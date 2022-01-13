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مصرع 6 إثر انهيار جزء من أعمال ترميم مرقد ديني في العراق
مصرع 6 إثر انهيار جزء من أعمال ترميم مرقد ديني في العراق
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، مصرع وإصابة ثمانية أشخاص إثر انهيار جزء من أعمال ترميم مرقد ديني جنوبي بابل. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T10:46+0000
2022-01-13T10:59+0000
أخبار العراق اليوم
العراق
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وأعلنت قيادة شرطة بابل وفاة 6 أشخاص وإصابة اثنين جراء انهيار "سكلة عمل" داخل مرقد الإمام الحمزة الغربي جنوبي المحافظة.وقالت القيادة في بيان لها إن ""قائد شرطة بابل يشرف ميدانياً على إجراءات مفارز الشرطة والدفاع المدني لإخلاء جثامين 6 زائرين (أربعة نساء وطفلين)، فضلاً عن جريحين امرأه وطفل جراء حادث إنهيار "سكلة عمل" داخل مرقد الإمام الحمزة الغربي ضمن أعمال الترميم، صباح هذا اليوم جنوبي المحافظة".
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أخبار العراق اليوم, العراق

مصرع 6 إثر انهيار جزء من أعمال ترميم مرقد ديني في العراق

10:46 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 10:59 GMT 13.01.2022)
© REUTERS / Alaa Al-Marjani مقبرة "وادي السلام" بمحافظة النجف العراقية، حيث مرقد الإمام علي بن أبي طالب "عليه السلام"، أكبر مقبرة في العالم
مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف العراقية، حيث مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، أكبر مقبرة في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / Alaa Al-Marjani
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، مصرع وإصابة ثمانية أشخاص إثر انهيار جزء من أعمال ترميم مرقد ديني جنوبي بابل.
وأعلنت قيادة شرطة بابل وفاة 6 أشخاص وإصابة اثنين جراء انهيار "سكلة عمل" داخل مرقد الإمام الحمزة الغربي جنوبي المحافظة.
وقالت القيادة في بيان لها إن ""قائد شرطة بابل يشرف ميدانياً على إجراءات مفارز الشرطة والدفاع المدني لإخلاء جثامين 6 زائرين (أربعة نساء وطفلين)، فضلاً عن جريحين امرأه وطفل جراء حادث إنهيار "سكلة عمل" داخل مرقد الإمام الحمزة الغربي ضمن أعمال الترميم، صباح هذا اليوم جنوبي المحافظة".
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