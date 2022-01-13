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ناسا تبدأ رصد الكون من خلال تلسكوب فضائي جديد
ناسا تبدأ رصد الكون من خلال تلسكوب فضائي جديد
بدأت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" التمهيد لعملية رصد الكون بدقة من خلال التلسكوب الفضائي الجديد جيمس ويب، حيث تستمر علمية إعداد التلسكوب لشهور. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T07:53+0000
2022-01-13T07:53+0000
مجتمع
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وقالت "رويترز" إنه من المقرر أن يبدأ التلسكوب مهمته في رصد الكون بحلول أوائل الصيف، وبدأ مهندسو المراقبة بمركز "جودارد" لمهام الفضاء في جرينبلت بولاية ماريلاند أمس الأربعاء في إرسال أوامرهم الأولية لمحركات متناهية الصغر تعكف على تركيب مرآة التلسكوب الرئيسية على مهل وضبطها.وتتكون دائرة المرآة الرئيسية من 18 قطعة سداسية الشكل من البريليوم المطلي بالذهب ويبلغ قطرها 6.5 متر، وهي سطح له قدرة أكبر بكثير على تجميع الضوء مقارنة بالتلسكوب الفضائي هابل الذي سبق التلسكوب الجديد بثلاثين عاما.وانفتحت القطع الثماني عشرة، التي كانت موضوعة معا في حجرة الشحن الخاصة بالصاروخ الذي حمل التلسكوب إلى الفضاء، مع بقية مكوناتها خلال أسبوعين بعد إطلاق التلسكوب يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول، ليحين الآن فصل تلك القطع عن صمامات تثبيتها وقت الإطلاق وأن تتحرك للمقدمة بمقدار نصف بوصة بعيدا عن وضعها الأصلي في عملية تستمر عشرة أيام قبل إعادة صفها لتشكل سطحا واحدا متصلا يقوم بتجميع الضوء.وأضاف: "كل هذا تطلب منا اختراع أشياء لم تحدث قط من قبل"، مثل المحركات الدقيقة التي صممت لتتحرك تدريجيا عند حرارة قدرها 240 درجة مئوية تحت الصفر في فراغ الفضاء، كذلك تم تصميم مرآة التلسكوب الأصغر، وهي المرآة الثانوية، لتوجيه الضوء الذي جرى جمعه من العدسات الرئيسية إلى كاميرا التلسكوب وأدوات أخرى لتكون جزءا من منظومة بصرية متماسكة.ومن المنتظر أن يرى التلسكوب الكَون أساسا في مجال من الأشعة تحت الحمراء، مما يتيح له الرصد عبر سحب الغاز والغبار حيث تولد النجوم، ويقول العلماء إنه سيعطي لمحة عن الفضاء لم تكن معروفة من قبل تعود لمئة مليون سنة بعد نظرية الانفجار الكبير.
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ناسا تبدأ رصد الكون من خلال تلسكوب فضائي جديد

07:53 GMT 13.01.2022
© AFP 2021 / ROLAND BACONالكون صورة التقطتها وكالة ناسا الأمريكية
الكون صورة التقطتها وكالة ناسا الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© AFP 2021 / ROLAND BACON
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بدأت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" التمهيد لعملية رصد الكون بدقة من خلال التلسكوب الفضائي الجديد جيمس ويب، حيث تستمر علمية إعداد التلسكوب لشهور.
وقالت "رويترز" إنه من المقرر أن يبدأ التلسكوب مهمته في رصد الكون بحلول أوائل الصيف، وبدأ مهندسو المراقبة بمركز "جودارد" لمهام الفضاء في جرينبلت بولاية ماريلاند أمس الأربعاء في إرسال أوامرهم الأولية لمحركات متناهية الصغر تعكف على تركيب مرآة التلسكوب الرئيسية على مهل وضبطها.
وتتكون دائرة المرآة الرئيسية من 18 قطعة سداسية الشكل من البريليوم المطلي بالذهب ويبلغ قطرها 6.5 متر، وهي سطح له قدرة أكبر بكثير على تجميع الضوء مقارنة بالتلسكوب الفضائي هابل الذي سبق التلسكوب الجديد بثلاثين عاما.
وانفتحت القطع الثماني عشرة، التي كانت موضوعة معا في حجرة الشحن الخاصة بالصاروخ الذي حمل التلسكوب إلى الفضاء، مع بقية مكوناتها خلال أسبوعين بعد إطلاق التلسكوب يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول، ليحين الآن فصل تلك القطع عن صمامات تثبيتها وقت الإطلاق وأن تتحرك للمقدمة بمقدار نصف بوصة بعيدا عن وضعها الأصلي في عملية تستمر عشرة أيام قبل إعادة صفها لتشكل سطحا واحدا متصلا يقوم بتجميع الضوء.
من جانبه، صرح لي فاينبرج، مدير المكون البصري في التلسكوب ويب في مركز جودارد، بأن عملية إعادة الصف ستستغرق ثلاثة أشهر أخرى، حيث أن صف قطع المرآة الرئيسية معا لتشكل مرآة واحدة كبيرة يعني رص كل قطعة على مسافة "تصل إلى واحد على خمسة آلاف من سمك شعرة الإنسان".
وأضاف: "كل هذا تطلب منا اختراع أشياء لم تحدث قط من قبل"، مثل المحركات الدقيقة التي صممت لتتحرك تدريجيا عند حرارة قدرها 240 درجة مئوية تحت الصفر في فراغ الفضاء، كذلك تم تصميم مرآة التلسكوب الأصغر، وهي المرآة الثانوية، لتوجيه الضوء الذي جرى جمعه من العدسات الرئيسية إلى كاميرا التلسكوب وأدوات أخرى لتكون جزءا من منظومة بصرية متماسكة.
ومن المنتظر أن يرى التلسكوب الكَون أساسا في مجال من الأشعة تحت الحمراء، مما يتيح له الرصد عبر سحب الغاز والغبار حيث تولد النجوم، ويقول العلماء إنه سيعطي لمحة عن الفضاء لم تكن معروفة من قبل تعود لمئة مليون سنة بعد نظرية الانفجار الكبير.
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