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وزير الصحة الفرنسي يعلن إصابته بفيروس كورونا
وزير الصحة الفرنسي يعلن إصابته بفيروس كورونا
أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T13:18+0000
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فيروس كورونا
فرنسا
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وكتب فيران بحسابه في موقع "تويتر": "أثبتت للتو نتائج فحص كوفيد-19 إيجابية"، وتابع "نتيجة لذلك، سأعزل نفسي وأواصل أداء مهامي عن بعد".ووافق مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم، على تشديد القيود المفروضة على الأشخاص غير المطعمين، لاحتواء الموجة الخامسة من الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.واعتمد مجلس الشيوخ التعديلات بأغلبية 249 صوتا مقابل 63 صوتا ضد مشروع قانون تعزيز أدوات إدارة الأزمة الصحية وتعديل قانون الصحة العامة.
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فيروس كورونا, فرنسا

وزير الصحة الفرنسي يعلن إصابته بفيروس كورونا

13:18 GMT 13.01.2022
© Sputnik . Dominique Boutin / الذهاب إلى بنك الصورفرنسا تفرض حظر التجول لاحتواء وباء كورونا في البلاد، كوفيد - 19، 17 أكتوبر 2020
فرنسا تفرض حظر التجول لاحتواء وباء كورونا في البلاد، كوفيد - 19، 17 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© Sputnik . Dominique Boutin
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أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكتب فيران بحسابه في موقع "تويتر": "أثبتت للتو نتائج فحص كوفيد-19 إيجابية"، وتابع "نتيجة لذلك، سأعزل نفسي وأواصل أداء مهامي عن بعد".
ووافق مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم، على تشديد القيود المفروضة على الأشخاص غير المطعمين، لاحتواء الموجة الخامسة من الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.
واعتمد مجلس الشيوخ التعديلات بأغلبية 249 صوتا مقابل 63 صوتا ضد مشروع قانون تعزيز أدوات إدارة الأزمة الصحية وتعديل قانون الصحة العامة.
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