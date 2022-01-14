تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
مكتب زيلينسكي: أوكرانيا تقترح عقد قمة افتراضية ثلاثية الأطراف مع روسيا والولايات المتحدة
https://arabic.sputniknews.com/20220114/إثيوبيا-تتهم-جبهة-تيغراي-بمنع-المساعدات-وتقترح-إنشاء-منطقة-عازلة-1056199767.html
إثيوبيا تتهم جبهة تيغراي بمنع المساعدات وتقترح إنشاء منطقة عازلة
إثيوبيا تتهم جبهة تيغراي بمنع المساعدات وتقترح إنشاء منطقة عازلة
صرحت الحكومة الإثيوبية أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان الإقليم الذي يشهد اضطرابا أمنيا جراء النزاع المسلح. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T14:43+0000
2022-01-14T14:43+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054414607_0:99:3291:1950_1920x0_80_0_0_4401b9892ce69118d800249339e65f7c.jpg
وأشارت الحكومة في بيان لها، إلى أن أكثر من ألفة شاحنة تم تخصيصها لنقل المساعدات إلى سكان تيغراي لا تزال عالقة في الإقليم الخاضع لسيطرة الجبهة، موضحة أن الجبهة تزعم أن السائقين يرفضون مغادرة الإقليم لدواع أمنية، وفقا لمحطة فانا المحلية.وذكرت الحكومة أنها أصدرت لوحات أممية مؤقتة إلى شاحنات اقتنتها منظمة الصحة العالمية من السودان، وقررت تسيير رحلات إضافية لتكثيف عمليات نقل المساعدات الغذائية والطبية برا إلى الإقليم.وحملت الحكومة "جبهة تيغراي" مسؤولية اتباع سلوك يؤدي إلى تضييق الفرص لفتح ممرات إنسانية إضافية إلى تيغراي، نافية ادعاءات المتمردين عن أزمة الوقود في الإقليم.وقالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن 108 مدنيين على الأقل قتلوا في ضربات جوية في منطقة تيغراي في إثيوبيا منذ بداية يناير/كانون الثاني.وتسبب النزاع الدائر في تيغراي بين قوات الحكومة المركزية والقوات المحلية في سقوط آلاف القتلى في المنطقة التي تخضع بحسب الأمم المتحدة "لحصار بحكم الأمر الواقع" وهو ما يحول دون وصول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والأدوية.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/منظمة-الصحة-العالمية-تيغراي-تعيش-في-جحيم-لم-نشهد-له-مثيلا--1055935414.html
https://arabic.sputniknews.com/20220114/الأمم-المتحدة-مقتل-108-جراء-ضربات-جوية-في-إثيوبيا-منذ-بداية-العام-1056167058.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054414607_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_9500b555d3bb6655374588b7b4d4c51a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي

إثيوبيا تتهم جبهة تيغراي بمنع المساعدات وتقترح إنشاء منطقة عازلة

14:43 GMT 14.01.2022
© REUTERS / STRINGERدبابة تعرضت للهجوم خلال التصعيد العسكري بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تيغراي، 7 ديسمبر 2021
دبابة تعرضت للهجوم خلال التصعيد العسكري بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تيغراي، 7 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / STRINGER
تابعنا عبر
صرحت الحكومة الإثيوبية أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان الإقليم الذي يشهد اضطرابا أمنيا جراء النزاع المسلح.
وأشارت الحكومة في بيان لها، إلى أن أكثر من ألفة شاحنة تم تخصيصها لنقل المساعدات إلى سكان تيغراي لا تزال عالقة في الإقليم الخاضع لسيطرة الجبهة، موضحة أن الجبهة تزعم أن السائقين يرفضون مغادرة الإقليم لدواع أمنية، وفقا لمحطة فانا المحلية.
