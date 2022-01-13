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https://arabic.sputniknews.com/20220113/وكالة-السعودية-تستثني-لاعبي-كرة-القدم-الإسبانيين-من-شرط-التطعيم-لدخول-البلاد-1056091902.html
وكالة: السعودية تستثني لاعبي كرة القدم الإسبانيين من شرط التطعيم لدخول البلاد
وكالة: السعودية تستثني لاعبي كرة القدم الإسبانيين من شرط التطعيم لدخول البلاد
استثنت السعودية لاعبي كرة القدم الإسبانيين من قاعدة إلزام الزائرين بتقيدم شهادة "التطعيم الكامل ضد كورونا"، من أجل السماح للفرق المنافسة في كأس السوبر الإسباني... 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T20:10+0000
2022-01-13T20:10+0000
رياضة
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التطعيم الكامل إلزامي لدخول المملكة وفقا للإرشادات الموجودة على موقع الويب الحكومي. ومع ذلك، قالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لوكالة "رويترز" إنه حدث استثناء.وأوضحت المصادر أن السعودية أجرت استثناءات بعد تفاوض الاتحاد الإسباني لكرة القدم مع السلطات المحلية للسماح لجميع اللاعبين والموظفين من أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد بدخول البلاد واللعب في البطولة التي تبدأ من 10 إلى 16 يناير/ كانون الثاني.أعلن مدرب منتخب البرازيل تيتي، اليوم الخميس، أنه لن يضم مدافع أتلتيكو مدريد رينان لودي في المباراتين التاليتين من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لأن اللاعب لم يطعم بشكل كامل.ويتواجد لودي حاليا في المملكة العربية السعودية حيث سيلعب أتلتيكو مدريد مع أتلتيك بلباو الخميس، في الدور نصف النهائي الثاني من كأس السوبر الجديدة.وقال مصدر مقرب من اللاعب لوكالة "رويترز" إنه تلقى الجرعة الأولى من اللقاح ومن المقرر أن يأخذ الثانية يوم 31 يناير/ كانون الثاني، موضحا أن اللاعب لم يطعم بشكل كامل من قبل لأنه أصيب بالفيروس.نقل كأس السوبر الإسباني إلى السعودية بعد أن وافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على عقد مع السعوديين حتى عام 2029 يحصل بموجبه على 30 مليون يورو (34 مليون دولار) سنويا.
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رياضة

وكالة: السعودية تستثني لاعبي كرة القدم الإسبانيين من شرط التطعيم لدخول البلاد

20:10 GMT 13.01.2022
© REUTERS / NACHO DOCEريال مديد - برشلونة - أتلتيكو مدريد
ريال مديد - برشلونة - أتلتيكو مدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / NACHO DOCE
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استثنت السعودية لاعبي كرة القدم الإسبانيين من قاعدة إلزام الزائرين بتقيدم شهادة "التطعيم الكامل ضد كورونا"، من أجل السماح للفرق المنافسة في كأس السوبر الإسباني باللعب على أرضها.
التطعيم الكامل إلزامي لدخول المملكة وفقا للإرشادات الموجودة على موقع الويب الحكومي. ومع ذلك، قالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لوكالة "رويترز" إنه حدث استثناء.
وأوضحت المصادر أن السعودية أجرت استثناءات بعد تفاوض الاتحاد الإسباني لكرة القدم مع السلطات المحلية للسماح لجميع اللاعبين والموظفين من أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد بدخول البلاد واللعب في البطولة التي تبدأ من 10 إلى 16 يناير/ كانون الثاني.
أعلن مدرب منتخب البرازيل تيتي، اليوم الخميس، أنه لن يضم مدافع أتلتيكو مدريد رينان لودي في المباراتين التاليتين من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لأن اللاعب لم يطعم بشكل كامل.
تشافي هيرنانديث مدرب نادي السد القطري - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
تشافي: مواجهة ريال مدريد قد تصبح نقطة تحول
11 يناير, 19:56 GMT
ويتواجد لودي حاليا في المملكة العربية السعودية حيث سيلعب أتلتيكو مدريد مع أتلتيك بلباو الخميس، في الدور نصف النهائي الثاني من كأس السوبر الجديدة.
وقال مصدر مقرب من اللاعب لوكالة "رويترز" إنه تلقى الجرعة الأولى من اللقاح ومن المقرر أن يأخذ الثانية يوم 31 يناير/ كانون الثاني، موضحا أن اللاعب لم يطعم بشكل كامل من قبل لأنه أصيب بالفيروس.
نقل كأس السوبر الإسباني إلى السعودية بعد أن وافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على عقد مع السعوديين حتى عام 2029 يحصل بموجبه على 30 مليون يورو (34 مليون دولار) سنويا.
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