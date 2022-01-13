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https://arabic.sputniknews.com/20220113/محلل-سياسي-روسيا-توجه-تحذيرا-شديد-اللهجة-إلى-أمريكا-1056024862.html
محلل سياسي: روسيا توجه تحذيرا شديد اللهجة إلى أمريكا
محلل سياسي: روسيا توجه تحذيرا شديد اللهجة إلى أمريكا
صرح السفير الروسي، أناتولي أنتونوف، أن روسيا تنتظر ردا موثقا من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين على اقتراح إعطاء ضمانات بأنهم لن يواصلوا العمل على... 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T12:58+0000
2022-01-13T12:58+0000
2022-01-13T12:59+0000
روسيا
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وعقد الوفدان الروسي والأمريكي اجتماعا تشاوريا في مدينة جنيف في الأسبوع الجاري. ثم شهدت مدينة بروكسل محادثات بين ممثلي روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).ورأى المحلل السياسي، ليونيد كروتاكوف، أن روسيا وجهت تحذيرا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة وحلفائها الأطلسيين حين دعت إلى ضرورة أن يكف حلف الناتو عن توسيع مجال عمله والقيام بأعمال أخرى معادية لروسيا.وقال المحلل في الحديث لـ"سبوتنيك" إن روسيا وجهت تحذيرا مفاده بأنها ستعتبر كل خطوة جديدة في نفس الاتجاه عدوانا لا بد من الرد عليه.وأضاف، في الإشارة إلى "الأحاديث حول استقلال أوروبا المنقوص"، أن نفس الشيء ينطبق على حلف الناتو، فهو "أداة في يد المعسكر الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية".
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روسيا
محلل سياسي: روسيا توجه تحذيرا شديد اللهجة إلى أمريكا 12:58 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 12:59 GMT 13.01.2022)
صرح السفير الروسي، أناتولي أنتونوف، أن روسيا تنتظر ردا موثقا من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين على اقتراح إعطاء ضمانات بأنهم لن يواصلوا العمل على الإخلال بالأمن في أوروبا.
وعقد الوفدان الروسي والأمريكي اجتماعا تشاوريا في مدينة جنيف في الأسبوع الجاري. ثم شهدت مدينة بروكسل محادثات بين ممثلي روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
ورأى المحلل السياسي، ليونيد كروتاكوف، أن روسيا وجهت تحذيرا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة وحلفائها الأطلسيين حين دعت إلى ضرورة أن يكف حلف الناتو عن توسيع مجال عمله والقيام بأعمال أخرى معادية لروسيا.
وقال المحلل في الحديث لـ"سبوتنيك" إن روسيا وجهت تحذيرا مفاده بأنها ستعتبر كل خطوة جديدة في نفس الاتجاه عدوانا لا بد من الرد عليه.
وأضاف، في الإشارة إلى "الأحاديث حول استقلال أوروبا المنقوص"، أن نفس الشيء ينطبق على حلف الناتو، فهو "أداة في يد المعسكر الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية".