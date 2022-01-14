"أنصار الله" تعلن تدمير 6 مدرعات وإصابة 40 عنصرا بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة
© REUTERS / REUTERS TVيحيى سريع الناطق الرسمي باسم الحوثييين يعلن المسؤولية عن الهجوم بطائرات دون طيار على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية من مكان غير معروف باليمن
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة مهاجمين من القوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، إثر معارك وقصف صاروخي وجوي مزدوج في محافظتي مأرب وشبوة شمالي وجنوب شرقي اليمن.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عبر "تويتر"، إن "الجماعة "تمكنت من التصدي لزحف واسع لمرتزقة ودواعش الإمارات (في إشارة إلى ألوية العمالقة المنضوية ضمن القوات اليمنية المشتركة المدعومة من الإمارات) باتجاه مديريات حَريب (جنوب مأرب) وعين (غرب شبوة) دون إحراز أي تقدم رغم الغطاء الجوي المكثف بأكثر من 24 غارة جوية".
وأضاف "تم تكبيدهم (يقصد ألوية العمالقة) خسائر فادحة حيث تم تدمير وإعطاب 6 مدرعات وإصابة أكثر من 40 بينهم قادة ألوية وكتائب".
وأضاف "تم تكبيدهم (يقصد ألوية العمالقة) خسائر فادحة حيث تم تدمير وإعطاب 6 مدرعات وإصابة أكثر من 40 بينهم قادة ألوية وكتائب".
تمكنت قواتنا بفضل الله من التصدي لزحف واسع لمرتزقة ودواعش الإمارات باتجاه مديريات حريب وعين دون إحراز أي تقدم رغم الغطاء الجوي المكثف بأكثر من 24 غارة جوية وتم تكبيدهم خسائر فادحة حيث تم تدمير وإعطاب ست مدرعات وإصابة أكثر من 40 بينهم قادة ألوية وكتائب.— العميد يحيى سريع (@army21ye) January 14, 2022
وذكر العميد سريع، أن قوات الجماعة "استهدفت تجمعات العدو بأربعة صواريخ باليستية وطائرة مسيرة"، مضيفاً أن "الإصابة كانت دقيقة وأسفرت عن مصرع وإصابة العشرات، وسببت الضربات حالة رعب وانهيار كبير في صفوف العدو".
ودعا المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، أبناء وأهالي من وصفهم بـ "مرتزقة الإمارات"، في إشارة إلى قوات العمالقة، إلى "سحب أبناءهم من الزج بهم في معارك لا تخدم سوى أمريكا وأذنابها في المنطقة"، مشيراً إلى "أن القوات المسلحة عقدت العزم للدفاع عن الشعب والبلد بكل السبل المتاحة، وإن مناطق القتال ستكون محرقة لهم".
وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، مقتل العشرات من مسلحي جماعة "أنصار الله" اليمنية، بعمليات جوية نفذها في محافظتي مأرب والبيضاء شمال شرقي ووسط اليمن.
ودعا المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، أبناء وأهالي من وصفهم بـ "مرتزقة الإمارات"، في إشارة إلى قوات العمالقة، إلى "سحب أبناءهم من الزج بهم في معارك لا تخدم سوى أمريكا وأذنابها في المنطقة"، مشيراً إلى "أن القوات المسلحة عقدت العزم للدفاع عن الشعب والبلد بكل السبل المتاحة، وإن مناطق القتال ستكون محرقة لهم".
وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، مقتل العشرات من مسلحي جماعة "أنصار الله" اليمنية، بعمليات جوية نفذها في محافظتي مأرب والبيضاء شمال شرقي ووسط اليمن.
فيما تم استهداف تجمعات العدو بأربعة صواريخ باليستية وطائرة مسيرة وكانت الإصابة دقيقة أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات.— العميد يحيى سريع (@army21ye) January 14, 2022
وقد سببت الضربات حالة رعب وانهيار كبير في صفوف العدو .
وقال التحالف، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، إنه "نفذ 36 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب [شمال شرقي اليمن] خلال الساعات الـ 24 الماضية، دمرت 22 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 250 عنصراً إرهابياً".
وأضاف: "نفذنا 12 عملية استهداف في البيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية، دمرت 7 آليات عسكرية، وقضت على أكثر من 80 عنصراً إرهابياً".