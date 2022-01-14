أول فوج من العاملات المغربيات يصل إلى إسبانيا بعد توقف بسبب كورونا

وحسب جريدة هسبريس المغربية، فإن مندوبية الحكومة الإسبانية في ويلبا أكدت وصول فوج مكون من 830 عاملة زراعية مغربية إلى إسبانيا لجني محصول الفواكه الحمراء في جنوب البلاد.ووفقا للجريدة، فإن 12 ألفا و300 عاملة مغربية سوف تدخل تباعا إلى إسبانيا للمشاركة في عملية جني المحصول بحسب المتفق عليه بين الحكومتين.وكان سفر تلك الأفواج مقررا في بداية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، غير أنه توقف بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا.ولفتت إلى أن وتيرة سفر تلك العاملات ستتسارع لتصل إلى سفينتين أسبوعيا خلال شهر فبراير/شباط، ثم يزيد عدد العاملات خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان، بحسبانهما موسم الحصاد الخاص بالفواكه الحمراء.وتنحصر مهمة هؤلاء المستشارين في "المساعدة في استقبال العاملات الموسميات المغربيات من أجل تسريع إجراءات الدخول على مستوى ميناء الجزيرة الخضراء".
ووفقا للجريدة، فإن 12 ألفا و300 عاملة مغربية سوف تدخل تباعا إلى إسبانيا للمشاركة في عملية جني المحصول بحسب المتفق عليه بين الحكومتين.
وكان سفر تلك الأفواج مقررا في بداية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، غير أنه توقف بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا.
وحسب ما نقلته "هسبريس" عن الجمعية الفلاحية للمزارعين الشباب في ويلبا، فإن مجموع العاملات الذي يزيد عن 12 ألف عاملة، سوف يصل في رحلات على متن 15 أو 16 سفينة، تتراوح سعة كل واحدة ما بين 800 إلى 1000 عاملة، كل أسبوع.
ولفتت إلى أن وتيرة سفر تلك العاملات ستتسارع لتصل إلى سفينتين أسبوعيا خلال شهر فبراير/شباط، ثم يزيد عدد العاملات خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان، بحسبانهما موسم الحصاد الخاص بالفواكه الحمراء.
يشار إلى أن الرابطة المهنية لقطاع الفراولة قد عينت مستشارين مكلفين بالأخلاقيات والعمل والمسؤولية الاجتماعية.
وتنحصر مهمة هؤلاء المستشارين في "المساعدة في استقبال العاملات الموسميات المغربيات من أجل تسريع إجراءات الدخول على مستوى ميناء الجزيرة الخضراء".