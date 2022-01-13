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وزير الخارجية في عهد البشير يضرب عن الطعام لاعتقاله أكثر من عامين دون محاكمة
وزير الخارجية في عهد البشير يضرب عن الطعام لاعتقاله أكثر من عامين دون محاكمة
دخل وزير خارجية السودان الأسبق، رئيس حزب المؤتمر الوطني السوداني (المنحل) إبراهيم غندور، إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله لأكثر من عامين دون محاكمة. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T17:30+0000
2022-01-13T17:34+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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وقالت ابنته وفاء غندور، إن والدها دخل إضرابا مفتوحا عن الطعام "احتجاجا على اعتقاله لأكثر من عامين دون محاكمة، وبعد أن رفض القضاء تجديد حبسه"؛ حسب ما أفادت به "الأناضول".يذكر أنه في نوفمبر الماضي، أعادت السلطات السودانية اعتقال غندور بعد ساعات من الإفراج عنه، حيث دعا إلى "مصالحة شاملة وحوار لتجاوز الأزمة الحالية في السودان".وكان 11 من قيادات الحزب أعلنوا يوم الأربعاء الماضي في بيان، إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الثاني على التوالي احتجاجات على إجراءات تجديد حبسهم.وأوضح البيان أن المعتقلين قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، "احتجاجا على تسييس الأجهزة العدلية والظلم الواقع عليهم، إذ ظلوا رهن الحبس ما يقارب السنتين بدعوى استكمال التحريات".واعتقلت السلطات عشرات من رموز نظام الرئيس السابق عمر البشير بعد أن عزله الجيش السوداني في أبريل 2019، بعد 3 عقود في الحكم.وكان الغندور قد تولى منصب وزارة الخارجية السودانية منذ 6 يونيو 2015 ولكن تم إقالته من منصبه يوم الخميس 19 أبريل 2018 على خلفية خطابه في البرلمان السوداني عن عجز الحكومة سداد مرتبات ومصاريف البعثات الدبلوماسية.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم

وزير الخارجية في عهد البشير يضرب عن الطعام لاعتقاله أكثر من عامين دون محاكمة

17:30 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 17:34 GMT 13.01.2022)
© AFP 2021 / Ashraf Shazlyإبراهيم غندور
إبراهيم غندور - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© AFP 2021 / Ashraf Shazly
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دخل وزير خارجية السودان الأسبق، رئيس حزب المؤتمر الوطني السوداني (المنحل) إبراهيم غندور، إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله لأكثر من عامين دون محاكمة.
وقالت ابنته وفاء غندور، إن والدها دخل إضرابا مفتوحا عن الطعام "احتجاجا على اعتقاله لأكثر من عامين دون محاكمة، وبعد أن رفض القضاء تجديد حبسه"؛ حسب ما أفادت به "الأناضول".
يذكر أنه في نوفمبر الماضي، أعادت السلطات السودانية اعتقال غندور بعد ساعات من الإفراج عنه، حيث دعا إلى "مصالحة شاملة وحوار لتجاوز الأزمة الحالية في السودان".
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وكان 11 من قيادات الحزب أعلنوا يوم الأربعاء الماضي في بيان، إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الثاني على التوالي احتجاجات على إجراءات تجديد حبسهم.
وأوضح البيان أن المعتقلين قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، "احتجاجا على تسييس الأجهزة العدلية والظلم الواقع عليهم، إذ ظلوا رهن الحبس ما يقارب السنتين بدعوى استكمال التحريات".
واعتقلت السلطات عشرات من رموز نظام الرئيس السابق عمر البشير بعد أن عزله الجيش السوداني في أبريل 2019، بعد 3 عقود في الحكم.
وكان الغندور قد تولى منصب وزارة الخارجية السودانية منذ 6 يونيو 2015 ولكن تم إقالته من منصبه يوم الخميس 19 أبريل 2018 على خلفية خطابه في البرلمان السوداني عن عجز الحكومة سداد مرتبات ومصاريف البعثات الدبلوماسية.
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