دبابة تعرضت للهجوم خلال التصعيد العسكري بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تيغراي، 7 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
منظمة الصحة العالمية: تيغراي تعيش في جحيم لم نشهد له مثيلا
12 يناير, 19:44 GMT
وذكرت الحكومة أنها قررت منح كل سائق العفو التام واقترحت إنشاء منطقة عازلة قد تديرها الوكالات الأممية التابعة للأمم المتحدة حيث سيجري استبدال السائقين الذين لا يرغبون في مغادرة تيغراي.
وذكرت الحكومة أنها أصدرت لوحات أممية مؤقتة إلى شاحنات اقتنتها منظمة الصحة العالمية من السودان، وقررت تسيير رحلات إضافية لتكثيف عمليات نقل المساعدات الغذائية والطبية برا إلى الإقليم.
وحملت الحكومة "جبهة تيغراي" مسؤولية اتباع سلوك يؤدي إلى تضييق الفرص لفتح ممرات إنسانية إضافية إلى تيغراي، نافية ادعاءات المتمردين عن أزمة الوقود في الإقليم.
مسيرة مؤيدة للحكومة للتنديد بما يقول المنظمون إنه جبهة تحرير تيغراي الشعبية وتدخل الدول الغربية في الشؤون الداخلية للبلاد، في ميدان مسكل في أديس أبابا، إثيوبيا، 7 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
الأمم المتحدة: مقتل 108 جراء ضربات جوية في إثيوبيا منذ بداية العام
11:06 GMT
وقالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن 108 مدنيين على الأقل قتلوا في ضربات جوية في منطقة تيغراي في إثيوبيا منذ بداية يناير/كانون الثاني.
وتسبب النزاع الدائر في تيغراي بين قوات الحكومة المركزية والقوات المحلية في سقوط آلاف القتلى في المنطقة التي تخضع بحسب الأمم المتحدة "لحصار بحكم الأمر الواقع" وهو ما يحول دون وصول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والأدوية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:58 GMTمكتب زيلينسكي: أوكرانيا تقترح عقد قمة افتراضية ثلاثية الأطراف مع روسيا والولايات المتحدة
14:57 GMTعلماء يابانيون يختبرون الخلايا الجذعية لعلاج إصابات العمود الفقري
14:53 GMTبوريس جونسون يعتذر لملكة بريطانيا بسبب زوجها الراحل الأمير فيليب
14:51 GMTأردوغان: نصنع سفننا الحربية محليا وصدرنا 180 منصة بحرية إلى 25 دولة
14:44 GMTوكالة: قوات الأمن تستعمل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في تونس... فيديو وصور
14:43 GMTإثيوبيا تتهم جبهة تيغراي بمنع المساعدات وتقترح إنشاء منطقة عازلة
14:34 GMTالعراق... الانتهاء من إنجاز الخندق الحدودي مع سوريا
14:25 GMTالسفير الأمريكي لدى إسرائيل: لن أزور المستوطنات أبدا
14:19 GMTأول فيديو على "يوتيوب" يحقق 10 مليارات مشاهدة
14:18 GMTنبذة مصورة عن أحداث الأسبوع
14:14 GMTعمدة موسكو يحذر من وصول إصابات كورونا إلى رقم مخيف في العاصمة
14:12 GMTالأمن الروسي يحبط أعمال مجموعة "آر إيفيل" التي تمارس سرقة الأموال باستخدام برامج خبيثة
14:07 GMTتونس... أحزاب معارضة للرئيس تتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة
14:06 GMTإعلام: إصابة حبيب نورمحمدوف بفيروس كورونا
14:04 GMTالاستخبارات البريطانية تحذر من "جاسوسة صينية" في البرلمان... وبكين تعلق
14:00 GMTمنظمة الصحة العالمية توصي بدواءين جديدين لعلاج "كوفيد-19"
13:59 GMTأول فوج من العاملات المغربيات يصل إلى إسبانيا بعد توقف بسبب كورونا
13:56 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 330 مسلحا من "أنصار الله" خلال الـ24 ساعة الأخيرة
13:55 GMTفي خطوة تضعف فرنسا... السويد تقرر سحب جنودها من بعثة القوات الخاصة الأوروبية في مالي
13:49 GMTمركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا