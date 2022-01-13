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https://arabic.sputniknews.com/20220113/8-تغييرات-بسيطة-يمكنك-إجراؤها-لكي-تتحسن-حياتك-في-2022-1055986952.html
8 تغييرات بسيطة يمكنك إجراؤها لكي تتحسن حياتك في 2022
8 تغييرات بسيطة يمكنك إجراؤها لكي تتحسن حياتك في 2022
تعتبر بداية العام الجديد فرصة عظيمة لإحداث تغييرات في نمط حياتنا لكي تشعرنا بالتحسن في المستقبل، ويكشف خبراء التغذية واللياقة البدنية وعلم النفس عن نصائح بسيطة... 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T11:05+0000
2022-01-13T11:05+0000
2022-01-13T11:05+0000
انفوجرافيك
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
8 تغييرات بسيطة يمكنك إجراؤها لكي تتحسن حياتك في 2022
تعتبر بداية العام الجديد فرصة عظيمة لإحداث تغييرات في نمط حياتنا لكي تشعرنا بالتحسن في المستقبل، ويكشف خبراء التغذية واللياقة البدنية وعلم النفس عن نصائح بسيطة يمكن إجراؤها في نمط حياتنا مع استقبالنا للعام الجديد 2022.