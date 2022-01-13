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https://arabic.sputniknews.com/20220113/ميسي-يكشف-عن-تطورات-إصابته-بكورونا-ويتحدث-عن-تحديات-قادمة-1056092485.html
ميسي يكشف عن تطورات إصابته بكورونا ويتحدث عن "تحديات قادمة"
ميسي يكشف عن تطورات إصابته بكورونا ويتحدث عن "تحديات قادمة"
كشف نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، اليوم الخميس، عن تطورات حالته الصحية، بعد إصابته ‏بفيروس "كورونا" المستجد.‏ 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T20:26+0000
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ونشر ميسي صورة حديثة له بعد الإصابة بالفيروس التاجي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وتظهر برفقته زوجته، أنتونيلا.وكتب ميسي لمتابعيه ومحبيه مع صورته: "طاب مساءكم، كما تعلمون لقد أصبت بـ(كوفيد-19)، وأردت أن أشكركم على كل الرسائل التي تلقيتها، وأن أخبركم أن الأمر استغرق وقتا أطول مما كنت أعتقد لكي أشعر بالتحسن، لكنني تعافيت تقريبا وأتطلع إلى العودة إلى الملعب، لقد كنت أتدرب خلال هذه الفترة لكي أعود بنسبة 100 بالمئة".وختم ميسي، الذي يلعب في نادي باريس سان جيرمان، رسالته بأن "العام الحالي 2022 سيشهد تحديات رائعة قادمة، وأعرب عن أمله في أن يلتقي بجمهوره مرة أخرى".وقبل أسبوع، أعلن نادي باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، إصابة مهاجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي و3 لاعبين آخرين بفيروس كورونا المستجد.وأوضح النادي أن اللاعبين الآخرين المصابين بكورونا بالإضافة إلى ميسي هم، الظهير الإسباني خوان برنات، ولاعب الوسط ناثان بيتومازالا، وحارس المرمى سيرخيو ريكو.
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مجتمع, منوعات, رياضة

ميسي يكشف عن تطورات إصابته بكورونا ويتحدث عن "تحديات قادمة"

20:26 GMT 13.01.2022
© REUTERS / YVES HERMANليونيل ميسي يصل باريس للانضمام إلى باريس سان جيرمان الثلاثاء 10 أغسطس 2021
ليونيل ميسي يصل باريس للانضمام إلى باريس سان جيرمان الثلاثاء 10 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
ليونيل ميسي يصل باريس للانضمام إلى باريس سان جيرمان الثلاثاء 10 أغسطس 2021
© REUTERS / YVES HERMAN
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كشف نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، اليوم الخميس، عن تطورات حالته الصحية، بعد إصابته ‏بفيروس "كورونا" المستجد.‏
ونشر ميسي صورة حديثة له بعد الإصابة بالفيروس التاجي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وتظهر برفقته زوجته، أنتونيلا.
وكتب ميسي لمتابعيه ومحبيه مع صورته: "طاب مساءكم، كما تعلمون لقد أصبت بـ(كوفيد-19)، وأردت أن أشكركم على كل الرسائل التي تلقيتها، وأن أخبركم أن الأمر استغرق وقتا أطول مما كنت أعتقد لكي أشعر بالتحسن، لكنني تعافيت تقريبا وأتطلع إلى العودة إلى الملعب، لقد كنت أتدرب خلال هذه الفترة لكي أعود بنسبة 100 بالمئة".
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وختم ميسي، الذي يلعب في نادي باريس سان جيرمان، رسالته بأن "العام الحالي 2022 سيشهد تحديات رائعة قادمة، وأعرب عن أمله في أن يلتقي بجمهوره مرة أخرى".
وقبل أسبوع، أعلن نادي باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، إصابة مهاجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي و3 لاعبين آخرين بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح النادي أن اللاعبين الآخرين المصابين بكورونا بالإضافة إلى ميسي هم، الظهير الإسباني خوان برنات، ولاعب الوسط ناثان بيتومازالا، وحارس المرمى سيرخيو ريكو.
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