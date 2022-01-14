أدرعي ينشر فيديو "لعناصر من حزب الله تحاول إطلاق طائرة مسيرة" باتجاه إسرائيل
09:45 GMT 14.01.2022 (تم التحديث: 09:51 GMT 14.01.2022)
© Photo / avichay adraeeأفيخاي أدرعي
© Photo / avichay adraee
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مقطعا مصورا، قال إنه لعناصر من "حزب الله" اللبناني.
وحسب ما كتبه أدرعي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أكد أن الفيديو يظهر عناصر من حزب الله يحاولون إطلاق طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل، حسب تعبيره.
#خاص توثيق حصري بالفيديو يظهر رصد قوات جيش الدفاع لعناصر #حزب_الله أثناء محاولتهم الفاشلة إطلاق مسيّرة لجمع معلومات استخباراتية تجاه السيادة الإسرائيلية في الفترة الأخيرة. #لا_شيئ_يخفى_علينا pic.twitter.com/cGrBMuh7Ic— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 14, 2022
وقال: "توثيق حصري بالفيديو يظهر رصد قوات جيش الدفاع لعناصر حزب الله أثناء محاولتهم الفاشلة إطلاق مسيّرة لجمع معلومات استخباراتية تجاه السيادة الإسرائيلية في الفترة الأخيرة".
وقد نشر أدرعي هذا الفيديو وصورة أخرى تحت هاشتاغ كتبه "لا شيئ يخفى علينا".
كما سمح بنشر صورة سرية إضافية لناشط في #حزب_اللة شارك في التدريب الذي نفذ حول كيفية استخدام المسيّرات.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 14, 2022
وقد ضبطت هذه الصور في المسيرة التابعة لحزب الله الإرهابي والتي اسقطت في الأشهر الأخيرة بعد عبورها الحدود السيادية لإسرائيل. #لا_شيئ_يخفى_علينا pic.twitter.com/cSESJlPMss
وادعى أدرعي أن الصورة التي نشرها هي "صورة سرية إضافية لناشط في حزب الله شارك في التدريب الذي نفذ حول كيفية استخدام المسيّرات".
وقال إن هذه الصور قد تم ضبطها "في المسيرة التابعة لحزب الله الإرهابي والتي أسقطت في الأشهر الأخيرة بعد عبورها الحدود السيادية لإسرائيل".
يذكر انه في الأشهر الأخيرة، بدأت فرقة الجليل باعتماد تشكيلة خاصة ضد نشاطات #حزب_الله الإرهابي باستخدام المسيّرات مما سجل ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الطائرات المسيّرة التي أُسقطت— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 14, 2022
ولفت أدرعي إلى أنه "وفي الأشهر الأخيرة، بدأت فرقة الجليل باعتماد تشكيلة خاصة ضد نشاطات حزب الله الإرهابي باستخدام المسيّرات مما سجل ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الطائرات المسيّرة التي أُسقطت".