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"أمور 18"... علاج جديد يقضي على كورونا
"أمور 18"... علاج جديد يقضي على كورونا
طلب مستشفى إسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، من وزارة الصحة في الدولة العبرية إصدار تصريح طارئ لاستخدام عقار "أمور 18" الذي تم تطويره في إسرائيل لمواجهة فيروس... 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T19:56+0000
2022-01-14T19:56+0000
إسرائيل
فيروس كورونا
أوميكرون
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وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن مستشفى "زيف" في صفد شمالي البلاد، بعث طلبا اليوم الجمعة إلى مدير عام وزارة الصحة البروفيسور نحمان آش، لإصدار تصريح طارئ لعقار "أمور 18" الذي طورته شركة "أمورفيكال" الإسرائيلية لمساعدة مرضى كورونا في الحالات المعتدلة إلى الشديدة.ونشرت الشركة الإسرائيلية المصنعة للعقار مؤخرا نتائج المرحلة الثانية من تجربتها السريرية.وأجريت المرحلة الأولى من الدراسة في ثلاثة مراكز طبية في إسرائيل: آساف هاروفيه وزيف وإيخيلوف.وبحسب القناة، تعافى جميع المرضى الذين تلقوا العلاج وخرجوا من المشفى بعد تلقي الدواء الجديد.في المرحلة الثانية من التجربة، تم تجنيد 37 مريضا في حالة متوسطة إلى شديدة في مركز زيف الطبي، وتم علاج 18 مريضا منهم بالدواء الجديد، فيما تلقى المرضى الـ 19 الآخرون بكورونا علاجا وهميا.تعافى جميع المرضى الذين تلقوا العلاج الجديد وخرجوا من المركز في غضون أيام قليلة.فيما نقل ستة ممن تلقوا العلاج الوهمي إلى وحدة العناية المركزة في قسم كورونا وتوفي اثنان منهم.من جانبه، قال الدكتور نشأت أبو صالح، مدير قسم أمراض الشيخوخة بمستشفى زيف: "بالإضافة إلى التجربة السريرية، اقترحنا الدواء كدواء رحيم لمريضين بفيروس كورونا كانا في حالة حرجة ولم يستوفيا معايير الدراسة".والعلاج الرحيم هو مصطلح يطلق عادة على إعطاء عقار لأشخاص خارج تجربة سريرية تجرى على أدوية معينة، كونهم يعانون من حالات خطيرة تهدد حياتهم ولا يستوفون معايير التجربة السريرية.وعلى عكس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، ليس لدى إسرائيل آلية لإصدار تصاريح طارئة للأدوية، وعادة ما يتم اتخاذ القرار بشأن تبني قرارات سلطات الصحة العالمية.على الرغم من ذلك، فإن رؤساء الأقسام الذين شاركوا في الدراسة يريدون الحصول على الموافقة السريعة لاستخدامه في إسرائيل أولا.وقال أبو صالح في رسالته لوزارة الصحة: "بالنظر إلى النتائج الواضحة من حيث السلامة والفعالية، وفي ظل انتشار الموجة الخامسة من كورونا – سنكون ممتنين لو حصلنا على تصريح لإعطاء العقارلجميع مرضى كورونا المحجوزين لدينا في المستشفى".ومن المتوقع أن تتوسع التجربة قريًا لتشمل المراكز الطبية في الولايات المتحدة وأوروبا وتنتظر موافقة إدارة الأدوية البرازيلية (ANVISA).وقال "يوسي بن" المدير العام لشركة "أمورفيكال" لدى نشر نتائج الدراسة: "نحن متحمسون لنتائج التجربة السريرية التي تجلب الأمل الحقيقي لمرضى كورونا في إسرائيل وحول العالم وتشجع بشكل خاص هذه الأيام مع الموجة الخامسة التي تتميز بتفشي متحور أوميكرن".وحتى الآن، تمت المصادقة على العديد من الأدوية للمرضى الذين يعانون من حالات خفيفة إلى متوسطة في جميع أنحاء العالم.
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إسرائيل, فيروس كورونا, أوميكرون

"أمور 18"... علاج جديد يقضي على كورونا

19:56 GMT 14.01.2022
© REUTERS / RONEN ZVULUNإعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020
إعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / RONEN ZVULUN
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طلب مستشفى إسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، من وزارة الصحة في الدولة العبرية إصدار تصريح طارئ لاستخدام عقار "أمور 18" الذي تم تطويره في إسرائيل لمواجهة فيروس كورونا.
وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن مستشفى "زيف" في صفد شمالي البلاد، بعث طلبا اليوم الجمعة إلى مدير عام وزارة الصحة البروفيسور نحمان آش، لإصدار تصريح طارئ لعقار "أمور 18" الذي طورته شركة "أمورفيكال" الإسرائيلية لمساعدة مرضى كورونا في الحالات المعتدلة إلى الشديدة.
ونشرت الشركة الإسرائيلية المصنعة للعقار مؤخرا نتائج المرحلة الثانية من تجربتها السريرية.
وأجريت المرحلة الأولى من الدراسة في ثلاثة مراكز طبية في إسرائيل: آساف هاروفيه وزيف وإيخيلوف.
وبحسب القناة، تعافى جميع المرضى الذين تلقوا العلاج وخرجوا من المشفى بعد تلقي الدواء الجديد.
جناح خاص بمرضى الفيروس التاجي المستجد كورونا في حرم رامبام للرعاية الصحية ، في البداية يتم بناؤه كمرفق طبي تحت الأرض قبل تحويله إلى موقف للسيارات ، والذي أعيد تحويله لاستقبال المرضى مع زيادة حالات COVID-19 ، في مدينة حيفا شمال إسرائيل في 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
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في المرحلة الثانية من التجربة، تم تجنيد 37 مريضا في حالة متوسطة إلى شديدة في مركز زيف الطبي، وتم علاج 18 مريضا منهم بالدواء الجديد، فيما تلقى المرضى الـ 19 الآخرون بكورونا علاجا وهميا.
تعافى جميع المرضى الذين تلقوا العلاج الجديد وخرجوا من المركز في غضون أيام قليلة.
فيما نقل ستة ممن تلقوا العلاج الوهمي إلى وحدة العناية المركزة في قسم كورونا وتوفي اثنان منهم.
من جانبه، قال الدكتور نشأت أبو صالح، مدير قسم أمراض الشيخوخة بمستشفى زيف: "بالإضافة إلى التجربة السريرية، اقترحنا الدواء كدواء رحيم لمريضين بفيروس كورونا كانا في حالة حرجة ولم يستوفيا معايير الدراسة".
وأضاف: "تعافى كلاهما وتم إطلاق سراحهما إلى منزلهما مع تحسن الوضع بشكل ملحوظ".
والعلاج الرحيم هو مصطلح يطلق عادة على إعطاء عقار لأشخاص خارج تجربة سريرية تجرى على أدوية معينة، كونهم يعانون من حالات خطيرة تهدد حياتهم ولا يستوفون معايير التجربة السريرية.
وعلى عكس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، ليس لدى إسرائيل آلية لإصدار تصاريح طارئة للأدوية، وعادة ما يتم اتخاذ القرار بشأن تبني قرارات سلطات الصحة العالمية.
على الرغم من ذلك، فإن رؤساء الأقسام الذين شاركوا في الدراسة يريدون الحصول على الموافقة السريعة لاستخدامه في إسرائيل أولا.
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وقال أبو صالح في رسالته لوزارة الصحة: "بالنظر إلى النتائج الواضحة من حيث السلامة والفعالية، وفي ظل انتشار الموجة الخامسة من كورونا – سنكون ممتنين لو حصلنا على تصريح لإعطاء العقارلجميع مرضى كورونا المحجوزين لدينا في المستشفى".
ومن المتوقع أن تتوسع التجربة قريًا لتشمل المراكز الطبية في الولايات المتحدة وأوروبا وتنتظر موافقة إدارة الأدوية البرازيلية (ANVISA).
وقال "يوسي بن" المدير العام لشركة "أمورفيكال" لدى نشر نتائج الدراسة: "نحن متحمسون لنتائج التجربة السريرية التي تجلب الأمل الحقيقي لمرضى كورونا في إسرائيل وحول العالم وتشجع بشكل خاص هذه الأيام مع الموجة الخامسة التي تتميز بتفشي متحور أوميكرن".
ومضى موضحا: "الدواء الذي طورناه هو مادة مضادة للالتهاباب، وآمنة وفعالة وسهلة الاستخدام ومناسبة".
وحتى الآن، تمت المصادقة على العديد من الأدوية للمرضى الذين يعانون من حالات خفيفة إلى متوسطة في جميع أنحاء العالم.
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