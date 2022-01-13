تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الاتحاد الأوروبي يمدد رسميا العقوبات الاقتصادية ضد روسيا حتى 31 يوليو 2022
https://arabic.sputniknews.com/20220113/هاكر-يكتشف-ثغرة-أمنية-خطيرة-تساعده-في-السيطرة-عن-بعد-على-25-سيارة-تسلا-في-10-دول-1056086399.html
"هاكر" يكتشف ثغرة أمنية خطيرة تساعده في السيطرة عن بعد على 25 سيارة "تسلا" في 10 دول
"هاكر" يكتشف ثغرة أمنية خطيرة تساعده في السيطرة عن بعد على 25 سيارة "تسلا" في 10 دول
يزعم "هاكر" شاب نجاحه في السيطرة على أكثر من 20 سيارة "تسلا" كهربائية في 10 دول، بعد ‏استغلاله وجود ثغرة في برامجها.‏ 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T15:54+0000
2022-01-13T15:54+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1054500786_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_13615271e4f487b692b34872564a550b.jpg
وأكد "الهاكر"، ديفيد كولومبو، المقيم في ألمانيا، ويبلغ من العمر 19 عاما، اختراقه عبر حسابه على موقع "تويتر"، مؤكدا أن الخطأ لا يقع على عاتق الشركة التي أسسها الملياردير، إيلون موسك، ولكن على مالكي السيارات.وأشار كولومبو إلى أنه عثر على الثغرة في برامج الطرف الثالث، التي سمحت له بفتح أبواب ونوافذ السيارات، وبدء تشغيلها دون مفاتيح، وتعطيل أنظمة الأمان.وقال كولومبو في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "إنها ليست ثغرة أمنية في البنية التحتية لشركة "تسلا"، ولكنها في الواقع سببها مالكو "تسلا" وطرف ثالث"، مؤكدا أن الثغرة جزء ثالث من البرمجيات المخطئة.وأكد ديفيد كولومبو أنه على اتصال بفريق أمان منتج شركة "تسلا"، وكذلك مشرف الطرف الثالث، لتنسيق الإفصاح وإخطار مالكي السيارات المتأثرة، بالإضافة إلى طرحه تصحيحا للثغرة الأمنية.وتكمن مشكلة البرنامج في كيفية تخزينه لمعلومات مالك سيارة "تسلا"، وهي اللازمة لربط السيارات بالبرنامج، بحسب قول كولومبو.ومع ذلك، فهو غير قادر على "التدخل مع شخص ما يقود سيارته (بخلاف تشغيل الموسيقى بأعلى مستوى للصوت أو الأضواء الوامضة)"، بحسب قوله.ونشرت شركة "كورس إير" عدة تحديثات من شركات برمجيات خارجية مماثلة، مشيرة إلى أنها شاهدت حسابات "تسلا" مفصولة عن الخدمة، وكل ذلك كان بسبب اختراق كولومبو للأنظمة.وردا منه على تعليقات بعض مستخدمي "تويتر" بأنه يبالغ في تهويل الأمور، أكد ديفيد كولومبو أنه يتفهم تماما أن هناك الكثير من الضجيج والتكهنات حول هذا، بسبب التفاصيل المحدودة القادر على تقديمها للجمهور في هذه المرحلة من الكشف".لكنه شدد أنه إذا لم تكن هذه مشكلة، فلن يحقق فريق "تسلا" الأمني في الأمر.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/تسلا-تستدعي-ما-يقرب-من-نصف-مليون-سيارة-لدواعي-السلامة-1054777620.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1054500786_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_3a7f1c0381d565031da7d661c11a10b2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات

"هاكر" يكتشف ثغرة أمنية خطيرة تساعده في السيطرة عن بعد على 25 سيارة "تسلا" في 10 دول

15:54 GMT 13.01.2022
© REUTERS / MIKE BLAKEالملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، يشاهد مقطعا من لعبة فيديو في سيارة "تسلا" موديل "3" خلال مؤتمر ألعاب في لوس أنجلوس، يونيو/ حزيران 2019
الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، يشاهد مقطعا من لعبة فيديو في سيارة تسلا موديل 3 خلال مؤتمر ألعاب في لوس أنجلوس، يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، يشاهد مقطعا من لعبة فيديو في سيارة "تسلا" موديل "3" خلال مؤتمر ألعاب في لوس أنجلوس، يونيو/ حزيران 2019
© REUTERS / MIKE BLAKE
تابعنا عبر
يزعم "هاكر" شاب نجاحه في السيطرة على أكثر من 20 سيارة "تسلا" كهربائية في 10 دول، بعد ‏استغلاله وجود ثغرة في برامجها.‏
وأكد "الهاكر"، ديفيد كولومبو، المقيم في ألمانيا، ويبلغ من العمر 19 عاما، اختراقه عبر حسابه على موقع "تويتر"، مؤكدا أن الخطأ لا يقع على عاتق الشركة التي أسسها الملياردير، إيلون موسك، ولكن على مالكي السيارات.
وأشار كولومبو إلى أنه عثر على الثغرة في برامج الطرف الثالث، التي سمحت له بفتح أبواب ونوافذ السيارات، وبدء تشغيلها دون مفاتيح، وتعطيل أنظمة الأمان.
