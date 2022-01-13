مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على تشديد الإجراءات المفروضة لمكافحة كورونا
وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على تشديد القيود المفروضة على الأشخاص غير المطعمين، لاحتواء الموجة الخامسة من الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.
واعتمد مجلس الشيوخ التعديلات بأغلبية 249 صوتا مقابل 63 صوتا ضد مشروع قانون تعزيز أدوات إدارة الأزمة الصحية وتعديل قانون الصحة العامة.
ورفض مجلس الشيوخ تطبيق عقوبات وقواعد أكثر صرامة تلزم المطاعم بالتحقق من هوية مرتاديها، قائلا إن مثل هذه الفحوص هي مسؤولية الشرطة فقط.
📢 Le Sénat a adopté avec modifications le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire.#PJLGestionSanitaire— Sénat (@Senat) January 13, 2022
249 voix pour ✅
63 voix contre❌
👉 voir les résultats du scrutin : https://t.co/fQRj5hwU4g
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وسيظل السفر لمسافات طويلة مسموحاً به لأسباب استثنائية من خلال إجراء اختبار ومن دون تطعيم. فيما يسمح لأولئك الذين قاموا بتحديد موعد للتطعيم بارتياد المنشآت مؤقتا مع إجراء اختبار.
في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الفرنسية تخفيف إجراءات الدخول للبلاد من بريطانيا اعتبارا من غد الجمعة وذلك بالنسبة للملقحين.
وقال وزير الدولة المكلف بشؤون السياحة والفرنسيين المقيمين في الخارج والفرانكفونية جان بابتيست لوموين، اليوم الخميس، في تغريدة على "تويتر": إنه سيتم "تخفيف شروط الدخول إلى فرنسا من بريطانيا للمسافرين الملقحين وإنه سيتم نشر القرار صباح الغد وسيدخل فورا حيز التنفيذ".
وقال وزير الدولة المكلف بشؤون السياحة والفرنسيين المقيمين في الخارج والفرانكفونية جان بابتيست لوموين، اليوم الخميس، في تغريدة على "تويتر": إنه سيتم "تخفيف شروط الدخول إلى فرنسا من بريطانيا للمسافرين الملقحين وإنه سيتم نشر القرار صباح الغد وسيدخل فورا حيز التنفيذ".
⚠️ #frontières | Nous assouplissons les conditions d’entrée en 🇫🇷 depuis le 🇬🇧 pour les voyageurs vaccinés.— Jean-Baptiste Lemoyne (@JBLemoyne) January 13, 2022
➡️fin des motifs impérieux et de l’isolement à l’arrivée
➡️un test négatif <24h sera demandé au départ
Le décret sera publié demain matin, avec entrée en vigueur immédiate pic.twitter.com/cthQc0D6qP
وأضاف أنه "سيتم أيضا إنهاء العزل عند الوصول للبلاد".