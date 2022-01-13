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وزير خارجية قطر يزور تركيا بدعوة من نظيره التركي
وزير خارجية قطر يزور تركيا بدعوة من نظيره التركي
يقوم الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية في دولة قطر، بزيارة إلى تركيا بدعوة من وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T14:16+0000
2022-01-13T14:16+0000
وزير خارجية تركيا
أخبار قطر اليوم
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ونشرت الخارجية التركية على موقعها الرسمي، بيانا أعلنت فيه عن زيارة الوزير القطري.هذا وكانت حركة "طالبان" قد أعلنت في وقت سابق أن المحادثات لا تزال جارية مع ​تركيا​ و​قطر​ بشأن تشغيل المطارات في البلاد.وجاء الرد الأفغاني بعد انتشار أنباء عن توصّلها إلى اتفاق مع قطر وتركيا، بشأن تشغيل مطار كابول في البلاد.
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وزير خارجية تركيا, أخبار قطر اليوم

وزير خارجية قطر يزور تركيا بدعوة من نظيره التركي

14:16 GMT 13.01.2022
© REUTERS / ANDREAS GEBERTوزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / ANDREAS GEBERT
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يقوم الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية في دولة قطر، بزيارة إلى تركيا بدعوة من وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو.
ونشرت الخارجية التركية على موقعها الرسمي، بيانا أعلنت فيه عن زيارة الوزير القطري.
وجاء في البيان بأن الزيارة ستكون في الفترة الممتدة من 13 ولغاية 14 يناير، حيث سيتم خلال الزيارة مناقشة العلاقات الثنائية بالإضافة إلى القضايا الإقليمية بما في ذلك أفغانستان.
هذا وكانت حركة "طالبان" قد أعلنت في وقت سابق أن المحادثات لا تزال جارية مع ​تركيا​ و​قطر​ بشأن تشغيل المطارات في البلاد.
وجاء الرد الأفغاني بعد انتشار أنباء عن توصّلها إلى اتفاق مع قطر وتركيا، بشأن تشغيل مطار كابول في البلاد.
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