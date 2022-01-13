https://arabic.sputniknews.com/20220113/معلومات-عن-جيشي-السويد-وفنلندا-وعلاقتهما-بـ-الناتو-1056019813.html

معلومات عن جيشي السويد وفنلندا وعلاقتهما بـ "الناتو"

معلومات عن جيشي السويد وفنلندا وعلاقتهما بـ "الناتو"

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن السويد وفنلندا يمكنهما الانضمام إلى "الناتو"، مشيرا إلى أنهما يلبيان معايير الحلف ولديهما مؤسسات دفاعية جيدة. 13.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-13T12:52+0000

2022-01-13T12:52+0000

2022-01-13T12:52+0000

رصد عسكري

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055276130_0:38:3307:1898_1920x0_80_0_0_f66c53c8d1acb3d98d67c2433fefa57b.jpg

وتسلط تصريحات ستولتنبرغ، اليوم الخميس، الضوء على قدرات جيشي السويد وفنلندا، اللذين لا ينتميان إلى حلف "الناتو" رغم أنهما يمتلكان تعاونا عسكريا معه، ويحتلان المرتبتين الـ25 و56 عالميا وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.ما هي قدرات الجيش السويدي؟يأتي ترتيب الجيش السويدي في المرتبة رقم 25 بين أقوى 140 جيشا في العالم ويصل عدد جنوده إلى 38 ألف جندي بينهم 16 ألفا قوات عاملة و22 ألفا قوات شبه عسكرية ولا توجد قوات احتياطية، بينما يصل عدد سكان الدولة إلى نحو 10.2 ملايين نسمة.يمتلك الجيش السويدي قوة جوية تضم 204 طائرات حربية، وتتكون قواته البرية من 121 دبابة و3 آلاف و371 مدرعة و48 مدفعا ذاتي الحركة.تصل مساحة السويد إلى 450 ألف و295 كيلومترا مربعا ولديها سواحل طولها 3 آلاف و218 كيلومترا وحدود مشتركة مع دول أخرى طولها ألفان و211 كيلومترا.ما هي قدرات جيش فنلندا؟يأتي ترتيب الجيش السويدي في المرتبة رقم 56 بين أقوى 140 جيشا في العالم ويصل عدد جنوده إلى 315 ألف و500 جندي بينهم 21 ألف و500 جندي قوات عاملة و14 ألفا قوات شبه عسكرية و280 ألف جندي قوات احتياطية، بينما يصل عدد سكان الدولة إلى نحو 5.5 ملايين نسمة.تمتلك فنلندا قوات جوية تضم 194 طائرة حربية وتتكون قواتها البرية من 239 دبابة وألفين و55 مدرعة و140 مدفعا ذاتي الحركة و625 مدفع ميداني و75 راجمة صواريخ.تصل مساحة فنلندا إلى 338 ألف و145 كيلومترا مربعا ولديها سواحل طولها 1250 كيلومترا وحدود مشتركة طولها ألفان و563 كيلومترا.ما هي علاقات السويد وفنلندا بـ "الناتو"؟أشار أمين عام الحلف في تصريحاته، اليوم الخميس، إلى وجود شراكة وثيقة وتعاون مع كل من السويد وفنلندا، مشيرا إلى أن الحلف يجري معهما تدريبات عسكرية مشتركة وأنه يمكنهما الانضمام إلى الحلف بسرعة إذا طلبا ذلك.يذكر أن روسيا تعارض توسع "الناتو" شرقا نحو حدودها معتبرة أن ذلك يمثل تهديدا مباشرا لأمنها وتطالب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بتقديم ضمانات إلى موسكو بعدم التوسع شرقا.

https://arabic.sputniknews.com/20211214/بوتين-يؤكد-لرئيس-فنلندا-أهمية-بدء-مفاوضات-مع-واشنطن-والناتو-لتطوير-ضمانات-أمنية-لروسيا-1053928503.html

https://arabic.sputniknews.com/20220113/الأمين-العام-للناتو-السويد-وفنلندا-تلبيان-معظم-معايير-الحلف-ويمكنهما-الانضمام-إليه-1055989935.html

https://arabic.sputniknews.com/20220111/واشنطن-تعلن-استعدادها-مناقشة-انضمام-فنلندا-والسويد-للناتو-وعملها-على-إبطاء-التيار-الشمالي-2---1055264174.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رصد عسكري, أخبار العالم الآن