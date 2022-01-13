تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220113/من-بينها-الساعة-الثملة-أبرز-سمات-عواصم-الثقافة-الأوروبية-في-2022-1055947770.html
من بينها "الساعة الثملة"... أبرز سمات عواصم الثقافة الأوروبية في 2022
من بينها "الساعة الثملة"... أبرز سمات عواصم الثقافة الأوروبية في 2022
قالت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية إنه تم اختيار 3 مدن لتكون عواصم الثقافة الأوروبية في 2022، وهي مدن نوفي ساد وإيش وكاوناس. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T09:11+0000
2022-01-13T09:14+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103687/87/1036878717_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_fa97dfad650487f00ef08677a6e36554.jpg
وعرض موقع الشبكة الألمانية تقريرا يتناول أبرز معالم تلك المدن، ومن بينها "الساعة الثملة"، إلى جانب معالم تاريخية أخرى قد لا تركز عليها الأضواء ولم تأخذ نصيبها من الشهرة كغيرها.نوفي ساد - صربياوهي ثاني أكبر مدينة صربية بعد بلغراد، تضم سكانا من الصرب والمجريين والسلافيين والكرواتيين والرومانيين، والغجر وغيرهم، ما جعلها غنية بالأعراق واللغات، كما أنها شكلت مركز الاقتصاد الصربي في القرن الماضي، ولذلك أطلق عليها اسم "أثينا الصرب".وتعتبر الساعة الثملة من أبرز معالم مدينة نوفي ساد، وبعكس المعتاد، فإن العقرب الطويل لهذه الساعة يشير إلى الساعات والقصير إلى الدقائق، ويرجع تاريخ البرج الذي يحمل الساعة الثملة إلى نحو عام 1750 وكان هدية من ملكة النمسا ماريا تيريزا.ويقع برج الساعة الثملة في محيط حصن بيتروفارادين، المطل على بحر الدانوب، ويعتبر الحصن من أكبر وأجمل الحصون في أوروبا. ما يميزه المسارات في قبوه والبالغ طولها 16 كيلومترا. ومنذ عام 2001، تنظم فيه في شهر يوليو/ تموز احتفالات موسيقية، تحولت إلى أهم المهرجانات السنوية في جنوب شرق أوروبا.إيش سوغ ألزيت - لوكسمبورغوهي ثاني أكبر مدينة في لوكسمبورغ، تمتاز بموقعها الاستراتيجي بقربها من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، وهو ما منحها أهمية إضافية، وشهدت تلك المدينة في عام 1985 توقيع اتفاقية شينغين التي ألغت الحواجز الحدودية بين دول الاتحاد الأوروبي.وورد اسم مدينة إيش في 12 من أبريل/نيسان من عام 1128، بأحد المخطوطات التي تعود إلى البابا هوناريوس الثاني، ويسكن المدينة حاليا نحو 36 ألف نسمة بـ 120 جنسية مختلفة.كاوناس - ليتوانياتعتبر كاوناس ثاني أكبر مدينة في ليتوانيا، وتفتتح هذه المدينة عام 2022 بـ40 فعالية ثقافية و60 عرضا فنيا، إضافة إلى 250 تظاهرة ثقافية، وذلك بمشاركة كبار نجوم الرقص والغناء والأوبرا.ويظهر قسم كبير من الفعاليات المنتظرة الموروث اليهودي للمدينة من خلال عرض صور ورسومات لأبناء المدينة من الجالية اليهودية، خاصة ضحايا الحقبة النازية، كما سيتم إصدار كتاب "يهود كاوناس" للكاتبة دايفا سيتفاريان.ويعتزم القائمون على مدينة كاوناس العودة إلى جذورها الثقافية والإثنية المتنوعة، بدلا من تقديم نفسها كمدينة ليتوانية صرفة، وفي هذا الإطار خرج سكان المدينة ومسؤوليها بفكرة لأسطورة جديدة أطلقوا عليها اسم "وحش كاوناس" الذي يوّحد جميع المكونات المختلفة للمدينة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103687/87/1036878717_108:0:1812:1278_1920x0_80_0_0_aa13a6398cc3c5b0e6ec83651753b6b2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع

من بينها "الساعة الثملة"... أبرز سمات عواصم الثقافة الأوروبية في 2022

09:11 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 09:14 GMT 13.01.2022)
© Photo / CCلوكسمبورغ
لوكسمبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© Photo / CC
تابعنا عبر
قالت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية إنه تم اختيار 3 مدن لتكون عواصم الثقافة الأوروبية في 2022، وهي مدن نوفي ساد وإيش وكاوناس.
وعرض موقع الشبكة الألمانية تقريرا يتناول أبرز معالم تلك المدن، ومن بينها "الساعة الثملة"، إلى جانب معالم تاريخية أخرى قد لا تركز عليها الأضواء ولم تأخذ نصيبها من الشهرة كغيرها.

