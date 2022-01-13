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محاكمة ساكاشفيلي بتهمة العبور غير الشرعي للحدود في تبليسي
محاكمة ساكاشفيلي بتهمة العبور غير الشرعي للحدود في تبليسي
تعقد محكمة مدينة تبليسي جلسة استماع منتظمة في قضية العبور غير القانوني للحدود للرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T10:01+0000
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العالم
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وتجمع بضع مئات من أنصار السياسي أمام مبنى محكمة المدينة لدعمه، ومن بين الحاضرين أيضًا في مكان الحادث والدة ساكاشفيلي وشقيقها، اللذان يحاولان الحصول على إذن لحضور المحاكمة. هذه المرة، لا توجد إجراءات تقييدية صارمة في ساحة المحكمة، على عكس المحاكمات السابقة، عندما لم تسمح الشرطة للنشطاء والصحفيين بدخول المبنى واصطفت طوقًا للشرطة ونصبت حواجز حديدية.وقال محامي الرئيس السابق بيكا باسيلايا للصحفيين: "اليوم سوف يخاطب ساكاشفيلي الشعب الجورجي مرة أخرى. سنحاول بدورنا مرة أخرى ضمان أن تكون العملية علنية. ساكاشفيلي يحاكم بسبب عودته إلى وطنه".وكان ساكاشفيلي قد اعتقل في جورجيا في الأول من أكتوبر / تشرين الأول، في نفس الوقت الذي أضرب فيه عن الطعام. وفي وقت سابق أدين في قضيتي قتل المصرفي ساندرو جيرغفلياني وضرب النائب فاليري جيلاشفيلي. في الحالة الأولى، حُكم على ساكاشفيلي بالسجن ثلاث سنوات، في الثانية - بستة أعوام. بالإضافة إلى ذلك، فهو متورط في قضايا تفريق تجمع المعارضة في 7 نوفمبر 2007، ومذبحة شركة Imedi TV واختلاس أموال من ميزانية الدولة - وما زالت تنظر فيها المحاكم.
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محاكمة ساكاشفيلي بتهمة العبور غير الشرعي للحدود في تبليسي

10:01 GMT 13.01.2022
© Sputnik . David Khizanashvili ميخائيل ساكاشفيلي
ميخائيل ساكاشفيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© Sputnik . David Khizanashvili
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تعقد محكمة مدينة تبليسي جلسة استماع منتظمة في قضية العبور غير القانوني للحدود للرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي.
وتجمع بضع مئات من أنصار السياسي أمام مبنى محكمة المدينة لدعمه، ومن بين الحاضرين أيضًا في مكان الحادث والدة ساكاشفيلي وشقيقها، اللذان يحاولان الحصول على إذن لحضور المحاكمة. هذه المرة، لا توجد إجراءات تقييدية صارمة في ساحة المحكمة، على عكس المحاكمات السابقة، عندما لم تسمح الشرطة للنشطاء والصحفيين بدخول المبنى واصطفت طوقًا للشرطة ونصبت حواجز حديدية.
وقال محامي الرئيس السابق بيكا باسيلايا للصحفيين: "اليوم سوف يخاطب ساكاشفيلي الشعب الجورجي مرة أخرى. سنحاول بدورنا مرة أخرى ضمان أن تكون العملية علنية. ساكاشفيلي يحاكم بسبب عودته إلى وطنه".
وكان ساكاشفيلي قد اعتقل في جورجيا في الأول من أكتوبر / تشرين الأول، في نفس الوقت الذي أضرب فيه عن الطعام. وفي وقت سابق أدين في قضيتي قتل المصرفي ساندرو جيرغفلياني وضرب النائب فاليري جيلاشفيلي. في الحالة الأولى، حُكم على ساكاشفيلي بالسجن ثلاث سنوات، في الثانية - بستة أعوام. بالإضافة إلى ذلك، فهو متورط في قضايا تفريق تجمع المعارضة في 7 نوفمبر 2007، ومذبحة شركة Imedi TV واختلاس أموال من ميزانية الدولة - وما زالت تنظر فيها المحاكم.
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