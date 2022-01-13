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Государственный флаг Казахстана виден в разбитом окне отделения Kaspi Bank после протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алматы - سبوتنيك عربي, 1920
أحداث كازاخستان
تشهد كازاخستان منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/معلومات-عن-جيش-كازاخستان-1055944939.html
معلومات عن جيش كازاخستان
معلومات عن جيش كازاخستان
يصنف جيش كازاخستان في المرتبة رقم 61 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا للتصنيفات العالمية ويصل عدد جنوده إلى 167 ألف جندي. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T08:26+0000
2022-01-13T08:26+0000
أحداث كازاخستان
رصد عسكري
كازاخستان
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وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن تعداد سكان كازاخستان يتجاوز 19 مليون نسمة بينهم نحو 8.5 مليون قوة بشرية متاحة للعمل.يصلح للخدمة العسكرية في كازاخستان 6.5 مليون فرد ويصل سن التجنيد سنويا إلى نحو 261 ألف شخص.عدد جنود جيش كازاخستان 167 ألف جندي بينهم 135 ألف قوات عاملة و32 ألف قوات شبه عسكرية ولا توجد قوات احتياطية.القوات الجويةتتكون القوات الجوية لجيش كازاخستان من 238 طائرة بينها 80 مقاتلة وطائرة اعتراضية و39 طائرة هجومية و20 طائرة نقل عسكري و24 طائرة تدريب و75 مروحية بينها 22 مروحية هجومية ويوجد في كازاخستان 96 مطار.القوات البريةتتكون القوات البرية لكازاخستان من 300 دبابة و1200 مدرعة و246 مدفع ذاتي الحركة و450 مدفع ميداني و407 راجمة صواريخ.تصل ميزانية دفاع كازاخستان إلى 4 مليارات دولار وتصل مساحتها إلى مليونين و724 ألف و900 كيلومترا مربعا، بحسب موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ويصل طول سواحل كازاخستان إلى 26 كيلومترا ولديها حدود مشتركة مع دول أخرى طولها 13 ألف و364 كيلومترا.ماذا يحدث في كازاخستان؟تقوم قوات حفظ السلام، التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، بحراسة المنشآت الحكومية والعسكرية في كازاخستان.كما تقوم قوات حفظ السلام بتقديم المساعدة في إنفاذ القانون في بناء على طلب من رئيس كازاخستان قاسم توكاييف.وتصاعدت الاحتجاجات الشعبية في البلاد بسبب ارتفاع أسعار الغاز المسال وتحولت إلى اضطرابات وأعمال شغب واسعة نتج عنها مقتل نحو 150 شخصا، بينما تقدر الخسائر بنحو 220 مليون دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/وصول-معدات-عسكرية-لقوات-حفظ-السلام-في-كازاخستان-1055205751.html
https://arabic.sputniknews.com/20220110/توكايف-عمل-عدواني-منظم-حصل-ضد-كازاخستان-بمشاركة-مقاتلين-أجانب-1055184991.html
https://arabic.sputniknews.com/20220112/منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-قواتنا-لحفظ-السلام-بدأت-انسحابها-من-كازاخستان-1055664007.html
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رصد عسكري, كازاخستان

معلومات عن جيش كازاخستان

08:26 GMT 13.01.2022
© Sputnik . Vasily Krestyaninov / الذهاب إلى بنك الصورعناصر الشرطة تعتقل رجلا في شارع بيتورسينوف في ألماتي، كازاختسان 8 يناير 2022. نُظمت احتجاجات حاشدة في كازاخستان بسبب ارتفاع أسعار غاز البترول المسال، والتي تصاعدت بعد ذلك إلى أعمال شغب ومذابح.
عناصر الشرطة تعتقل رجلا في شارع بيتورسينوف في ألماتي، كازاختسان 8 يناير 2022. نُظمت احتجاجات حاشدة في كازاخستان بسبب ارتفاع أسعار غاز البترول المسال، والتي تصاعدت بعد ذلك إلى أعمال شغب ومذابح. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© Sputnik . Vasily Krestyaninov
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يصنف جيش كازاخستان في المرتبة رقم 61 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا للتصنيفات العالمية ويصل عدد جنوده إلى 167 ألف جندي.
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن تعداد سكان كازاخستان يتجاوز 19 مليون نسمة بينهم نحو 8.5 مليون قوة بشرية متاحة للعمل.
يصلح للخدمة العسكرية في كازاخستان 6.5 مليون فرد ويصل سن التجنيد سنويا إلى نحو 261 ألف شخص.
المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
أحداث كازاخستان
وصول معدات عسكرية لقوات حفظ السلام في كازاخستان
11 يناير, 10:32 GMT
عدد جنود جيش كازاخستان 167 ألف جندي بينهم 135 ألف قوات عاملة و32 ألف قوات شبه عسكرية ولا توجد قوات احتياطية.

القوات الجوية

تتكون القوات الجوية لجيش كازاخستان من 238 طائرة بينها 80 مقاتلة وطائرة اعتراضية و39 طائرة هجومية و20 طائرة نقل عسكري و24 طائرة تدريب و75 مروحية بينها 22 مروحية هجومية ويوجد في كازاخستان 96 مطار.

القوات البرية

تتكون القوات البرية لكازاخستان من 300 دبابة و1200 مدرعة و246 مدفع ذاتي الحركة و450 مدفع ميداني و407 راجمة صواريخ.
ويتكون أسطول كازاخستان من 15 وحدة بحرية ولديها 5 موانئ وأسطول تجاري مكون من 124 سفينة.
تصل ميزانية دفاع كازاخستان إلى 4 مليارات دولار وتصل مساحتها إلى مليونين و724 ألف و900 كيلومترا مربعا، بحسب موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
أحداث كازاخستان
توكايف: عمل عدواني منظم حصل ضد كازاخستان بمشاركة مقاتلين أجانب
10 يناير, 16:06 GMT
ويصل طول سواحل كازاخستان إلى 26 كيلومترا ولديها حدود مشتركة مع دول أخرى طولها 13 ألف و364 كيلومترا.

ماذا يحدث في كازاخستان؟

تقوم قوات حفظ السلام، التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، بحراسة المنشآت الحكومية والعسكرية في كازاخستان.
كما تقوم قوات حفظ السلام بتقديم المساعدة في إنفاذ القانون في بناء على طلب من رئيس كازاخستان قاسم توكاييف.
روسيا تبدأ في نقل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
منظمة معاهدة الأمن الجماعي: قواتنا لحفظ السلام بدأت انسحابها من كازاخستان
أمس, 15:11 GMT
وتصاعدت الاحتجاجات الشعبية في البلاد بسبب ارتفاع أسعار الغاز المسال وتحولت إلى اضطرابات وأعمال شغب واسعة نتج عنها مقتل نحو 150 شخصا، بينما تقدر الخسائر بنحو 220 مليون دولار.
ما هي قدرات جيوش دول منظمة الأمن الجماعي؟
ما هي قدرات جيوش دول منظمة الأمن الجماعي؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
ما هي قدرات جيوش دول منظمة الأمن الجماعي؟
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