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وزارة الشؤون الدينية في تونس تعلق صلاة الجمعة للحد من تفشي فيروس كورونا
وزارة الشؤون الدينية في تونس تعلق صلاة الجمعة للحد من تفشي فيروس كورونا
أعلنت وزارة الشؤون الدينية التونسية، تعليق صلاة الجمعة يومي 14 و21 كانون الثاني/ يناير الجاري مع مواصلة الصلوات الخمس، وذلك في محاولة للتصدي لفيروس كورونا. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T18:27+0000
2022-01-13T18:27+0000
أخبار تونس اليوم
فيروس كورونا
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وصرحت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن "وزارة الشؤون الدينية في تونس تعلن تعليق صلاة الجمعة للأسبوعين المقبلين".وشددت الوزارة في بيانها على "ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المنصوص عليها في بروتوكول حفظ الصحة بالمعالم الدينية".وعدد البيان تلك الإجراءات في "أظهار جواز التلقيح، والوضوء بالبيت، وإحضار السجاد الخاص، وارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد"، وأوضحت أن "هذه القرارات دخلت حيّز التنفيذ انطلاقا من اليوم وهي قابلة للتعديل وفقا لتطور الوضع الصحي".كما دعت الوزارة إلى "ضرورة الالتزام بما ستصدره السلطات من مناشير وبلاغات خاصة بكل ولاية"، مشيرة إلى أن "هذه القرارات تأتي وفقا للبيان الصادر عن رئاسة الحكومة أمس".وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت الثلاثاء الماضي، من أن أكثر "من نصف سكان أوروبا قد يصابون بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد إذا استمرت وتيرة الإصابات الحالية، ويستند هذا التوقّع إلى ظهور سبعة ملايين حالة إصابة جديدة أبلغ عنها في جميع أنحاء أوروبا في الأسبوع الأول من عام 2022".وظهر المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي رصد أولا في جنوب أفريقيا، أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في عدد من الدول، وأثار قلقا متزايدا، وخصوصا في أوروبا.
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أخبار تونس اليوم, فيروس كورونا, أوميكرون

وزارة الشؤون الدينية في تونس تعلق صلاة الجمعة للحد من تفشي فيروس كورونا

18:27 GMT 13.01.2022
© AP Photo / Trisnadiصلاة عيد الفطرفي مسجد الأكبر في سورابايا، إندونيسيا 13 مايو 2021
صلاة عيد الفطرفي مسجد الأكبر في سورابايا، إندونيسيا 13 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© AP Photo / Trisnadi
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أعلنت وزارة الشؤون الدينية التونسية، تعليق صلاة الجمعة يومي 14 و21 كانون الثاني/ يناير الجاري مع مواصلة الصلوات الخمس، وذلك في محاولة للتصدي لفيروس كورونا.
وصرحت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن "وزارة الشؤون الدينية في تونس تعلن تعليق صلاة الجمعة للأسبوعين المقبلين".
وشددت الوزارة في بيانها على "ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المنصوص عليها في بروتوكول حفظ الصحة بالمعالم الدينية".
وعدد البيان تلك الإجراءات في "أظهار جواز التلقيح، والوضوء بالبيت، وإحضار السجاد الخاص، وارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد"، وأوضحت أن "هذه القرارات دخلت حيّز التنفيذ انطلاقا من اليوم وهي قابلة للتعديل وفقا لتطور الوضع الصحي".
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كما دعت الوزارة إلى "ضرورة الالتزام بما ستصدره السلطات من مناشير وبلاغات خاصة بكل ولاية"، مشيرة إلى أن "هذه القرارات تأتي وفقا للبيان الصادر عن رئاسة الحكومة أمس".
وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت الثلاثاء الماضي، من أن أكثر "من نصف سكان أوروبا قد يصابون بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد إذا استمرت وتيرة الإصابات الحالية، ويستند هذا التوقّع إلى ظهور سبعة ملايين حالة إصابة جديدة أبلغ عنها في جميع أنحاء أوروبا في الأسبوع الأول من عام 2022".
وظهر المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي رصد أولا في جنوب أفريقيا، أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في عدد من الدول، وأثار قلقا متزايدا، وخصوصا في أوروبا.
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