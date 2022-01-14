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https://arabic.sputniknews.com/20220114/أمريكا-تستعد-لتقديم-السلاح-والتدريب-والدعم-الاستخباري-لأوكرانيا-1056210275.html
أمريكا تستعد لتقديم السلاح والتدريب والدعم الاستخباري لأوكرانيا
أمريكا تستعد لتقديم السلاح والتدريب والدعم الاستخباري لأوكرانيا
تخطط وزارة الدفاع الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية لمساعدة الأوكرانيين من خلال تدريب الجنود وتوفير الأسلحة وسط التوترات مع روسيا. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T18:27+0000
2022-01-14T18:27+0000
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واشنطن - سبوتنيك. نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الجمعة، عن مسؤولين في إدارة بايدن، قولهم إن الحكومة الأمريكية يمكن أن تساعد العسكريين في أوكرانيا.وأوضحت المصادر أن ذلك قد يتم علنا من خلال وزارة الدفاع وسرا من خلال وكالة المخابرات المركزية، وبتوفير التدريب لهم في البلدان المجاورة، إلى جانب الدعم اللوجستي والأسلحة.وقال المسؤولون أيضا إن قوات التدريب في دول الجناح الشرقي لحلف الناتو مثل بولندا ورومانيا وسلوفاكيا قد تمكن العسكريين الأوكرانيين من التسلل إلى البلاد وخارجها.حذرت واشنطن موسكو مما وصفتها بـ"عواقب وخيمة" إذا اختارت روسيا غزو أوكرانيا، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية المنسقة، وتغيير وضع قوات الناتو وزيادة المساعدة المقدمة إلى كييف.وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان يوم الخميس إن أجهزة المخابرات الأمريكية لم تحدد ما إذا كانت روسيا قد قررت "بالتأكيد" غزو أوكرانيا.رغم الادعاءات الغربية المتكررة، نفت روسيا مرارا الاتهامات بأنها تعتزم غزو أوكرانيا لكنها قالت إنها تحتفظ بحقها في نقل قوات داخل أراضيها كيف تشاء، في الوقت الذي حذرت فيه أنشطة الناتو المهددة لأمنها القومي على حدودها الغربية.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/البنتاغون-لا-نرى-ضرورة-لـخط-ساخن-بين-واشنطن-وموسكو-بشأن-أوكرانيا--1056209751.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

أمريكا تستعد لتقديم السلاح والتدريب والدعم الاستخباري لأوكرانيا

18:27 GMT 14.01.2022
© REUTERS / Konstantin Chernichkinمعتصمون قرب إحدى محطات القطار في دونباس
معتصمون قرب إحدى محطات القطار في دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / Konstantin Chernichkin
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تخطط وزارة الدفاع الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية لمساعدة الأوكرانيين من خلال تدريب الجنود وتوفير الأسلحة وسط التوترات مع روسيا.
واشنطن - سبوتنيك. نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الجمعة، عن مسؤولين في إدارة بايدن، قولهم إن الحكومة الأمريكية يمكن أن تساعد العسكريين في أوكرانيا.
وأوضحت المصادر أن ذلك قد يتم علنا من خلال وزارة الدفاع وسرا من خلال وكالة المخابرات المركزية، وبتوفير التدريب لهم في البلدان المجاورة، إلى جانب الدعم اللوجستي والأسلحة.
وقال المسؤولون أيضا إن قوات التدريب في دول الجناح الشرقي لحلف الناتو مثل بولندا ورومانيا وسلوفاكيا قد تمكن العسكريين الأوكرانيين من التسلل إلى البلاد وخارجها.
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
البنتاغون: لا نرى ضرورة لـ"خط ساخن" بين واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا
18:02 GMT
حذرت واشنطن موسكو مما وصفتها بـ"عواقب وخيمة" إذا اختارت روسيا غزو أوكرانيا، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية المنسقة، وتغيير وضع قوات الناتو وزيادة المساعدة المقدمة إلى كييف.
وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان يوم الخميس إن أجهزة المخابرات الأمريكية لم تحدد ما إذا كانت روسيا قد قررت "بالتأكيد" غزو أوكرانيا.
رغم الادعاءات الغربية المتكررة، نفت روسيا مرارا الاتهامات بأنها تعتزم غزو أوكرانيا لكنها قالت إنها تحتفظ بحقها في نقل قوات داخل أراضيها كيف تشاء، في الوقت الذي حذرت فيه أنشطة الناتو المهددة لأمنها القومي على حدودها الغربية.
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