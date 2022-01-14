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https://arabic.sputniknews.com/20220114/أحضر-خمرك-معك-جونسون-وحزبه-في-مأزق-بعد-فضيحة-حفلات-الخمور-1056215105.html
"أحضر خمرك معك".. جونسون وحزبه في مأزق بعد فضيحة حفلات الخمور
"أحضر خمرك معك".. جونسون وحزبه في مأزق بعد فضيحة حفلات الخمور
يواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وحزبه الحاكم (المحافظين) مأزقًا، بعدما أقام الموظفون في مقر إقامة رئيس الوزراء بوريس جونسون تجمعات باسم "أوقات... 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T22:14+0000
2022-01-14T22:14+0000
رئيس الوزراء البريطاني
حفلات
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وساعدت تلك الفضيحة التي تتعلق بسلوك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال العزل العام، بسبب فيروس كورونا، حزب العمال المعارض في التقدم بفارق 10 نقاط على حزب المحافظين الحاكم، حسبما أظهر استطلاع جديد للرأي نُشر اليوم الجمعة.قدم جونسون اعتذارا للبرلمان يوم الأربعاء وللملكة إليزابيث اليوم الجمعة، بعد سلسلة حفلات أو تجمعات أُقيمت بمقر إقامته في داونينغ ستريت، في وقت كانت تخضع فيه البلاد لقيود صارمة في مواجهة الجائحة، وفقا لرويترز.قال مركز سافانتا كومريس لاستطلاعات الرأي العام إن دراسة شملت 2151 من البالغين يومي الخميس والجمعة أضافت لحزب العمال 5 نقاط ليرتفع معدل التأييد له إلى 42 بالمئة من الأصوات، فيما خصمت نقطة من المحافظين ليعود الحزب مزيدا للوراء عند معدل 32 بالمئة. وأضاف المركز أن هذا أكبر قدر من التأييد يناله حزب العمال منذ 2013.كان جونسون حقق نصرا انتخابيا ساحقا في 2019. وأظهر الاستطلاع أن 70 بالمئة ممن شملتهم الدراسة يريدون استقالته الآن.اعتذر مكتب جونسون للملكة بعدما تبين أن الموظفين شاركوا في حفل في 16 أبريل/نيسان 2021، حتى ساعة متأخرة من الليل في داونينج ستريت عشية جنازة زوجها الأمير فيليب، في وقت كان مفروضا فيه حظر الاختلاط في الأماكن المغلقة.وأظهر استطلاع كومريس أن الناخبين من مختلف طبقات الطيف السياسي يشعرون بالغضب بعد كشف هذه المعلومات، لدرجة أن 66 بالمئة فحسب ممن أيدوا المحافظين في انتخابات 2019 يدعمون الحزب الآن.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/إعلام-موظفو-رئيس-الوزراء-البريطاني-أقاموا-حفلات-لاحتساء-الخمور-في-أثناء-العزل-1056214456.html
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رئيس الوزراء البريطاني, حفلات

"أحضر خمرك معك".. جونسون وحزبه في مأزق بعد فضيحة حفلات الخمور

22:14 GMT 14.01.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / POOL
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يواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وحزبه الحاكم (المحافظين) مأزقًا، بعدما أقام الموظفون في مقر إقامة رئيس الوزراء بوريس جونسون تجمعات باسم "أوقات للنبيذ في أيام الجمعة" في أثناء فرض إجراءات العزل العام بسبب جائحة كورونا.
وساعدت تلك الفضيحة التي تتعلق بسلوك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال العزل العام، بسبب فيروس كورونا، حزب العمال المعارض في التقدم بفارق 10 نقاط على حزب المحافظين الحاكم، حسبما أظهر استطلاع جديد للرأي نُشر اليوم الجمعة.
قدم جونسون اعتذارا للبرلمان يوم الأربعاء وللملكة إليزابيث اليوم الجمعة، بعد سلسلة حفلات أو تجمعات أُقيمت بمقر إقامته في داونينغ ستريت، في وقت كانت تخضع فيه البلاد لقيود صارمة في مواجهة الجائحة، وفقا لرويترز.
موظفو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أقاموا حفلات لاحتساء الخمور في أثناء العزل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
إعلام: موظفو رئيس الوزراء البريطاني أقاموا حفلات لاحتساء الخمور في أثناء العزل
21:30 GMT
قال مركز سافانتا كومريس لاستطلاعات الرأي العام إن دراسة شملت 2151 من البالغين يومي الخميس والجمعة أضافت لحزب العمال 5 نقاط ليرتفع معدل التأييد له إلى 42 بالمئة من الأصوات، فيما خصمت نقطة من المحافظين ليعود الحزب مزيدا للوراء عند معدل 32 بالمئة. وأضاف المركز أن هذا أكبر قدر من التأييد يناله حزب العمال منذ 2013.
كان جونسون حقق نصرا انتخابيا ساحقا في 2019. وأظهر الاستطلاع أن 70 بالمئة ممن شملتهم الدراسة يريدون استقالته الآن.
اعتذر مكتب جونسون للملكة بعدما تبين أن الموظفين شاركوا في حفل في 16 أبريل/نيسان 2021، حتى ساعة متأخرة من الليل في داونينج ستريت عشية جنازة زوجها الأمير فيليب، في وقت كان مفروضا فيه حظر الاختلاط في الأماكن المغلقة.

واعتذر جونسون للبرلمان بعد اعترافه بحضور تجمع تم بدعوات حملت عبارة تقول "أحضر خمرك معك" في مقر إقامته في مايو أيار 2020 أثناء أول إغلاق في البلاد.

وأظهر استطلاع كومريس أن الناخبين من مختلف طبقات الطيف السياسي يشعرون بالغضب بعد كشف هذه المعلومات، لدرجة أن 66 بالمئة فحسب ممن أيدوا المحافظين في انتخابات 2019 يدعمون الحزب الآن.
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