زوار يختبرون سيارة تسلا Tesla Model Y electric vehicle (EV) في المهرجان الاقتصادي الصيني الدولي CIFTIS 2021 في بكين، الصين 4 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
‏"تسلا" تستدعي ما يقرب من نصف مليون سيارة لدواعي السلامة
30 ديسمبر 2021, 19:35 GMT
كما غرد "الهاكر" أن الثغرة الأمنية تتيح له استخدام الكاميرات الداخلية الخاصة بسيارات "تسلا" للتجسس على السائقين.
وقال كولومبو في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "إنها ليست ثغرة أمنية في البنية التحتية لشركة "تسلا"، ولكنها في الواقع سببها مالكو "تسلا" وطرف ثالث"، مؤكدا أن الثغرة جزء ثالث من البرمجيات المخطئة.
وأكد ديفيد كولومبو أنه على اتصال بفريق أمان منتج شركة "تسلا"، وكذلك مشرف الطرف الثالث، لتنسيق الإفصاح وإخطار مالكي السيارات المتأثرة، بالإضافة إلى طرحه تصحيحا للثغرة الأمنية.
وتكمن مشكلة البرنامج في كيفية تخزينه لمعلومات مالك سيارة "تسلا"، وهي اللازمة لربط السيارات بالبرنامج، بحسب قول كولومبو.
ومع ذلك، فهو غير قادر على "التدخل مع شخص ما يقود سيارته (بخلاف تشغيل الموسيقى بأعلى مستوى للصوت أو الأضواء الوامضة)"، بحسب قوله.
ونشرت شركة "كورس إير" عدة تحديثات من شركات برمجيات خارجية مماثلة، مشيرة إلى أنها شاهدت حسابات "تسلا" مفصولة عن الخدمة، وكل ذلك كان بسبب اختراق كولومبو للأنظمة.
وردا منه على تعليقات بعض مستخدمي "تويتر" بأنه يبالغ في تهويل الأمور، أكد ديفيد كولومبو أنه يتفهم تماما أن هناك الكثير من الضجيج والتكهنات حول هذا، بسبب التفاصيل المحدودة القادر على تقديمها للجمهور في هذه المرحلة من الكشف".
لكنه شدد أنه إذا لم تكن هذه مشكلة، فلن يحقق فريق "تسلا" الأمني في الأمر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:57 GMTإطلاق 8 أقمار صناعية بناها طلاب إسرائيليون إلى الفضاء... حدث فريد من نوعه
15:56 GMTالاتحاد الأوروبي يمدد رسميا العقوبات الاقتصادية ضد روسيا حتى 31 يوليو 2022
15:54 GMT"هاكر" يكتشف ثغرة أمنية خطيرة تساعده في السيطرة عن بعد على 25 سيارة "تسلا" في 10 دول
15:46 GMTإصابة دبلوماسيين أمريكيين في أوروبا بـ"متلازمة هافانا" الغامضة
15:46 GMTالجزائر تبدأ رسميا في تسويق لقاح "كورونافاك" المصنع محليا
15:35 GMTالسيسي يبدي استعداده لإجراء انتخابات رئاسية كل عام ومغادرة الحكم إذا رغب الشعب
15:29 GMTهل ستفرض الإمارات إغلاقا شاملا بسبب "أوميكرون"... وزير يجيب
15:29 GMTالصومال يستعيد 97 مهاجرا غير قانوني من مواطنيه العالقين في ليبيا
15:21 GMTالرئيس المصري: وصلنا لمرحلة الفقر المائي لأن المياه التي تأتي من إثيوبيا 10% فقط
15:21 GMTأبو الغيط: الاستيلاء على السفينة "روابي" يعكس سلوكا إجراميا خطيرا يتعين التصدي له وردعه
15:20 GMTإعلام ينشر قائمة الدول الأكثر شراء للسيارات...السعودية في المقدمة
15:17 GMTالمديرية العام للطيران المدني اللبناني تعلن إجراءات جديدة تخص القادمين إلى البلاد
15:15 GMTانتقاما لسليماني... إيران تنشر فيديو يحاكي اغتيال دونالد ترامب وتثير الجدل
15:13 GMTلوكاشيفيتش: "تطوير أمريكا والناتو لبعض المناطق عسكريا يمثل تهديدا لروسيا"
15:11 GMTالأمم المتحدة: الحكم بشأن التعذيب في سوريا "قفزة تاريخية" نحو العدالة
15:04 GMTوزير الخارجية المغربي يبحث مع دي ميستورا إيجاد حل لمشكلة الصحراء الغربية
15:03 GMTبلينكن: تجارب كوريا الشمالية الصاروخية مزعزعة للاستقرار
15:00 GMTالخارجية الإثيوبية: اتصال آبي أحمد وبايدن يعكس تحسنا في الدبلوماسية
14:57 GMTجنرال احتياط إسرائيلي: مقتل الضابطين بـ"نيران صديقة" يعود لزيادة التوتر في الضفة الغربية
14:54 GMTرونالدو: يجب أن نفوز بالدوري الإنجليزي ولا ألعب في مانشستر لأجل المركز السابع