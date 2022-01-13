تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
بينيت يؤكد لبوتين ضرورة التعامل "بصرامة" حيال الملف النووي الإيراني
https://arabic.sputniknews.com/20220113/معلومات-عن-جيشي-السويد-وفنلندا-وعلاقتهما-بـ-الناتو-1056019813.html
معلومات عن جيشي السويد وفنلندا وعلاقتهما بـ "الناتو"
معلومات عن جيشي السويد وفنلندا وعلاقتهما بـ "الناتو"
قال أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن السويد وفنلندا يمكنهما الانضمام إلى "الناتو"، مشيرا إلى أنهما يلبيان معايير الحلف ولديهما مؤسسات دفاعية جيدة. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T12:52+0000
2022-01-13T12:52+0000
رصد عسكري
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055276130_0:38:3307:1898_1920x0_80_0_0_f66c53c8d1acb3d98d67c2433fefa57b.jpg
وتسلط تصريحات ستولتنبرغ، اليوم الخميس، الضوء على قدرات جيشي السويد وفنلندا، اللذين لا ينتميان إلى حلف "الناتو" رغم أنهما يمتلكان تعاونا عسكريا معه، ويحتلان المرتبتين الـ25 و56 عالميا وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.ما هي قدرات الجيش السويدي؟يأتي ترتيب الجيش السويدي في المرتبة رقم 25 بين أقوى 140 جيشا في العالم ويصل عدد جنوده إلى 38 ألف جندي بينهم 16 ألفا قوات عاملة و22 ألفا قوات شبه عسكرية ولا توجد قوات احتياطية، بينما يصل عدد سكان الدولة إلى نحو 10.2 ملايين نسمة.يمتلك الجيش السويدي قوة جوية تضم 204 طائرات حربية، وتتكون قواته البرية من 121 دبابة و3 آلاف و371 مدرعة و48 مدفعا ذاتي الحركة.تصل مساحة السويد إلى 450 ألف و295 كيلومترا مربعا ولديها سواحل طولها 3 آلاف و218 كيلومترا وحدود مشتركة مع دول أخرى طولها ألفان و211 كيلومترا.ما هي قدرات جيش فنلندا؟يأتي ترتيب الجيش السويدي في المرتبة رقم 56 بين أقوى 140 جيشا في العالم ويصل عدد جنوده إلى 315 ألف و500 جندي بينهم 21 ألف و500 جندي قوات عاملة و14 ألفا قوات شبه عسكرية و280 ألف جندي قوات احتياطية، بينما يصل عدد سكان الدولة إلى نحو 5.5 ملايين نسمة.تمتلك فنلندا قوات جوية تضم 194 طائرة حربية وتتكون قواتها البرية من 239 دبابة وألفين و55 مدرعة و140 مدفعا ذاتي الحركة و625 مدفع ميداني و75 راجمة صواريخ.تصل مساحة فنلندا إلى 338 ألف و145 كيلومترا مربعا ولديها سواحل طولها 1250 كيلومترا وحدود مشتركة طولها ألفان و563 كيلومترا.ما هي علاقات السويد وفنلندا بـ "الناتو"؟أشار أمين عام الحلف في تصريحاته، اليوم الخميس، إلى وجود شراكة وثيقة وتعاون مع كل من السويد وفنلندا، مشيرا إلى أن الحلف يجري معهما تدريبات عسكرية مشتركة وأنه يمكنهما الانضمام إلى الحلف بسرعة إذا طلبا ذلك.يذكر أن روسيا تعارض توسع "الناتو" شرقا نحو حدودها معتبرة أن ذلك يمثل تهديدا مباشرا لأمنها وتطالب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بتقديم ضمانات إلى موسكو بعدم التوسع شرقا.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/بوتين-يؤكد-لرئيس-فنلندا-أهمية-بدء-مفاوضات-مع-واشنطن-والناتو-لتطوير-ضمانات-أمنية-لروسيا-1053928503.html
https://arabic.sputniknews.com/20220113/الأمين-العام-للناتو-السويد-وفنلندا-تلبيان-معظم-معايير-الحلف-ويمكنهما-الانضمام-إليه-1055989935.html
https://arabic.sputniknews.com/20220111/واشنطن-تعلن-استعدادها-مناقشة-انضمام-فنلندا-والسويد-للناتو-وعملها-على-إبطاء-التيار-الشمالي-2---1055264174.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055276130_364:0:2944:1935_1920x0_80_0_0_7c9ef46832e1ace3d44f29947b22bd87.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, أخبار العالم الآن

