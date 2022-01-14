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https://arabic.sputniknews.com/20220114/أول-فيديو-على-يوتيوب-يحقق-10-مليارات-مشاهدة-1056199160.html
أول فيديو على "يوتيوب" يحقق 10 مليارات مشاهدة
أول فيديو على "يوتيوب" يحقق 10 مليارات مشاهدة
تمكنت أغنية شهيرة للأطفال أن تصبح أول فيديو على منصة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" تحقق 10 ‏مليارات مشاهدة.‏ 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T14:19+0000
2022-01-14T14:19+0000
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واستطاعت أغنية "بيبي شارك" أن تحقق ذلك الإنجاز التاريخي، منذ أن طرحت لأول مرة في عام 2016، على الرغم من ألحانها وكلماتها البسيطة للغاية، وفقا لمجلة "بيلبورد" الموسيقية الأمريكية.وتفوقت "بيبي شارك" على العديد من الأغاني لأشهر المطربين العالميين، من أبرزها "ديسباسيتو"، التي حققت 7.7 مليار مشاهدة على "يوتيوب" حتى لحظة كتابة هذه السطور.وأغنية "بيبي شارك" صادرة عن كوريا، وتم تحميلها لأول مرة على "يوتيوب" في شهر يونيو/ حزيران 2016، هي عبارة عن "ريمكس" لأغنية أمريكية أنتجتها شركة "بينكفونغ" وتتواجد في سيول.واستثمر صناع أغنية "بيبي شارك" النجاح الكبير لها في العديد من الصور، منها إقامة جولة غنائية لها في عام 2019، وتخصيص مسلسل كرتوني للأطفال مستوحى منها عُرض على قناة "نيلكوديون" الأمريكية للأطفال في العام الماضي.كما تعتزم "نيكلوديون" إنتاج فيلم كرتون طويل عن أغنية "بيبي شارك" في المستقبل القريب.يشار إلى أن أغنية "بيبي شارك" أصبحت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 أكثر مقاطع الفيديو مشاهدة على موقع "يوتيوب" على الإطلاق، بمشاهدات تجاوزت 7 مليارات مشاهدة.
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أول فيديو على "يوتيوب" يحقق 10 مليارات مشاهدة

14:19 GMT 14.01.2022
© REUTERS / DADO RUVICموقع "يوتيوب" للفيديوهات
موقع يوتيوب للفيديوهات - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
موقع "يوتيوب" للفيديوهات
© REUTERS / DADO RUVIC
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تمكنت أغنية شهيرة للأطفال أن تصبح أول فيديو على منصة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" تحقق 10 ‏مليارات مشاهدة.‏
واستطاعت أغنية "بيبي شارك" أن تحقق ذلك الإنجاز التاريخي، منذ أن طرحت لأول مرة في عام 2016، على الرغم من ألحانها وكلماتها البسيطة للغاية، وفقا لمجلة "بيلبورد" الموسيقية الأمريكية.
وتفوقت "بيبي شارك" على العديد من الأغاني لأشهر المطربين العالميين، من أبرزها "ديسباسيتو"، التي حققت 7.7 مليار مشاهدة على "يوتيوب" حتى لحظة كتابة هذه السطور.
وأغنية "بيبي شارك" صادرة عن كوريا، وتم تحميلها لأول مرة على "يوتيوب" في شهر يونيو/ حزيران 2016، هي عبارة عن "ريمكس" لأغنية أمريكية أنتجتها شركة "بينكفونغ" وتتواجد في سيول.
واستثمر صناع أغنية "بيبي شارك" النجاح الكبير لها في العديد من الصور، منها إقامة جولة غنائية لها في عام 2019، وتخصيص مسلسل كرتوني للأطفال مستوحى منها عُرض على قناة "نيلكوديون" الأمريكية للأطفال في العام الماضي.
كما تعتزم "نيكلوديون" إنتاج فيلم كرتون طويل عن أغنية "بيبي شارك" في المستقبل القريب.
يشار إلى أن أغنية "بيبي شارك" أصبحت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 أكثر مقاطع الفيديو مشاهدة على موقع "يوتيوب" على الإطلاق، بمشاهدات تجاوزت 7 مليارات مشاهدة.
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