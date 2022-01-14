أمريكا تستعد لتقديم السلاح والتدريب والدعم الاستخباري لأوكرانيا

واشنطن - سبوتنيك. نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الجمعة، عن مسؤولين في إدارة بايدن، قولهم إن الحكومة الأمريكية يمكن أن تساعد العسكريين في أوكرانيا.وأوضحت المصادر أن ذلك قد يتم علنا من خلال وزارة الدفاع وسرا من خلال وكالة المخابرات المركزية، وبتوفير التدريب لهم في البلدان المجاورة، إلى جانب الدعم اللوجستي والأسلحة.وقال المسؤولون أيضا إن قوات التدريب في دول الجناح الشرقي لحلف الناتو مثل بولندا ورومانيا وسلوفاكيا قد تمكن العسكريين الأوكرانيين من التسلل إلى البلاد وخارجها.حذرت واشنطن موسكو مما وصفتها بـ"عواقب وخيمة" إذا اختارت روسيا غزو أوكرانيا، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية المنسقة، وتغيير وضع قوات الناتو وزيادة المساعدة المقدمة إلى كييف.وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان يوم الخميس إن أجهزة المخابرات الأمريكية لم تحدد ما إذا كانت روسيا قد قررت "بالتأكيد" غزو أوكرانيا.رغم الادعاءات الغربية المتكررة، نفت روسيا مرارا الاتهامات بأنها تعتزم غزو أوكرانيا لكنها قالت إنها تحتفظ بحقها في نقل قوات داخل أراضيها كيف تشاء، في الوقت الذي حذرت فيه أنشطة الناتو المهددة لأمنها القومي على حدودها الغربية.
حذرت واشنطن موسكو مما وصفتها بـ"عواقب وخيمة" إذا اختارت روسيا غزو أوكرانيا، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية المنسقة، وتغيير وضع قوات الناتو وزيادة المساعدة المقدمة إلى كييف.
وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان يوم الخميس إن أجهزة المخابرات الأمريكية لم تحدد ما إذا كانت روسيا قد قررت "بالتأكيد" غزو أوكرانيا.
رغم الادعاءات الغربية المتكررة، نفت روسيا مرارا الاتهامات بأنها تعتزم غزو أوكرانيا لكنها قالت إنها تحتفظ بحقها في نقل قوات داخل أراضيها كيف تشاء، في الوقت الذي حذرت فيه أنشطة الناتو المهددة لأمنها القومي على حدودها الغربية.