نقابي لبناني: نطالب بإقرار سياسة وطنية اقتصادية اجتماعية تسودها العدالة الإنسانية

يقول رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الشأن:ويرى عبد الله "أن المطلوب سريعا أن تعود الحكومة لعقد اجتماعاتها، لتتخذ مبادرات لعملية الإصلاح، وإلا فالحل بالمواجهة وتسخين الشارع، للمطالبة بالتغيير الحقيقي لهذه السياسات الاقتصادية المتبعة، وللتغيير بشكل ديموقراطي عبر البرلمان، من أجل إقرار سياسة وطنية اقتصادية اجتماعية تسودها العدالة الانسانية والاجتماعية".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، بشارة الأسمر، أن الإضراب الذي دعت إليه نقابات قطاع النقل البري بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام تحت شعار "يوم الغضب"، نجح منذ الأمس بعد التضامن الكبير مع الدعوة، وهناك تجاوب تام في كل الأراضي اللبنانية وهذه صرخة للمسؤولين ليقوموا بدورهم وواجباتهم تجاه الشعب.
يقول رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الشأن:
"نحن كحركة نقابية مستقلة، ومع غيرنا من القوى الوطنية، نطالب بتزخيم الانتفاضة وبتحويلها إلى العصيان المدني، لإجراء عملية تغيير لهذه السلطة السياسية، التي لا تنفذ أي شيء من وعودها، لإنه مع هذه السلطة ستبقى الصراعات الداخلية تترجم في الشارع وكل فريق يستفيد من ظروف معينة".
ويرى عبد الله "أن المطلوب سريعا أن تعود الحكومة لعقد اجتماعاتها، لتتخذ مبادرات لعملية الإصلاح، وإلا فالحل بالمواجهة وتسخين الشارع، للمطالبة بالتغيير الحقيقي لهذه السياسات الاقتصادية المتبعة، وللتغيير بشكل ديموقراطي عبر البرلمان، من أجل إقرار سياسة وطنية اقتصادية اجتماعية تسودها العدالة الانسانية والاجتماعية".