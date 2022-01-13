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https://arabic.sputniknews.com/20220113/مقتل-متظاهر-في-احتجاجات-بمدينة-بحري-شمال-الخرطوم-1056090309.html
مقتل متظاهر في احتجاجات بمدينة بحري شمال الخرطوم
مقتل متظاهر في احتجاجات بمدينة بحري شمال الخرطوم
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل متظاهر في احتجاجات اليوم الخميس بمدينة بحري، شمال الخرطوم. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T17:58+0000
2022-01-13T17:59+0000
احتجاجات
أخبار السودان اليوم
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وقالت اللجنة في بيان على حسابها بموقع فيسبوك: "ارتقت قبل قليل روح الشهيد الريح محمد، إثر إصابته برصاصة في البطن من قبل قوات السلطة الانقلابية خلال مشاركته في مليونية 13 يناير (كانون ثاني) بمدينة بحري".وأضافت لجنة أطباء السودان: "بهذا يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 64 شهيدا (منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول)".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشرطة السودانية، مقتل أحد ضباطها خلال مظاهرات احتجاجية في الخرطوم.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في الولايات ومنها العاصمة الخرطوم، بدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.وتضمنت تلك الإجراءات إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واعتقاله قبل أن يعيده إلى منصبه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.لكن حمدوك أعلن استقالته في الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري بسبب الاحتجاجات التي يرفض منظموها الحوار ويطالبون بحكومة مدنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/الأمم-المتحدة-تعلن-التزامها-بدعم-حكومة-يقودها-مدنيون-في-السودان-1055935125.html
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احتجاجات, أخبار السودان اليوم

مقتل متظاهر في احتجاجات بمدينة بحري شمال الخرطوم

17:58 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 17:59 GMT 13.01.2022)
© AFP 2021نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق.
نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© AFP 2021
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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل متظاهر في احتجاجات اليوم الخميس بمدينة بحري، شمال الخرطوم.
وقالت اللجنة في بيان على حسابها بموقع فيسبوك: "ارتقت قبل قليل روح الشهيد الريح محمد، إثر إصابته برصاصة في البطن من قبل قوات السلطة الانقلابية خلال مشاركته في مليونية 13 يناير (كانون ثاني) بمدينة بحري".
وأضافت لجنة أطباء السودان: "بهذا يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 64 شهيدا (منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول)".
احتجاجات مليونية 30 أكتوبر في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
الأمم المتحدة تعلن التزامها بدعم حكومة يقودها مدنيون في السودان
أمس, 19:31 GMT
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشرطة السودانية، مقتل أحد ضباطها خلال مظاهرات احتجاجية في الخرطوم.
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في الولايات ومنها العاصمة الخرطوم، بدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وتضمنت تلك الإجراءات إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واعتقاله قبل أن يعيده إلى منصبه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
لكن حمدوك أعلن استقالته في الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري بسبب الاحتجاجات التي يرفض منظموها الحوار ويطالبون بحكومة مدنية.
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