محتجون يضرمون النار في أحد مكاتب مصرف لبنان... فيديو

وكان المحتجون قد تجمعوا أمام الفرع مطلقين هتافات ضد الطبقة الحاكمة والسياسات المالية والمصرفية، بحسب ما نقل موقع "النشرة".واحتشد عشرات اللبنانيين، مساء الأربعاء، أمام مصرف لبنان في بيروت، ضد ما أطلقوا عليها "منظومة النهب والتفقير" تنديدا بتدهور الليرة اللبنانية أمام الدولار.وكان من المفترض أن يسير المتظاهرون من المصرف إلى مجلس الوزراء ومن بعده إلى مبنى البرلمان، لكن مواجهة محدودة اندلعت بعدما حاول عدد من المتظاهرين تسلق جدار المصرف واقتحامه من الباب الخلفي وإضرام النار فيه.وعلى غرار بيروت، قطع عدد من المحتجين الطرقات في مدينة طرابلس بالإطارات المشتعلة وأمام مصرف لبنان احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة.
قام محتجون بإضرام النار في أحد المكاتب التابعة لمصرف لبنان في الحمرا، بعد أن تجمعوا أمامه.
وكان المحتجون قد تجمعوا أمام الفرع مطلقين هتافات ضد الطبقة الحاكمة والسياسات المالية والمصرفية، بحسب ما نقل موقع "النشرة".
واحتشد عشرات اللبنانيين، مساء الأربعاء، أمام مصرف لبنان في بيروت، ضد ما أطلقوا عليها "منظومة النهب والتفقير" تنديدا بتدهور الليرة اللبنانية أمام الدولار.
وكان من المفترض أن يسير المتظاهرون من المصرف إلى مجلس الوزراء ومن بعده إلى مبنى البرلمان، لكن مواجهة محدودة اندلعت بعدما حاول عدد من المتظاهرين تسلق جدار المصرف واقتحامه من الباب الخلفي وإضرام النار فيه.