معلومات عن جيشي السويد وفنلندا وعلاقتهما بـ "الناتو"

12:52 GMT 13.01.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الذهاب إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن السويد وفنلندا يمكنهما الانضمام إلى "الناتو"، مشيرا إلى أنهما يلبيان معايير الحلف ولديهما مؤسسات دفاعية جيدة.
وتسلط تصريحات ستولتنبرغ، اليوم الخميس، الضوء على قدرات جيشي السويد وفنلندا، اللذين لا ينتميان إلى حلف "الناتو" رغم أنهما يمتلكان تعاونا عسكريا معه، ويحتلان المرتبتين الـ25 و56 عالميا وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مؤتمر قمة مجموعة العشرين، روسيا 31 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
بوتين يؤكد لرئيس فنلندا أهمية بدء مفاوضات مع واشنطن والناتو لتطوير ضمانات أمنية لروسيا
14 ديسمبر 2021, 13:40 GMT

ما هي قدرات الجيش السويدي؟

يأتي ترتيب الجيش السويدي في المرتبة رقم 25 بين أقوى 140 جيشا في العالم ويصل عدد جنوده إلى 38 ألف جندي بينهم 16 ألفا قوات عاملة و22 ألفا قوات شبه عسكرية ولا توجد قوات احتياطية، بينما يصل عدد سكان الدولة إلى نحو 10.2 ملايين نسمة.
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يتحدث في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء دفاع الناتو في مقر التحالف في بروكسل في بلجيكا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
الأمين العام للناتو: السويد وفنلندا تلبيان معظم معايير الحلف ويمكنهما الانضمام إليه
11:48 GMT
يمتلك الجيش السويدي قوة جوية تضم 204 طائرات حربية، وتتكون قواته البرية من 121 دبابة و3 آلاف و371 مدرعة و48 مدفعا ذاتي الحركة.
يتكون الأسطول السويدي من 316 وحدة بحرية ويعد من أضخم 5 أساطيل بحرية في العالم، وتصل ميزانية دفاعه إلى 8.6 مليار دولار.
تصل مساحة السويد إلى 450 ألف و295 كيلومترا مربعا ولديها سواحل طولها 3 آلاف و218 كيلومترا وحدود مشتركة مع دول أخرى طولها ألفان و211 كيلومترا.

ما هي قدرات جيش فنلندا؟

يأتي ترتيب الجيش السويدي في المرتبة رقم 56 بين أقوى 140 جيشا في العالم ويصل عدد جنوده إلى 315 ألف و500 جندي بينهم 21 ألف و500 جندي قوات عاملة و14 ألفا قوات شبه عسكرية و280 ألف جندي قوات احتياطية، بينما يصل عدد سكان الدولة إلى نحو 5.5 ملايين نسمة.
فيكتوريا نولاند، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
واشنطن تعلن استعدادها مناقشة انضمام فنلندا والسويد للناتو وعملها على إبطاء "التيار الشمالي 2"
11 يناير, 20:53 GMT
تمتلك فنلندا قوات جوية تضم 194 طائرة حربية وتتكون قواتها البرية من 239 دبابة وألفين و55 مدرعة و140 مدفعا ذاتي الحركة و625 مدفع ميداني و75 راجمة صواريخ.
تمتلك فنلندا أسطولا حربيا يتكون من 246 وحدة بحرية، وتصل ميزانية دفاع الدولة إلى 5.8 مليار دولار.
تصل مساحة فنلندا إلى 338 ألف و145 كيلومترا مربعا ولديها سواحل طولها 1250 كيلومترا وحدود مشتركة طولها ألفان و563 كيلومترا.

