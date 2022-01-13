معلومات عن جيش كازاخستان

وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن تعداد سكان كازاخستان يتجاوز 19 مليون نسمة بينهم نحو 8.5 مليون قوة بشرية متاحة للعمل.يصلح للخدمة العسكرية في كازاخستان 6.5 مليون فرد ويصل سن التجنيد سنويا إلى نحو 261 ألف شخص.عدد جنود جيش كازاخستان 167 ألف جندي بينهم 135 ألف قوات عاملة و32 ألف قوات شبه عسكرية ولا توجد قوات احتياطية.القوات الجويةتتكون القوات الجوية لجيش كازاخستان من 238 طائرة بينها 80 مقاتلة وطائرة اعتراضية و39 طائرة هجومية و20 طائرة نقل عسكري و24 طائرة تدريب و75 مروحية بينها 22 مروحية هجومية ويوجد في كازاخستان 96 مطار.القوات البريةتتكون القوات البرية لكازاخستان من 300 دبابة و1200 مدرعة و246 مدفع ذاتي الحركة و450 مدفع ميداني و407 راجمة صواريخ.تصل ميزانية دفاع كازاخستان إلى 4 مليارات دولار وتصل مساحتها إلى مليونين و724 ألف و900 كيلومترا مربعا، بحسب موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ويصل طول سواحل كازاخستان إلى 26 كيلومترا ولديها حدود مشتركة مع دول أخرى طولها 13 ألف و364 كيلومترا.ماذا يحدث في كازاخستان؟تقوم قوات حفظ السلام، التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، بحراسة المنشآت الحكومية والعسكرية في كازاخستان.كما تقوم قوات حفظ السلام بتقديم المساعدة في إنفاذ القانون في بناء على طلب من رئيس كازاخستان قاسم توكاييف.وتصاعدت الاحتجاجات الشعبية في البلاد بسبب ارتفاع أسعار الغاز المسال وتحولت إلى اضطرابات وأعمال شغب واسعة نتج عنها مقتل نحو 150 شخصا، بينما تقدر الخسائر بنحو 220 مليون دولار.