مصرع 6 إثر انهيار جزء من أعمال ترميم مرقد ديني في العراق

وأعلنت قيادة شرطة بابل وفاة 6 أشخاص وإصابة اثنين جراء انهيار "سكلة عمل" داخل مرقد الإمام الحمزة الغربي جنوبي المحافظة.وقالت القيادة في بيان لها إن ""قائد شرطة بابل يشرف ميدانياً على إجراءات مفارز الشرطة والدفاع المدني لإخلاء جثامين 6 زائرين (أربعة نساء وطفلين)، فضلاً عن جريحين امرأه وطفل جراء حادث إنهيار "سكلة عمل" داخل مرقد الإمام الحمزة الغربي ضمن أعمال الترميم، صباح هذا اليوم جنوبي المحافظة".
وقالت القيادة في بيان لها إن ""قائد شرطة بابل يشرف ميدانياً على إجراءات مفارز الشرطة والدفاع المدني لإخلاء جثامين 6 زائرين (أربعة نساء وطفلين)، فضلاً عن جريحين امرأه وطفل جراء حادث إنهيار "سكلة عمل" داخل مرقد الإمام الحمزة الغربي ضمن أعمال الترميم، صباح هذا اليوم جنوبي المحافظة".