https://arabic.sputniknews.com/20220113/ملك-السعودية-يصدر-أوامر-بتعديل-وزاري-وتعيينات-بمناصب-عليا-1056092349.html

ملك السعودية يصدر أوامر بتعديل وزاري وتعيينات بمناصب عليا

ملك السعودية يصدر أوامر بتعديل وزاري وتعيينات بمناصب عليا

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أوامر ملكية شملت تعديل في منصب وزاري وتعيينات في الديوان الملكي ومناصب عليا. 13.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-13T20:22+0000

2022-01-13T20:22+0000

2022-01-13T20:22+0000

أخبار السعودية اليوم

السعودية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104498/18/1044981818_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_3c87ad782e1b4e6a6885f7363dcce0ca.jpg

وحسب وكالة الأنباء السعودية، شملت الأوامر إعفاء محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه، وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.كما تم تعيين عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، مع استمراره في مهامه الحالية.وقضت الأوامر الملكية كذلك بتعيين أحمد بن عبد العزيز قطان مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين صالح بن علي القحطاني رئيسًا لمجلس إدارة العيادات الملكية بمرتبة وزير، وتعيين منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي رئيسًا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمرتبة وزير، وتعيين عبد الله بن فهد بن صالح العويس نائبًا لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير، وتعيين عمار بن محمد بن حامد نقادي نائبًا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة، وتعيين سليمان بن عبد العزيز بن سليمان العبيد مساعدًا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.وكان العاهل السعودي قد أصدر في 12 أيلول/سبتمبر الماضي أوامر ملكية قضت بإعفاء رئيس الشؤون الخاصة للملك، ناصر بن عبد الرزاق بن يوسف النفيسي، من منصبه، وتعيين عبد العزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل في نفس المنصب برتبة وزير.كما عين الملك سلمان كل من ماجد المزيد، محافظا لهيئة الأمن السيبراني، وبدر عبد الرحمن القاضي، نائبا لوزير الرياضة.وجاءت تلك التعيينات بعد أيام من قرار العاهل السعودي إقالة مدير الأمن العام في المملكة، خالد بن قرار الحربي، وإحالته للتحقيق على خلفية اتهامه بالفساد واستغلال النفوذ.وأمر الملك سلمان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باستكمال إجراءات التحقيق مع الحربي وكل من له علاقة بالاتهامات الموجهة لمدير الأمن العام السابق.

https://arabic.sputniknews.com/20211229/الملك-سلمان-السعودية-قلقة-حيال-عدم-تعاون-إيران-فيما-يخص-برنامجها-النووي-1054750821.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار السعودية اليوم, السعودية