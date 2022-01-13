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مقتل ضابط شرطة برتبة عميد بعملية طعن في الخرطوم
مقتل ضابط شرطة برتبة عميد بعملية طعن في الخرطوم
أعلنت الشرطة السودانية، اليوم الخميس، مقتل أحد ضباطها في العاصمة الخرطوم أثناء تأدية عمله. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T14:25+0000
2022-01-13T14:26+0000
أخبار السودان اليوم
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وذكر موقع "أخبار السودان" أن علي بريمة وهو ضابط شرطة برتبة عميد لقي حتفه إثر تعرضه للطعن بسكين غادرة.وأوضح الموقع أن بريمة قتل أثناء قيامه بتأمين مواكب المتظاهرين في المنطقة المحيطة بمعمل استاك.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في الولايات ومنها العاصمة الخرطوم، بدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.وتضمنت تلك الإجراءات إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واعتقاله قبل أن يعيده إلى منصبه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.لكن حمدوك أعلن استقالته في الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري بسبب الاحتجاجات التي يرفض منظموها الحوار ويطالبون بحكومة مدنية.
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أخبار السودان اليوم

مقتل ضابط شرطة برتبة عميد بعملية طعن في الخرطوم

14:25 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 14:26 GMT 13.01.2022)
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHمظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021
مظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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أعلنت الشرطة السودانية، اليوم الخميس، مقتل أحد ضباطها في العاصمة الخرطوم أثناء تأدية عمله.
وذكر موقع "أخبار السودان" أن علي بريمة وهو ضابط شرطة برتبة عميد لقي حتفه إثر تعرضه للطعن بسكين غادرة.
نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
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وأوضح الموقع أن بريمة قتل أثناء قيامه بتأمين مواكب المتظاهرين في المنطقة المحيطة بمعمل استاك.
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في الولايات ومنها العاصمة الخرطوم، بدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وتضمنت تلك الإجراءات إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واعتقاله قبل أن يعيده إلى منصبه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
لكن حمدوك أعلن استقالته في الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري بسبب الاحتجاجات التي يرفض منظموها الحوار ويطالبون بحكومة مدنية.
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