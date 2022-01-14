https://arabic.sputniknews.com/20220114/إسرائيل-تصادق-على-تشكيل-لجنة-تحقيق-رسمية-في-قضية-الغواصات-المتهم-فيها-نتنياهو-1056175978.html

إسرائيل تصادق على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية "الغواصات" المتهم فيها نتنياهو

إسرائيل تصادق على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية "الغواصات" المتهم فيها نتنياهو

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن الحكومة الإسرائيلية ستجتمع الأسبوع المقبل للتصويت على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية "الغواصات" المتهم فيها رئيس... 14.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-14T13:04+0000

2022-01-14T13:04+0000

2022-01-14T13:10+0000

إسرائيل

أخبار العالم الآن

بنيامين نتنياهو

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه من المتوقع أن يعلن رسميا عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية "الغواصات" المتهم فيها نتنياهو، بعد الاتفاق على تشكيلها بين أعضاء بارزين من الحكومة.وأكدت الصحيفة أن كل من رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد، ووزير العدل غدعون ساعار، ووزير الدفاع بيني غانتس، قد اتفقوا على ذلك، بناء على ما اقترحه الوزير الأخير بهذا الشأن، قبل شهرين، بدعوى أن هناك حاجة قومية لاستيضاح ملابسات القضية، واستخلاص العبر للمستقبل.للمزيد: نتنياهو يعلن للمرة الأولى سبب مصادقته على بيع غواصات ألمانية إلى مصروتدور الشبهات حول تورط مقربين من نتنياهو في شبهات فساد بما في ذلك الحصول على عملات باهظة في صفقة شراء غواصات عسكرية من شركة "تيسنكروب" الألمانية بلغت قيمتها نحو ملياري دولار.ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، قد وصف هذه القضية، أيضا، بأنها من أخطر قضايا الفساد التي شهدتها بلاده.وعيّن وزير الدفاع، بيني غانتس، لجنة تحقيق برئاسة القاضي المتقاعد ستراشنوف، ولم تبدأ اللجنة نشاطها بسبب صعوبات الحصول على الصلاحيات. ومنذ 24 مايو/أيار 2020، يحاكم بنيامين نتنياهو في 3 قضايا فساد تتعلق بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

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