ما هي علاقات السويد وفنلندا بـ "الناتو"؟

أشار أمين عام الحلف في تصريحاته، اليوم الخميس، إلى وجود شراكة وثيقة وتعاون مع كل من السويد وفنلندا، مشيرا إلى أن الحلف يجري معهما تدريبات عسكرية مشتركة وأنه يمكنهما الانضمام إلى الحلف بسرعة إذا طلبا ذلك.
في نهاية الأمر يجب موافقة الدول الأعضاء في الحلف وعددهم 30 دولة.
ينس ستولتنبرغ
أمين عام الناتو
يذكر أن روسيا تعارض توسع "الناتو" شرقا نحو حدودها معتبرة أن ذلك يمثل تهديدا مباشرا لأمنها وتطالب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بتقديم ضمانات إلى موسكو بعدم التوسع شرقا.
© Sputnikمقارنة عسكرية بين روسيا وحلف الناتو
مقارنة عسكرية بين روسيا وحلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
مقارنة عسكرية بين روسيا وحلف الناتو
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:58 GMTمحلل سياسي: روسيا توجه تحذيرا شديد اللهجة إلى أمريكا
12:55 GMTإيقاف عمل رئاسة البرلمان العراقي بأمر المحكمة الاتحادية العليا
12:54 GMTلافروف: التهديد بعقوبات أمريكية ضد روسيا أمر سخيف وسنرد عليها
12:52 GMTمعلومات عن جيشي السويد وفنلندا وعلاقتهما بـ "الناتو"
12:51 GMTبينيت يؤكد لبوتين ضرورة التعامل "بصرامة" حيال الملف النووي الإيراني
12:45 GMTمحلل سياسي: انهيار الليرة اللبنانية انعكس على الأوضاع المعيشية ولا توجد حلول من الطبقة السياسية
12:43 GMTالولايات المتحدة تبلغ مصر استثناء لبنان من العقوبات لاستجرار الطاقة
12:42 GMTرئيس لجنة الأمن في الكنيست يكشف أسباب مقتل ضابطين إسرائيليين بـ"نيران صديقة"
12:39 GMT"رتى السجاد" الحلبي عمر الرواس... آخر شعراء الغزل بالخيوط الملونة
12:33 GMTسوريا وإيران تناقشان تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين
12:09 GMTطبيب عربي مقيم في فرنسا يقود سيارته دون رخصة طيلة 31 عاما
12:07 GMTبوريل: تشغيل "التيار الشمالي 2" يعتمد على التطورات بشأن أوكرانيا
12:06 GMTلافروف: أمريكا وعدت بصياغة ردها الأسبوع المقبل والأمين العام لحلف الناتو وعد بالرد
12:05 GMTمحلل تونسي: مستقبل البلاد غير واضح سياسيا في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور
12:00 GMTالاتحاد الأوروبي يعتزم "تدريب الجيش الأوكراني"... ويناقش فرض عقوبات على روسيا
11:56 GMTآلاف المدرسين الفرنسيين يضربون عن العمل "لفشل الحكومة بمواجهة كورونا في المدارس
11:52 GMTالرئيس الإسرائيلي يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان
11:48 GMTالأمين العام للناتو: السويد وفنلندا تلبيان معظم معايير الحلف ويمكنهما الانضمام إليه
11:46 GMTإثيوبيا تعلن عن حدث جديد بشأن سد النهضة وتدعو السودان إلى الاحتفال
11:43 GMTمجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على تشديد الإجراءات المفروضة لمكافحة كورونا