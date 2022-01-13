معلومات عن جيشي السويد وفنلندا وعلاقتهما بـ "الناتو"

وتسلط تصريحات ستولتنبرغ، اليوم الخميس، الضوء على قدرات جيشي السويد وفنلندا، اللذين لا ينتميان إلى حلف "الناتو" رغم أنهما يمتلكان تعاونا عسكريا معه، ويحتلان المرتبتين الـ25 و56 عالميا وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.ما هي قدرات الجيش السويدي؟يأتي ترتيب الجيش السويدي في المرتبة رقم 25 بين أقوى 140 جيشا في العالم ويصل عدد جنوده إلى 38 ألف جندي بينهم 16 ألفا قوات عاملة و22 ألفا قوات شبه عسكرية ولا توجد قوات احتياطية، بينما يصل عدد سكان الدولة إلى نحو 10.2 ملايين نسمة.يمتلك الجيش السويدي قوة جوية تضم 204 طائرات حربية، وتتكون قواته البرية من 121 دبابة و3 آلاف و371 مدرعة و48 مدفعا ذاتي الحركة.تصل مساحة السويد إلى 450 ألف و295 كيلومترا مربعا ولديها سواحل طولها 3 آلاف و218 كيلومترا وحدود مشتركة مع دول أخرى طولها ألفان و211 كيلومترا.ما هي قدرات جيش فنلندا؟يأتي ترتيب الجيش السويدي في المرتبة رقم 56 بين أقوى 140 جيشا في العالم ويصل عدد جنوده إلى 315 ألف و500 جندي بينهم 21 ألف و500 جندي قوات عاملة و14 ألفا قوات شبه عسكرية و280 ألف جندي قوات احتياطية، بينما يصل عدد سكان الدولة إلى نحو 5.5 ملايين نسمة.تمتلك فنلندا قوات جوية تضم 194 طائرة حربية وتتكون قواتها البرية من 239 دبابة وألفين و55 مدرعة و140 مدفعا ذاتي الحركة و625 مدفع ميداني و75 راجمة صواريخ.تصل مساحة فنلندا إلى 338 ألف و145 كيلومترا مربعا ولديها سواحل طولها 1250 كيلومترا وحدود مشتركة طولها ألفان و563 كيلومترا.ما هي علاقات السويد وفنلندا بـ "الناتو"؟أشار أمين عام الحلف في تصريحاته، اليوم الخميس، إلى وجود شراكة وثيقة وتعاون مع كل من السويد وفنلندا، مشيرا إلى أن الحلف يجري معهما تدريبات عسكرية مشتركة وأنه يمكنهما الانضمام إلى الحلف بسرعة إذا طلبا ذلك.يذكر أن روسيا تعارض توسع "الناتو" شرقا نحو حدودها معتبرة أن ذلك يمثل تهديدا مباشرا لأمنها وتطالب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بتقديم ضمانات إلى موسكو بعدم التوسع شرقا.
قال أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن السويد وفنلندا يمكنهما الانضمام إلى "الناتو"، مشيرا إلى أنهما يلبيان معايير الحلف ولديهما مؤسسات دفاعية جيدة.
وتسلط تصريحات ستولتنبرغ، اليوم الخميس، الضوء على قدرات جيشي السويد وفنلندا، اللذين لا ينتميان إلى حلف "الناتو" رغم أنهما يمتلكان تعاونا عسكريا معه، ويحتلان المرتبتين الـ25 و56 عالميا وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.
يأتي ترتيب الجيش السويدي في المرتبة رقم 25 بين أقوى 140 جيشا في العالم ويصل عدد جنوده إلى 38 ألف جندي بينهم 16 ألفا قوات عاملة و22 ألفا قوات شبه عسكرية ولا توجد قوات احتياطية، بينما يصل عدد سكان الدولة إلى نحو 10.2 ملايين نسمة.
يمتلك الجيش السويدي قوة جوية تضم 204 طائرات حربية، وتتكون قواته البرية من 121 دبابة و3 آلاف و371 مدرعة و48 مدفعا ذاتي الحركة.
يتكون الأسطول السويدي من 316 وحدة بحرية ويعد من أضخم 5 أساطيل بحرية في العالم، وتصل ميزانية دفاعه إلى 8.6 مليار دولار.
تصل مساحة السويد إلى 450 ألف و295 كيلومترا مربعا ولديها سواحل طولها 3 آلاف و218 كيلومترا وحدود مشتركة مع دول أخرى طولها ألفان و211 كيلومترا.
ما هي قدرات جيش فنلندا؟
يأتي ترتيب الجيش السويدي في المرتبة رقم 56 بين أقوى 140 جيشا في العالم ويصل عدد جنوده إلى 315 ألف و500 جندي بينهم 21 ألف و500 جندي قوات عاملة و14 ألفا قوات شبه عسكرية و280 ألف جندي قوات احتياطية، بينما يصل عدد سكان الدولة إلى نحو 5.5 ملايين نسمة.
تمتلك فنلندا قوات جوية تضم 194 طائرة حربية وتتكون قواتها البرية من 239 دبابة وألفين و55 مدرعة و140 مدفعا ذاتي الحركة و625 مدفع ميداني و75 راجمة صواريخ.
تمتلك فنلندا أسطولا حربيا يتكون من 246 وحدة بحرية، وتصل ميزانية دفاع الدولة إلى 5.8 مليار دولار.
تصل مساحة فنلندا إلى 338 ألف و145 كيلومترا مربعا ولديها سواحل طولها 1250 كيلومترا وحدود مشتركة طولها ألفان و563 كيلومترا.
ما هي علاقات السويد وفنلندا بـ "الناتو"؟
أشار أمين عام الحلف في تصريحاته، اليوم الخميس، إلى وجود شراكة وثيقة وتعاون مع كل من السويد وفنلندا، مشيرا إلى أن الحلف يجري معهما تدريبات عسكرية مشتركة وأنه يمكنهما الانضمام إلى الحلف بسرعة إذا طلبا ذلك.
في نهاية الأمر يجب موافقة الدول الأعضاء في الحلف وعددهم 30 دولة.
ينس ستولتنبرغ
أمين عام الناتو
يذكر أن روسيا تعارض توسع "الناتو" شرقا نحو حدودها معتبرة أن ذلك يمثل تهديدا مباشرا لأمنها وتطالب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بتقديم ضمانات إلى موسكو بعدم التوسع شرقا.