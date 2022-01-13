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https://arabic.sputniknews.com/20220113/وزير-الصحة-الفرنسي-يعلن-إصابته-بفيروس-كورونا-1056029646.html
وزير الصحة الفرنسي يعلن إصابته بفيروس كورونا
وزير الصحة الفرنسي يعلن إصابته بفيروس كورونا
أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T13:18+0000
2022-01-13T13:18+0000
2022-01-13T13:18+0000
فيروس كورونا
فرنسا
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وكتب فيران بحسابه في موقع "تويتر": "أثبتت للتو نتائج فحص كوفيد-19 إيجابية"، وتابع "نتيجة لذلك، سأعزل نفسي وأواصل أداء مهامي عن بعد".ووافق مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم، على تشديد القيود المفروضة على الأشخاص غير المطعمين، لاحتواء الموجة الخامسة من الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.واعتمد مجلس الشيوخ التعديلات بأغلبية 249 صوتا مقابل 63 صوتا ضد مشروع قانون تعزيز أدوات إدارة الأزمة الصحية وتعديل قانون الصحة العامة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, فرنسا
وزير الصحة الفرنسي يعلن إصابته بفيروس كورونا
أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكتب فيران بحسابه في موقع "تويتر": "أثبتت للتو نتائج فحص كوفيد-19 إيجابية"، وتابع "نتيجة لذلك، سأعزل نفسي وأواصل أداء مهامي عن بعد".
ووافق
مجلس الشيوخ
الفرنسي، اليوم، على تشديد القيود المفروضة على الأشخاص غير المطعمين، لاحتواء الموجة الخامسة من الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.
واعتمد مجلس الشيوخ التعديلات بأغلبية 249 صوتا مقابل 63 صوتا ضد مشروع قانون تعزيز أدوات إدارة الأزمة الصحية وتعديل قانون الصحة العامة.