وفاة رئيس الطائفة اليهودية في تركيا عن 85 عاما

وقالت المؤسسة في بيان: "فقدنا رئيس الطائفة اليهودية التركية، معلمنا، ورمز الولاء، الشخص المثالي بنسون بينتو، الذي خدم تركيا ومجتمعنا بإخلاص وحب وإيمان منذ سنوات طويلة".وأضاف البيان: "نقدم التعازي لعائلته وأصدقائه والجمهورية التركية"، بحسب وسائل إعلام محلية.وكان بينتو قد تولى في عام 1976 منصب رئيس الدائرة المالية للحاخامية الكبرى في تركيا.وفي عام 1979، تولى منصب نائب رئيس مستشاري الحاخامات الكبرى ورئيس الطائفة اليهودية في تركيا لنحو 10 سنوات في أوقات مختلفة من 1989 إلى 2003.وكان بينتو أصدر كتابا في عام 2008 عن مشوار حياته بعنوان "لا يمكن لي دون أن أشرح - أن أكون يهوديا في مجتمع كبير" وترجم إلى اللغتين الألمانية والإنجليزية.وبينتو هو الرئيس الفخري الأول والوحيد للطائفة اليهودية بتركيا، وهو متزوج ولديه ولدان و4 أحفاد.يشار إلى أن الأقلية اليهودية والتي لا يتجاوز عدد أفرادها الثلاثين ألف شخص، تتمتع في تركيا بنفوذ واسع في الدولة، وتعد مؤيدة جوهرية للعلمانية السياسية وغير السياسية في تركيا.