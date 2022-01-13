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https://arabic.sputniknews.com/20220113/وفاة-أحد-أقدم-مرافقي-صدام-حسين-في-قطر-1055946660.html
وفاة أحد أقدم مرافقي صدام حسين في قطر
وفاة أحد أقدم مرافقي صدام حسين في قطر
توفي أرشد ياسين رشيد، أحد كبار مرافقي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في العاصمة القطرية الدوحة. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T08:55+0000
2022-01-13T08:55+0000
2022-01-13T08:55+0000
أخبار العراق اليوم
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ونشر بشار سبعاوي، ابن شقيق صدام حسين، تغريدة على موقع "تويتر"، نعى فيها "اللواء الطيار أرشد ياسين رشيد، المرافق الأقدم لصدام حسين"، مشيرا إلى أن سبب الوفاة كانت إصابته بنوبة قلبية.يشار إلى أن أرشد ياسين رشيد نجم الناصري، هو أحد حراس الرئيس العراقي السابق صدام حسين المشهورين، وابن خالته وزوج أخته من الأم، نوال إبراهيم الحسن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
وفاة أحد أقدم مرافقي صدام حسين في قطر
توفي أرشد ياسين رشيد، أحد كبار مرافقي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في العاصمة القطرية الدوحة.
ونشر بشار سبعاوي، ابن شقيق صدام حسين، تغريدة على موقع "تويتر"، نعى فيها "اللواء الطيار أرشد ياسين رشيد، المرافق الأقدم لصدام حسين"، مشيرا إلى أن سبب الوفاة كانت إصابته بنوبة قلبية.
يشار إلى أن أرشد ياسين رشيد نجم الناصري، هو أحد حراس الرئيس العراقي السابق
صدام حسين
المشهورين، وابن خالته وزوج أخته من الأم، نوال إبراهيم الحسن.