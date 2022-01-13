https://arabic.sputniknews.com/20220113/مقتل-ضابط-شرطة-برتبة-عميد--بعملية-طعن-في-الخرطوم-1056073449.html

مقتل ضابط شرطة برتبة عميد بعملية طعن في الخرطوم

مقتل ضابط شرطة برتبة عميد بعملية طعن في الخرطوم

أعلنت الشرطة السودانية، اليوم الخميس، مقتل أحد ضباطها في العاصمة الخرطوم أثناء تأدية عمله. 13.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-13T14:25+0000

2022-01-13T14:25+0000

2022-01-13T14:26+0000

أخبار السودان اليوم

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وذكر موقع "أخبار السودان" أن علي بريمة وهو ضابط شرطة برتبة عميد لقي حتفه إثر تعرضه للطعن بسكين غادرة.وأوضح الموقع أن بريمة قتل أثناء قيامه بتأمين مواكب المتظاهرين في المنطقة المحيطة بمعمل استاك.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في الولايات ومنها العاصمة الخرطوم، بدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.وتضمنت تلك الإجراءات إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واعتقاله قبل أن يعيده إلى منصبه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.لكن حمدوك أعلن استقالته في الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري بسبب الاحتجاجات التي يرفض منظموها الحوار ويطالبون بحكومة مدنية.

https://arabic.sputniknews.com/20220110/هل-تقبل-أطراف-الأزمة-في-السودان-المبادرة-الأممية-للحوار-بين-كل-الأطراف-لإنقاذ-البلاد؟-1055194780.html

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أخبار السودان اليوم