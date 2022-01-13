تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220113/ملك-السعودية-يصدر-أوامر-بتعديل-وزاري-وتعيينات-بمناصب-عليا-1056092349.html
ملك السعودية يصدر أوامر بتعديل وزاري وتعيينات بمناصب عليا
ملك السعودية يصدر أوامر بتعديل وزاري وتعيينات بمناصب عليا
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أوامر ملكية شملت تعديل في منصب وزاري وتعيينات في الديوان الملكي ومناصب عليا. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T20:22+0000
2022-01-13T20:22+0000
أخبار السعودية اليوم
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104498/18/1044981818_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_3c87ad782e1b4e6a6885f7363dcce0ca.jpg
وحسب وكالة الأنباء السعودية، شملت الأوامر إعفاء محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه، وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.كما تم تعيين عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، مع استمراره في مهامه الحالية.وقضت الأوامر الملكية كذلك بتعيين أحمد بن عبد العزيز قطان مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين صالح بن علي القحطاني رئيسًا لمجلس إدارة العيادات الملكية بمرتبة وزير، وتعيين منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي رئيسًا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمرتبة وزير، وتعيين عبد الله بن فهد بن صالح العويس نائبًا لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير، وتعيين عمار بن محمد بن حامد نقادي نائبًا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة، وتعيين سليمان بن عبد العزيز بن سليمان العبيد مساعدًا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.وكان العاهل السعودي قد أصدر في 12 أيلول/سبتمبر الماضي أوامر ملكية قضت بإعفاء رئيس الشؤون الخاصة للملك، ناصر بن عبد الرزاق بن يوسف النفيسي، من منصبه، وتعيين عبد العزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل في نفس المنصب برتبة وزير.كما عين الملك سلمان كل من ماجد المزيد، محافظا لهيئة الأمن السيبراني، وبدر عبد الرحمن القاضي، نائبا لوزير الرياضة.وجاءت تلك التعيينات بعد أيام من قرار العاهل السعودي إقالة مدير الأمن العام في المملكة، خالد بن قرار الحربي، وإحالته للتحقيق على خلفية اتهامه بالفساد واستغلال النفوذ.وأمر الملك سلمان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باستكمال إجراءات التحقيق مع الحربي وكل من له علاقة بالاتهامات الموجهة لمدير الأمن العام السابق.
https://arabic.sputniknews.com/20211229/الملك-سلمان-السعودية-قلقة-حيال-عدم-تعاون-إيران-فيما-يخص-برنامجها-النووي-1054750821.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104498/18/1044981818_13:0:1280:950_1920x0_80_0_0_7366b9d4442316f36ec69e1c6a5a5869.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم, السعودية

ملك السعودية يصدر أوامر بتعديل وزاري وتعيينات بمناصب عليا

20:22 GMT 13.01.2022
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURT قمة مجموعة العشرين (G20) - الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، 26 مارس 2020
 قمة مجموعة العشرين (G20) - الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، 26 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURT
تابعنا عبر
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أوامر ملكية شملت تعديل في منصب وزاري وتعيينات في الديوان الملكي ومناصب عليا.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، شملت الأوامر إعفاء محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه، وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
كما تم تعيين عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، مع استمراره في مهامه الحالية.
وقضت الأوامر الملكية كذلك بتعيين أحمد بن عبد العزيز قطان مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين صالح بن علي القحطاني رئيسًا لمجلس إدارة العيادات الملكية بمرتبة وزير، وتعيين منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي رئيسًا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمرتبة وزير، وتعيين عبد الله بن فهد بن صالح العويس نائبًا لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير، وتعيين عمار بن محمد بن حامد نقادي نائبًا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة، وتعيين سليمان بن عبد العزيز بن سليمان العبيد مساعدًا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
الملك سلمان: السعودية قلقة حيال "عدم تعاون" إيران فيما يخص برنامجها النووي
29 ديسمبر 2021, 23:15 GMT
وكان العاهل السعودي قد أصدر في 12 أيلول/سبتمبر الماضي أوامر ملكية قضت بإعفاء رئيس الشؤون الخاصة للملك، ناصر بن عبد الرزاق بن يوسف النفيسي، من منصبه، وتعيين عبد العزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل في نفس المنصب برتبة وزير.
كما عين الملك سلمان كل من ماجد المزيد، محافظا لهيئة الأمن السيبراني، وبدر عبد الرحمن القاضي، نائبا لوزير الرياضة.
وجاءت تلك التعيينات بعد أيام من قرار العاهل السعودي إقالة مدير الأمن العام في المملكة، خالد بن قرار الحربي، وإحالته للتحقيق على خلفية اتهامه بالفساد واستغلال النفوذ.
وأمر الملك سلمان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باستكمال إجراءات التحقيق مع الحربي وكل من له علاقة بالاتهامات الموجهة لمدير الأمن العام السابق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
20:28 GMTالأمم المتحدة تخصص 150 مليون دولار من صندوق الطوارئ لـ13 دولة بينها سوريا ولبنان
20:26 GMTميسي يكشف عن تطورات إصابته بكورونا ويتحدث عن "تحديات قادمة"
20:23 GMTحاكم مصرف لبنان المركزي يطالب بإبعاد قاضية من التحقيق معه
20:22 GMTملك السعودية يصدر أوامر بتعديل وزاري وتعيينات بمناصب عليا
20:20 GMTاتهام كيم كارداشيان بالاحتيال على مستثمرين أمريكيين
20:12 GMT‏"سبوتيفاي" يثير ضجة بسبب تصريحات إذاعية عن "كورونا"‏
20:10 GMTوكالة: السعودية تستثني لاعبي كرة القدم الإسبانيين من شرط التطعيم لدخول البلاد
20:02 GMTترامب يكشف عن حالته الصحية بعد الحصول على جرعة معززة من لقاح "كورونا"‏
19:12 GMTالسفارة الأمريكية في بغداد تصف الهجمات عليها بـ"الاعتداء على سيادة العراق"
19:03 GMTالكاميرون تصعد لدور الـ16 بعد اكتساح إثيوبيا برباعية في أمم أفريقيا... فيديو
18:33 GMTفيديو لمستشار بايدن البارز فاوتشي وهو يشتم في سره خلال جلسة في مجلس الشيوخ
18:31 GMTتجريد نجل الملكة إليزابيث الثانية من رتبه العسكرية بعد اتهامه بالاغتصاب
18:27 GMTوزارة الشؤون الدينية في تونس تعلق صلاة الجمعة للحد من تفشي فيروس كورونا
18:19 GMTأردوغان: نحمي البلاد من هجمات "الأدوات المالية الأجنبية"
18:12 GMTمسؤول: من يراهن ضد دبي "سيخسر دائما"... فيديو
18:05 GMTخبراء: القرار الأوروبي برفع العراق من قائمة الإرهاب وغسيل الأموال "سياسي"
17:58 GMTمقتل متظاهر في احتجاجات بمدينة بحري شمال الخرطوم
17:50 GMTأردوغان: نأمل بتحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في 2022
17:38 GMTوفاة رئيس الطائفة اليهودية في تركيا عن 85 عاما
17:37 GMTرجل يكتشف رقود صرصور داخل أذنه لمدة 3 أيام