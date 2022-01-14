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https://arabic.sputniknews.com/20220114/أميرة-سعودية-توجه-رسالة-لابنتها-بعد-أيام-من-إفراج-سلطات-المملكة-عنهما-1056098473.html
أميرة سعودية توجه رسالة لابنتها بعد أيام من إفراج سلطات المملكة عنهما
أميرة سعودية توجه رسالة لابنتها بعد أيام من إفراج سلطات المملكة عنهما
وجهت الأميرة السعودية بسمة بنت سعود آل سعود، رسالة لابنتها، سهود الشريف، وذلك بعد أيام من إفراج السلطات في المملكة عنهما. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T07:25+0000
2022-01-14T07:25+0000
2022-01-14T07:25+0000
أخبار السعودية اليوم
السعودية
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وكتبت الأميرة السعودية على حسابها الموثق في تويتر: "الشكر لك ليس كافيا أتمنى أن تعطيك الحياة كل ما تتمنين ابنتي العزيزة"، حسب قولها.وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت في 8 يناير/كانون الثاني الجاري، بأن السلطات السعودية أفرجت عن الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، وابنتها بعد احتجازهما نحو 3 سنوات.ونقلت الوكالة عن هنري إسترامانت، المستشار القانوني للأميرة السعودية (57 عاما)، قوله إن "السلطات السعودية أفرجت عنها وعن ابنتها بعد احتجازهما دون توجيه اتهامات منذ نحو ثلاث سنوات".وأوضح المستشار القانوني أنه "تم الإفراج عن السيدتين من سجنهما ووصلتا إلى منزلهما في جدة يوم الخميس 6 يناير 2022".وقالت الوكالة إن الأميرة وهي سيدة أعمال وناشطة حقوقية وتنتمي للعائلة المالكة، اختفت في مارس /آذار 2019 مع ابنتها سهود الشريف.
https://arabic.sputniknews.com/20220108/وكالة-إطلاق-سراح-أميرة-سعودية-وابنتها-بعد-سجنهما-3-سنوات-1055112493.html
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أخبار السعودية اليوم, السعودية
أميرة سعودية توجه رسالة لابنتها بعد أيام من إفراج سلطات المملكة عنهما
وجهت الأميرة السعودية بسمة بنت سعود آل سعود، رسالة لابنتها، سهود الشريف، وذلك بعد أيام من إفراج السلطات في المملكة عنهما.
وكتبت الأميرة السعودية على حسابها الموثق في تويتر: "الشكر لك ليس كافيا أتمنى أن تعطيك الحياة كل ما تتمنين ابنتي العزيزة"، حسب قولها.
وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت في 8 يناير/كانون الثاني الجاري، بأن السلطات السعودية أفرجت عن الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، وابنتها بعد
احتجازهما نحو 3 سنوات
.
ونقلت الوكالة عن هنري إسترامانت، المستشار القانوني للأميرة السعودية (57 عاما)، قوله إن "السلطات السعودية أفرجت عنها وعن ابنتها بعد احتجازهما دون توجيه اتهامات منذ نحو ثلاث سنوات".
وأوضح المستشار القانوني أنه "تم الإفراج عن السيدتين من سجنهما ووصلتا إلى منزلهما في جدة يوم الخميس 6 يناير 2022".
وقالت الوكالة إن الأميرة وهي سيدة أعمال وناشطة حقوقية وتنتمي للعائلة المالكة، اختفت في مارس /آذار 2019 مع ابنتها سهود الشريف.
وبعد الإفراج عنهما، أعربت الأميرة بسمة أيضا عبر تويتر عن
شكرها وتقديرها
للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.