نوفي ساد - صربيا

وهي ثاني أكبر مدينة صربية بعد بلغراد، تضم سكانا من الصرب والمجريين والسلافيين والكرواتيين والرومانيين، والغجر وغيرهم، ما جعلها غنية بالأعراق واللغات، كما أنها شكلت مركز الاقتصاد الصربي في القرن الماضي، ولذلك أطلق عليها اسم "أثينا الصرب".
وتعتبر الساعة الثملة من أبرز معالم مدينة نوفي ساد، وبعكس المعتاد، فإن العقرب الطويل لهذه الساعة يشير إلى الساعات والقصير إلى الدقائق، ويرجع تاريخ البرج الذي يحمل الساعة الثملة إلى نحو عام 1750 وكان هدية من ملكة النمسا ماريا تيريزا.
ويقع برج الساعة الثملة في محيط حصن بيتروفارادين، المطل على بحر الدانوب، ويعتبر الحصن من أكبر وأجمل الحصون في أوروبا. ما يميزه المسارات في قبوه والبالغ طولها 16 كيلومترا. ومنذ عام 2001، تنظم فيه في شهر يوليو/ تموز احتفالات موسيقية، تحولت إلى أهم المهرجانات السنوية في جنوب شرق أوروبا.

إيش سوغ ألزيت - لوكسمبورغ

وهي ثاني أكبر مدينة في لوكسمبورغ، تمتاز بموقعها الاستراتيجي بقربها من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، وهو ما منحها أهمية إضافية، وشهدت تلك المدينة في عام 1985 توقيع اتفاقية شينغين التي ألغت الحواجز الحدودية بين دول الاتحاد الأوروبي.
وورد اسم مدينة إيش في 12 من أبريل/نيسان من عام 1128، بأحد المخطوطات التي تعود إلى البابا هوناريوس الثاني، ويسكن المدينة حاليا نحو 36 ألف نسمة بـ 120 جنسية مختلفة.

كاوناس - ليتوانيا

تعتبر كاوناس ثاني أكبر مدينة في ليتوانيا، وتفتتح هذه المدينة عام 2022 بـ40 فعالية ثقافية و60 عرضا فنيا، إضافة إلى 250 تظاهرة ثقافية، وذلك بمشاركة كبار نجوم الرقص والغناء والأوبرا.
ويظهر قسم كبير من الفعاليات المنتظرة الموروث اليهودي للمدينة من خلال عرض صور ورسومات لأبناء المدينة من الجالية اليهودية، خاصة ضحايا الحقبة النازية، كما سيتم إصدار كتاب "يهود كاوناس" للكاتبة دايفا سيتفاريان.
ويعتزم القائمون على مدينة كاوناس العودة إلى جذورها الثقافية والإثنية المتنوعة، بدلا من تقديم نفسها كمدينة ليتوانية صرفة، وفي هذا الإطار خرج سكان المدينة ومسؤوليها بفكرة لأسطورة جديدة أطلقوا عليها اسم "وحش كاوناس" الذي يوّحد جميع المكونات المختلفة للمدينة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:16 GMTرونالدو يتحدث لأول مرة عن مدربه الجديد: بحاجة للوقت لتطوير مانشستر يونايتد
09:11 GMTمن بينها "الساعة الثملة"... أبرز سمات عواصم الثقافة الأوروبية في 2022
09:02 GMTتايلاند تفرض رسوم دخول جديدة للزوار الأجانب
08:55 GMTوفاة أحد أقدم مرافقي صدام حسين في قطر
08:52 GMTأفضل نظام غذائي للمساعدة في خفض الكوليسترول بنسبة 30%
08:48 GMTالدفاع الألمانية تطالب بالفصل بين القضية الأوكرانية و"التيار الشمالي 2"
08:40 GMTمهمة قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان تنتهي تدريجيا
08:36 GMTلبؤة تحمي عجلا صغيرا في مشهد تغلبت فيه الأمومة على غريزة الافتراس... فيديو
08:33 GMTكوريا الجنوبية تؤكد قدرتها على اعتراض الصواريخ التي اختبرتها كوريا الشمالية
08:31 GMTطبيب ينشر أرقاما وصورا تكشف وفاة وائل الإبراشي "مقتولا"... ونقابة الأطباء ترد
08:26 GMTمعلومات عن جيش كازاخستان
08:25 GMTدراسة: الملل والسادية.. حين يكون العقل متنزها للشر
08:06 GMTفيضانات وسيول في أربيل العراقية تؤدي إلى خسائر مادية... صور
08:01 GMTأول إجراء من الجيش الإسرائيلي بعد مقتل ضابطين بطريق الخطأ في غور الأردن
07:53 GMTناسا تبدأ رصد الكون من خلال تلسكوب فضائي جديد
07:38 GMTسميرة أحمد تعلق على شائعة وفاتها... ونقابة الفنانين المصرية تصدر بيانا
07:34 GMT روسيا: أقوى طائرة حربية تبعث من جديد
07:31 GMTإضراب النقل يشل لبنان... ورئيس الاتحاد العمالي يعلن نجاح "يوم الغضب"
07:27 GMTتقرير: حماس تقبض على "دلفين عسكري إسرائيلي" قبالة سواحل غزة... فيديو
07:15 GMTجنود الجيش الصيني يشاركون في تدريبات على ارتفاع أكثر من 4 آلاف متر... فيديو