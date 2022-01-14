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إسرائيل تكشف سلالة جديدة من "أوميكرون" وترصد منها 20 حالة
إسرائيل تكشف سلالة جديدة من "أوميكرون" وترصد منها 20 حالة
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، اكتشاف سلالة جديدة من المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، ويسمى "BA2". 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T12:43+0000
2022-01-14T12:43+0000
إسرائيل
أخبار عالمية
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأن إسرائيل اكتشفت، الأسبوع الماضي، أولى حالات الإصابة بسلالة جديدة لـ"أوميكرون"، ويسمى بـ"BA2"، وهو سلالة جديدة في الأساس من السلالة التي أطلق عليها "BA1"، وهي الأكثر قوة وأشد إيلاما من أوميكرون الأصلي.وأكدت القناة العبرية أنه تم تشخيص 20 حالة على الأقل في مختبرين، وأن العدد في ازدياد مطرد، خاصة وأن السلالة أو المتحور المعروف بـ"أوميكرون" سريع الانتشار، في وقت أكدت مصادر في وزارة الصحة الإسرائيلية أنها ستعمل على زيادة عدد أجهزة الفحص في أنحاء البلاد.وأوضحت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، ظهر اليوم الجمعة، أن ما أعلنته وزارة الصحة الإسرائيلية عن المتغير BA2 يعني أنه الأكثر عنفا من أوميكرون، وأنه كان موجودا منذ نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأطلق عليه "أوميكرون الكامن"، نظرا لخطورته وسرعة انتشاره.
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إسرائيل, أخبار عالمية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

إسرائيل تكشف سلالة جديدة من "أوميكرون" وترصد منها 20 حالة

12:43 GMT 14.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZجناح خاص بمرضى الفيروس التاجي المستجد "كورونا" في حرم رامبام للرعاية الصحية ، في البداية يتم بناؤه كمرفق طبي تحت الأرض قبل تحويله إلى موقف للسيارات ، والذي أعيد تحويله لاستقبال المرضى مع زيادة حالات COVID-19 ، في مدينة حيفا شمال إسرائيل في 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020
جناح خاص بمرضى الفيروس التاجي المستجد كورونا في حرم رامبام للرعاية الصحية ، في البداية يتم بناؤه كمرفق طبي تحت الأرض قبل تحويله إلى موقف للسيارات ، والذي أعيد تحويله لاستقبال المرضى مع زيادة حالات COVID-19 ، في مدينة حيفا شمال إسرائيل في 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، اكتشاف سلالة جديدة من المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، ويسمى "BA2".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأن إسرائيل اكتشفت، الأسبوع الماضي، أولى حالات الإصابة بسلالة جديدة لـ"أوميكرون"، ويسمى بـ"BA2"، وهو سلالة جديدة في الأساس من السلالة التي أطلق عليها "BA1"، وهي الأكثر قوة وأشد إيلاما من أوميكرون الأصلي.
وأكدت القناة العبرية أنه تم تشخيص 20 حالة على الأقل في مختبرين، وأن العدد في ازدياد مطرد، خاصة وأن السلالة أو المتحور المعروف بـ"أوميكرون" سريع الانتشار، في وقت أكدت مصادر في وزارة الصحة الإسرائيلية أنها ستعمل على زيادة عدد أجهزة الفحص في أنحاء البلاد.
وأوضحت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، ظهر اليوم الجمعة، أن ما أعلنته وزارة الصحة الإسرائيلية عن المتغير BA2 يعني أنه الأكثر عنفا من أوميكرون، وأنه كان موجودا منذ نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأطلق عليه "أوميكرون الكامن"، نظرا لخطورته وسرعة انتشاره.
© Sputnikأوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
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