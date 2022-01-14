https://arabic.sputniknews.com/20220114/أندي-موراي-يرفض-اللعب-في-السعودية-بأي-ثمن-1056212854.html

أندي موراي يرفض اللعب في السعودية بأي ثمن

أندي موراي يرفض اللعب في السعودية بأي ثمن

صرح مات جينتري، وكيل نجم التنس البريطاني أندي موراي، اليوم الجمعة، أن موكله لن يشارك في مباراة ‏استعراضية في المملكة العربية السعودية، بسبب سجل حقوق الإنسان في... 14.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-14T20:22+0000

2022-01-14T20:22+0000

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مجتمع

رياضة

السعودية

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ورفض موراي مبلغا من 7 أرقام للعب في المباراة الاستعراضية في السعودية، كما أنه لن يقبل العروض المستقبلية من المملكة، بحسب ما ذكرته صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم الجمعة.وقال مات جينتري، وكيل موراي: "لقد رفض أشياء في السعودية، ولا أعتقد أنه سيلعب هناك لمجرد ما حدث".وتابع عن موراي: "إذا كان يشعر بقوة تجاه شيء ما بغض النظر، فهو في مرحلة تسمح له برفضه، وسيخوض نقاشات مع الناس، ولا أعتقد أنه خائف من التعبير عن رأيه في ذلك"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وأشار جينتري من ملبورن، قبل إقامة بطولة أستراليا المفتوحة، إلى أن "أندي موراي لم يكن مهتما بدفع السعودية مبالغ كبيرة من المال لجذب كبار اللاعبين للمشاركة في المباريات الاستعراضية".يشار إلى أن لويس هاميلتون، الحائز على بطولة العالم في "الفورمولا 1" سبع مرات، عبر عن مخاوفه بشأن السباق في المملكة العربية السعودية، الشهر الماضي، ولكنه شارك فيه بناء على قرار اتخذته قيادة فريقه "مرسيدس" في رياضة السيارات.يذكر أن الملاكمين العالميين أنتوني جوشوا وآندي رويز جونيور كانت لديهما حرية الاختيار فيما إذا كانوا سيقاتلون في المملكة العربية السعودية، وشاركوا بالفعل في عام 2019، على الرغم من انتقادات منظمة العفو الدولية.وتعتقد أمريكا أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وافق على عملية اعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول بتركيا، وهو ما ترفضه المملكة بشكل قاطع.

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مجتمع, رياضة, السعودية