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أدرعي ينشر فيديو "لعناصر من حزب الله تحاول إطلاق طائرة مسيرة" باتجاه إسرائيل
أدرعي ينشر فيديو "لعناصر من حزب الله تحاول إطلاق طائرة مسيرة" باتجاه إسرائيل
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مقطعا مصورا، قال إنه لعناصر من "حزب الله" اللبناني. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T09:45+0000
2022-01-14T09:51+0000
إسرائيل
سلاح حزب الله
أفيخاي أدرعي
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وحسب ما كتبه أدرعي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أكد أن الفيديو يظهر عناصر من حزب الله يحاولون إطلاق طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل، حسب تعبيره.وقال: "توثيق حصري بالفيديو يظهر رصد قوات جيش الدفاع لعناصر حزب الله أثناء محاولتهم الفاشلة إطلاق مسيّرة لجمع معلومات استخباراتية تجاه السيادة الإسرائيلية في الفترة الأخيرة".وقد نشر أدرعي هذا الفيديو وصورة أخرى تحت هاشتاغ كتبه "لا شيئ يخفى علينا".وادعى أدرعي أن الصورة التي نشرها هي "صورة سرية إضافية لناشط في حزب الله شارك في التدريب الذي نفذ حول كيفية استخدام المسيّرات".وقال إن هذه الصور قد تم ضبطها "في المسيرة التابعة لحزب الله الإرهابي والتي أسقطت في الأشهر الأخيرة بعد عبورها الحدود السيادية لإسرائيل".ولفت أدرعي إلى أنه "وفي الأشهر الأخيرة، بدأت فرقة الجليل باعتماد تشكيلة خاصة ضد نشاطات حزب الله الإرهابي باستخدام المسيّرات مما سجل ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الطائرات المسيّرة التي أُسقطت".
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إسرائيل, سلاح حزب الله, أفيخاي أدرعي

أدرعي ينشر فيديو "لعناصر من حزب الله تحاول إطلاق طائرة مسيرة" باتجاه إسرائيل

09:45 GMT 14.01.2022 (تم التحديث: 09:51 GMT 14.01.2022)
© Photo / avichay adraeeأفيخاي أدرعي
أفيخاي أدرعي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© Photo / avichay adraee
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نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مقطعا مصورا، قال إنه لعناصر من "حزب الله" اللبناني.
وحسب ما كتبه أدرعي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أكد أن الفيديو يظهر عناصر من حزب الله يحاولون إطلاق طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل، حسب تعبيره.
وقال: "توثيق حصري بالفيديو يظهر رصد قوات جيش الدفاع لعناصر حزب الله أثناء محاولتهم الفاشلة إطلاق مسيّرة لجمع معلومات استخباراتية تجاه السيادة الإسرائيلية في الفترة الأخيرة".
وقد نشر أدرعي هذا الفيديو وصورة أخرى تحت هاشتاغ كتبه "لا شيئ يخفى علينا".
وادعى أدرعي أن الصورة التي نشرها هي "صورة سرية إضافية لناشط في حزب الله شارك في التدريب الذي نفذ حول كيفية استخدام المسيّرات".
وقال إن هذه الصور قد تم ضبطها "في المسيرة التابعة لحزب الله الإرهابي والتي أسقطت في الأشهر الأخيرة بعد عبورها الحدود السيادية لإسرائيل".
ولفت أدرعي إلى أنه "وفي الأشهر الأخيرة، بدأت فرقة الجليل باعتماد تشكيلة خاصة ضد نشاطات حزب الله الإرهابي باستخدام المسيّرات مما سجل ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الطائرات المسيّرة التي أُسقطت".
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