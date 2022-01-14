https://arabic.sputniknews.com/20220114/أمور-18-علاج-جديد-يقضي-على-كورونا-1056212057.html

"أمور 18"... علاج جديد يقضي على كورونا

"أمور 18"... علاج جديد يقضي على كورونا

طلب مستشفى إسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، من وزارة الصحة في الدولة العبرية إصدار تصريح طارئ لاستخدام عقار "أمور 18" الذي تم تطويره في إسرائيل لمواجهة فيروس... 14.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-14T19:56+0000

2022-01-14T19:56+0000

2022-01-14T19:56+0000

إسرائيل

فيروس كورونا

أوميكرون

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وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن مستشفى "زيف" في صفد شمالي البلاد، بعث طلبا اليوم الجمعة إلى مدير عام وزارة الصحة البروفيسور نحمان آش، لإصدار تصريح طارئ لعقار "أمور 18" الذي طورته شركة "أمورفيكال" الإسرائيلية لمساعدة مرضى كورونا في الحالات المعتدلة إلى الشديدة.ونشرت الشركة الإسرائيلية المصنعة للعقار مؤخرا نتائج المرحلة الثانية من تجربتها السريرية.وأجريت المرحلة الأولى من الدراسة في ثلاثة مراكز طبية في إسرائيل: آساف هاروفيه وزيف وإيخيلوف.وبحسب القناة، تعافى جميع المرضى الذين تلقوا العلاج وخرجوا من المشفى بعد تلقي الدواء الجديد.في المرحلة الثانية من التجربة، تم تجنيد 37 مريضا في حالة متوسطة إلى شديدة في مركز زيف الطبي، وتم علاج 18 مريضا منهم بالدواء الجديد، فيما تلقى المرضى الـ 19 الآخرون بكورونا علاجا وهميا.تعافى جميع المرضى الذين تلقوا العلاج الجديد وخرجوا من المركز في غضون أيام قليلة.فيما نقل ستة ممن تلقوا العلاج الوهمي إلى وحدة العناية المركزة في قسم كورونا وتوفي اثنان منهم.من جانبه، قال الدكتور نشأت أبو صالح، مدير قسم أمراض الشيخوخة بمستشفى زيف: "بالإضافة إلى التجربة السريرية، اقترحنا الدواء كدواء رحيم لمريضين بفيروس كورونا كانا في حالة حرجة ولم يستوفيا معايير الدراسة".والعلاج الرحيم هو مصطلح يطلق عادة على إعطاء عقار لأشخاص خارج تجربة سريرية تجرى على أدوية معينة، كونهم يعانون من حالات خطيرة تهدد حياتهم ولا يستوفون معايير التجربة السريرية.وعلى عكس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، ليس لدى إسرائيل آلية لإصدار تصاريح طارئة للأدوية، وعادة ما يتم اتخاذ القرار بشأن تبني قرارات سلطات الصحة العالمية.على الرغم من ذلك، فإن رؤساء الأقسام الذين شاركوا في الدراسة يريدون الحصول على الموافقة السريعة لاستخدامه في إسرائيل أولا.وقال أبو صالح في رسالته لوزارة الصحة: "بالنظر إلى النتائج الواضحة من حيث السلامة والفعالية، وفي ظل انتشار الموجة الخامسة من كورونا – سنكون ممتنين لو حصلنا على تصريح لإعطاء العقارلجميع مرضى كورونا المحجوزين لدينا في المستشفى".ومن المتوقع أن تتوسع التجربة قريًا لتشمل المراكز الطبية في الولايات المتحدة وأوروبا وتنتظر موافقة إدارة الأدوية البرازيلية (ANVISA).وقال "يوسي بن" المدير العام لشركة "أمورفيكال" لدى نشر نتائج الدراسة: "نحن متحمسون لنتائج التجربة السريرية التي تجلب الأمل الحقيقي لمرضى كورونا في إسرائيل وحول العالم وتشجع بشكل خاص هذه الأيام مع الموجة الخامسة التي تتميز بتفشي متحور أوميكرن".وحتى الآن، تمت المصادقة على العديد من الأدوية للمرضى الذين يعانون من حالات خفيفة إلى متوسطة في جميع أنحاء العالم.

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https://arabic.sputniknews.com/20220111/كورونا-يواصل-الاجتياح-واحد-من-بين-كل-51-إسرائيليا-مصاب-بالوباء-1055204232.html

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إسرائيل, فيروس كورونا, أوميكرون