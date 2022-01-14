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إسرائيل... بلدية القدس تطالب بهدم مسجد "القبة الذهبية الجديدة".. صور
إسرائيل... بلدية القدس تطالب بهدم مسجد "القبة الذهبية الجديدة".. صور
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن بلدية القدس طلبت هدم مسجد "القبة الذهبية الجديدة" الذي يقع في بلدة بيت صفافا، جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T08:50+0000
2022-01-14T08:51+0000
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وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن بلدية القدس تقدمت بالتماس إلى المحكمة المحلية في المدينة من أجل هدم مجمع إسلامي، في بلدة بيت صفافا يضم مسجدا تعتليه قبة ذهبية، بزعم أنها تشبه قبة الصخرة المشرفة داخل المسجد الأقصى.وأوضحت الصحيفة أن بلدية القدس تعرضت لضغوط كبيرة من المنظمات اليمينية المتطرفة للمطالبة بهدم المبنى الإسلامي بأكمله، وليس هدم القبة الذهبية فحسب، بدعوى أن "القبة قد وضعت لتكون مصدرا آخر للعنف" في مدينة القدس المحتلة.وذكرت وكالة "صفا" أن مسجد "الرحمن" في بلدة بيت صفافا جنوب شرقي القدس المحتلة، يقع على مساحة 300 متر مربع تقريبا، وهو أحد أربعة مساجد في بلدة بيت صفافا الواقعة على مسافة 6 كم جنوب شرقي المدينة، تحيطها المستوطنات من كل الجهات.
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العالم العربي, إسرائيل

إسرائيل... بلدية القدس تطالب بهدم مسجد "القبة الذهبية الجديدة".. صور

08:50 GMT 14.01.2022 (تم التحديث: 08:51 GMT 14.01.2022)
© AP Photo الفلسطينيون يصلون في شوارع القدس القديمة، خارج باحات مسجد الأقصى، القدس، فلسطين يوليو/ تموز 2017
 الفلسطينيون يصلون في شوارع القدس القديمة، خارج باحات مسجد الأقصى، القدس، فلسطين يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© AP Photo
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن بلدية القدس طلبت هدم مسجد "القبة الذهبية الجديدة" الذي يقع في بلدة بيت صفافا، جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن بلدية القدس تقدمت بالتماس إلى المحكمة المحلية في المدينة من أجل هدم مجمع إسلامي، في بلدة بيت صفافا يضم مسجدا تعتليه قبة ذهبية، بزعم أنها تشبه قبة الصخرة المشرفة داخل المسجد الأقصى.
وأوضحت الصحيفة أن بلدية القدس تعرضت لضغوط كبيرة من المنظمات اليمينية المتطرفة للمطالبة بهدم المبنى الإسلامي بأكمله، وليس هدم القبة الذهبية فحسب، بدعوى أن "القبة قد وضعت لتكون مصدرا آخر للعنف" في مدينة القدس المحتلة.
وذكرت وكالة "صفا" أن مسجد "الرحمن" في بلدة بيت صفافا جنوب شرقي القدس المحتلة، يقع على مساحة 300 متر مربع تقريبا، وهو أحد أربعة مساجد في بلدة بيت صفافا الواقعة على مسافة 6 كم جنوب شرقي المدينة، تحيطها المستوطنات من كل الجهات.
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