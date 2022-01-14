إحباط محاولتي تهريب كمية ضخمة من المخدرات في ميناء جدة... واحدة ضمن شحنة بصل والأخرى في سيليكون

ونشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، أكدت من خلالها العثور على (3,054,000) حبة كبتاغون مخبأة داخل إرسالية ثمار البصل، وذلك بعد الكشف عليها بالتقنيات الأمنية والوسائل الحية، خاصة الكلاب البوليسية.وأكدت الهيئة أن إحباط محاولة التهريب الثانية تمثلت في تهريب (5,281,250) حبة كبتاغون مُخبأة في إرسالية وهي عبارة عن براميل من مادة السيليكون.وجرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، من أجل ضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.
أعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، إحباط محاولتي تهريب أكثر من 8,3 مليون حبة كبتاغون، في منفذ ميناء جدة، بعد العثور عليها مخبأة في إرساليتين وردتا إلى المملكة عبر المنفذ.
ونشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، أكدت من خلالها العثور على (3,054,000) حبة كبتاغون مخبأة داخل إرسالية ثمار البصل، وذلك بعد الكشف عليها بالتقنيات الأمنية والوسائل الحية، خاصة الكلاب البوليسية.