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مصدر أمني: قصف صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية في العراق
https://arabic.sputniknews.com/20220113/مصدر-أمني-تعرض-السفارة-الأمريكية-في-العراق-لقصف-صاروخي-1056088640.html
مصدر أمني: قصف صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية في العراق
مصدر أمني: قصف صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية في العراق
تعرضت السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد لهجوم صاروخي، مساء اليوم الخميس، في حين أشارت المعلومات الأولية إلى تصدي منظومة الدفاع للهجوم. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T17:01+0000
2022-01-13T17:19+0000
العراق
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بغداد - سبوتنيك. وقال مصدر أمني : "تعرضت السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد لقصف بصاروخين".وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك"، وفقا للمعلومات الأولية، تصدت منظومة الدفاع الصاروخية للهجوم.وفي ذات السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين عسكريين عراقيين، قولهم إن صاروخين على الأقل أطلقا على السفارة الأمريكية في بغداد وأسقط كليهما "دون سقوط خسائر مادية أو بشرية".في وقت سابق من هذا الشهر، سقط صاروخ على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في العاصمة العراقية، بالقرب من مطار بغداد الدولي. لم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات.يتعرض مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، لسلسلة من الهجمات الصاروخية المتكررة.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/قصف-صاروخي-يستهدف-السفارة-الأمريكية-ببغداد-1054322684.html
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مصدر أمني: قصف صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية في العراق

17:01 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 17:19 GMT 13.01.2022)
© AP Photo / Sgt. Kyle Talbotأحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية مع الكتيبة الثانية المارينز السابع الذي يعد جزءًا من قوة الرد السريع يحمل كيسًا من الرمل أثناء تعزيز مجمع السفارة الأمريكية في بغداد في العراق
أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية مع الكتيبة الثانية المارينز السابع الذي يعد جزءًا من قوة الرد السريع يحمل كيسًا من الرمل أثناء تعزيز مجمع السفارة الأمريكية في بغداد في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© AP Photo / Sgt. Kyle Talbot
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تعرضت السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد لهجوم صاروخي، مساء اليوم الخميس، في حين أشارت المعلومات الأولية إلى تصدي منظومة الدفاع للهجوم.
بغداد - سبوتنيك. وقال مصدر أمني : "تعرضت السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد لقصف بصاروخين".
وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك"، وفقا للمعلومات الأولية، تصدت منظومة الدفاع الصاروخية للهجوم.
وفي ذات السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين عسكريين عراقيين، قولهم إن صاروخين على الأقل أطلقا على السفارة الأمريكية في بغداد وأسقط كليهما "دون سقوط خسائر مادية أو بشرية".
صورة أرشيفية لصواريخ كاتيوشا عثر عليها الأمن العراقي ببغداد 5 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
قصف صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية ببغداد
19 ديسمبر 2021, 00:42 GMT
في وقت سابق من هذا الشهر، سقط صاروخ على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في العاصمة العراقية، بالقرب من مطار بغداد الدولي. لم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات.
يتعرض مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، لسلسلة من الهجمات الصاروخية المتكررة.
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