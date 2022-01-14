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أستراليا تلغي تأشيرة ديوكوفيتش
أستراليا تلغي تأشيرة ديوكوفيتش
ألغت الحكومة الأسترالية وللمرة الثانية تأشيرة نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، اليوم الجمعة، قائلة إن المصنف الأول عالميا ربما يشكل خطرا على السكان لعدم تلقيه... 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T07:28+0000
2022-01-14T07:28+0000
رياضة
أستراليا
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وبناء على ما يتمتع به من صلاحيات في الوقت الحالي، ألغى وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك تأشيرة ديوكوفيتش للمرة الثانية بعدما قضت محكمة محلية، يوم الاثنين الماضي، بإبطال قرار الحكومة السابق بإلغاء تأشيرة دخول اللاعب إلى البلاد من أجل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة.وفي وقت سابق، ذكر مكتب وزير الهجرة الأسترالي إن فريق الدفاع عن نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، تقدم بالكثير من المعلومات المتعلقة بتأشيرة دخوله البلاد، ما سيؤثر على الإطار الزمني لقرار الوزير النهائي بخصوص الإبقاء على تأشيرة الدخول أو إلغائها.
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رياضة, أستراليا, الكسندر نوفاك

أستراليا تلغي تأشيرة ديوكوفيتش

07:28 GMT 14.01.2022
© AP Photo / Zvonko Kucelinلاعب كرة التنس الصربي نوفاك ديكوفيتش، كرواتيا 21 يونيو 2020
لاعب كرة التنس الصربي نوفاك ديكوفيتش، كرواتيا 21 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© AP Photo / Zvonko Kucelin
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ألغت الحكومة الأسترالية وللمرة الثانية تأشيرة نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، اليوم الجمعة، قائلة إن المصنف الأول عالميا ربما يشكل خطرا على السكان لعدم تلقيه التلقيح المضاد لفيروس كورونا السريع العدوى والانتشار.
وبناء على ما يتمتع به من صلاحيات في الوقت الحالي، ألغى وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك تأشيرة ديوكوفيتش للمرة الثانية بعدما قضت محكمة محلية، يوم الاثنين الماضي، بإبطال قرار الحكومة السابق بإلغاء تأشيرة دخول اللاعب إلى البلاد من أجل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة.

وقال وزير الهجرة في بيان: "اليوم استخدمت سلطاتي طبقا لقوانين الهجرة في إلغاء التأشيرة التي يحملها السيد نوفاك ديوكوفيتش لأسباب تتعلق بالصحة والنظام العام ومن أجل المصلحة العامة للبلاد".

وفي وقت سابق، ذكر مكتب وزير الهجرة الأسترالي إن فريق الدفاع عن نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، تقدم بالكثير من المعلومات المتعلقة بتأشيرة دخوله البلاد، ما سيؤثر على الإطار الزمني لقرار الوزير النهائي بخصوص الإبقاء على تأشيرة الدخول أو إلغائها.
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