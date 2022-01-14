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https://arabic.sputniknews.com/20220114/أشد-أيام-التاريخ-حرارة-يلفح-الأرجنتين-1056214929.html
أشد أيام التاريخ حرارة يلفح الأرجنتين
أشد أيام التاريخ حرارة يلفح الأرجنتين
يكابد العديد من سكان العالم، برودة شديدة خلال يناير/كانون الثاني، إلا أن غالبية المدن والبلدات في الأرجنتين والبلدان المجاورة في أمريكا الجنوبية سجلت اليوم... 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T21:40+0000
2022-01-14T21:40+0000
الصيف
أمريكا الجنوبية
درجات الحرارة اليوم
الأرجنتين
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وقالت سيندي فيرنانديز، عالمة الأرصاد الجوية بالخدمة الوطنية الرسمية للأرصاد الجوية: "عمليا كل الأرجنتين والدول المجاورة مثل أوروجواي وجنوب البرازيل وباراغواي تشهد أكثر الأيام حرارة في التاريخ"، وفق قناة CNA.وسجلت العديد من المدن أعلى درجات حرارة لها على الإطلاق، مع وصول بعض المناطق حتى 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت)، وفقا لخدمة الطقس.وأوضحت أن هناك كتلة هوائية دافئة تشكلت فوق الأرجنتين، في منتصف صيف نصف الكرة الجنوبي، في إشارة إلى أن الصيف يبدأ في الأرجنتين من شهر ديسمبر/كانون الأول الى فبراير/شباط.وقالت: "لدينا أيام عديدة من السماء الصافية حيث يكون الإشعاع الشمسي شديدا للغاية وفي سياق الجفاف الشديد الذي تمر به الأرجنتين منذ حوالي عامين".وتابعت: "هذا يعني أن التربة جافة جدا، وأن الأرض الجافة تسخن بدرجة أكبر بكثير من التربة الرطبة".أثرت الحرارة والجفاف المطول على محاصيل الدولة المنتجة للحبوب، على الرغم من أن هناك أملا في أن يؤدي الانخفاض المتوقع في درجة الحرارة الأسبوع المقبل إلى فترة من هطول الأمطار لترطيب كل من النباتات والناس.وقالت إليزابيث باسين وهي تنتظر حافلة في بوينس آيرس: "إنه يوم جهنمي آخر لكن حسنا، نحن نعيش أسبوعا من الطقس الحار ويبدو الأمر كما لو أن الجسم يعتاد على هذه الحرارة".
https://arabic.sputniknews.com/20220112/الأعلى-في-العالم-الأرجنتين-تواجه-موجة-حرارة-مرتفعة-وقياسية--1055327654.html
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الصيف, أمريكا الجنوبية, درجات الحرارة اليوم, الأرجنتين

أشد أيام التاريخ حرارة يلفح الأرجنتين

21:40 GMT 14.01.2022
© REUTERS / Agustin Marcarianرجل ينتعش بينما يستمتع باليوم على شاطئ نهر ريو دي لا بلاتا أثناء موجة الحر وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بوينس آيرس، الأرجنتين، 9 يناير 2022.
رجل ينتعش بينما يستمتع باليوم على شاطئ نهر ريو دي لا بلاتا أثناء موجة الحر وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بوينس آيرس، الأرجنتين، 9 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / Agustin Marcarian
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يكابد العديد من سكان العالم، برودة شديدة خلال يناير/كانون الثاني، إلا أن غالبية المدن والبلدات في الأرجنتين والبلدان المجاورة في أمريكا الجنوبية سجلت اليوم الجمعة، درجات حرارة عالية قياسية في وقت تتعرض فيه المنطقة لموجة حر تاريخية.
وقالت سيندي فيرنانديز، عالمة الأرصاد الجوية بالخدمة الوطنية الرسمية للأرصاد الجوية: "عمليا كل الأرجنتين والدول المجاورة مثل أوروجواي وجنوب البرازيل وباراغواي تشهد أكثر الأيام حرارة في التاريخ"، وفق قناة CNA.
وسجلت العديد من المدن أعلى درجات حرارة لها على الإطلاق، مع وصول بعض المناطق حتى 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت)، وفقا لخدمة الطقس.
وقالت فرنانديز "في الأرجنتين، من وسط باتاغونيا إلى شمال البلاد، يتم تسجيل القيم الحرارية التي تصل أو تتجاوز 40 درجة".
وأوضحت أن هناك كتلة هوائية دافئة تشكلت فوق الأرجنتين، في منتصف صيف نصف الكرة الجنوبي، في إشارة إلى أن الصيف يبدأ في الأرجنتين من شهر ديسمبر/كانون الأول الى فبراير/شباط.
وقالت: "لدينا أيام عديدة من السماء الصافية حيث يكون الإشعاع الشمسي شديدا للغاية وفي سياق الجفاف الشديد الذي تمر به الأرجنتين منذ حوالي عامين".
وتابعت: "هذا يعني أن التربة جافة جدا، وأن الأرض الجافة تسخن بدرجة أكبر بكثير من التربة الرطبة".
مدينة بوينس آيرس، الأرجنتين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
الأعلى في العالم... الأرجنتين تواجه موجة حرارة مرتفعة وقياسية
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أثرت الحرارة والجفاف المطول على محاصيل الدولة المنتجة للحبوب، على الرغم من أن هناك أملا في أن يؤدي الانخفاض المتوقع في درجة الحرارة الأسبوع المقبل إلى فترة من هطول الأمطار لترطيب كل من النباتات والناس.
وقالت إليزابيث باسين وهي تنتظر حافلة في بوينس آيرس: "إنه يوم جهنمي آخر لكن حسنا، نحن نعيش أسبوعا من الطقس الحار ويبدو الأمر كما لو أن الجسم يعتاد على هذه الحرارة".
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