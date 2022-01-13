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مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على تشديد الإجراءات المفروضة لمكافحة كورونا
مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على تشديد الإجراءات المفروضة لمكافحة كورونا
وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على تشديد القيود المفروضة على الأشخاص غير المطعمين، لاحتواء الموجة الخامسة من الإصابات بفيروس كورونا في البلاد. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T11:43+0000
2022-01-13T11:43+0000
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واعتمد مجلس الشيوخ التعديلات بأغلبية 249 صوتا مقابل 63 صوتا ضد مشروع قانون تعزيز أدوات إدارة الأزمة الصحية وتعديل قانون الصحة العامة.ورفض مجلس الشيوخ تطبيق عقوبات وقواعد أكثر صرامة تلزم المطاعم بالتحقق من هوية مرتاديها، قائلا إن مثل هذه الفحوص هي مسؤولية الشرطة فقط.وسيظل السفر لمسافات طويلة مسموحاً به لأسباب استثنائية من خلال إجراء اختبار ومن دون تطعيم. فيما يسمح لأولئك الذين قاموا بتحديد موعد للتطعيم بارتياد المنشآت مؤقتا مع إجراء اختبار.في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الفرنسية تخفيف إجراءات الدخول للبلاد من بريطانيا اعتبارا من غد الجمعة وذلك بالنسبة للملقحين.وقال وزير الدولة المكلف بشؤون السياحة والفرنسيين المقيمين في الخارج والفرانكفونية جان بابتيست لوموين، اليوم الخميس، في تغريدة على "تويتر": إنه سيتم "تخفيف شروط الدخول إلى فرنسا من بريطانيا للمسافرين الملقحين وإنه سيتم نشر القرار صباح الغد وسيدخل فورا حيز التنفيذ".وأضاف أنه "سيتم أيضا إنهاء العزل عند الوصول للبلاد".
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مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على تشديد الإجراءات المفروضة لمكافحة كورونا

11:43 GMT 13.01.2022
© REUTERS / Philippe Wojazerمجلس الشيوخ الفرنسي
مجلس الشيوخ الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / Philippe Wojazer
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وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على تشديد القيود المفروضة على الأشخاص غير المطعمين، لاحتواء الموجة الخامسة من الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.
واعتمد مجلس الشيوخ التعديلات بأغلبية 249 صوتا مقابل 63 صوتا ضد مشروع قانون تعزيز أدوات إدارة الأزمة الصحية وتعديل قانون الصحة العامة.
ورفض مجلس الشيوخ تطبيق عقوبات وقواعد أكثر صرامة تلزم المطاعم بالتحقق من هوية مرتاديها، قائلا إن مثل هذه الفحوص هي مسؤولية الشرطة فقط.
وسيظل السفر لمسافات طويلة مسموحاً به لأسباب استثنائية من خلال إجراء اختبار ومن دون تطعيم. فيما يسمح لأولئك الذين قاموا بتحديد موعد للتطعيم بارتياد المنشآت مؤقتا مع إجراء اختبار.
في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الفرنسية تخفيف إجراءات الدخول للبلاد من بريطانيا اعتبارا من غد الجمعة وذلك بالنسبة للملقحين.

وقال وزير الدولة المكلف بشؤون السياحة والفرنسيين المقيمين في الخارج والفرانكفونية جان بابتيست لوموين، اليوم الخميس، في تغريدة على "تويتر": إنه سيتم "تخفيف شروط الدخول إلى فرنسا من بريطانيا للمسافرين الملقحين وإنه سيتم نشر القرار صباح الغد وسيدخل فورا حيز التنفيذ".
وأضاف أنه "سيتم أيضا إنهاء العزل عند الوصول للبلاد".
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