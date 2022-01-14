إسرائيل تكشف سلالة جديدة من "أوميكرون" وترصد منها 20 حالة
© AFP 2021 / JACK GUEZجناح خاص بمرضى الفيروس التاجي المستجد "كورونا" في حرم رامبام للرعاية الصحية ، في البداية يتم بناؤه كمرفق طبي تحت الأرض قبل تحويله إلى موقف للسيارات ، والذي أعيد تحويله لاستقبال المرضى مع زيادة حالات COVID-19 ، في مدينة حيفا شمال إسرائيل في 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020
© AFP 2021 / JACK GUEZ
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، اكتشاف سلالة جديدة من المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، ويسمى "BA2".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأن إسرائيل اكتشفت، الأسبوع الماضي، أولى حالات الإصابة بسلالة جديدة لـ"أوميكرون"، ويسمى بـ"BA2"، وهو سلالة جديدة في الأساس من السلالة التي أطلق عليها "BA1"، وهي الأكثر قوة وأشد إيلاما من أوميكرون الأصلي.
פרסום ראשון: תת-זן של וריאנט האומיקרון בשם BA2 התגלה השבוע בכ-20 מקרים שרוצפו בישראל. מדענים בעולם משערים כי יש חשש שהוא יותר אלים מהזן המקורי. ארגון הבריאות העולמי עוקב אחר תת-הזן החדש@kettydor #חדשותהערב pic.twitter.com/FoBjH9pdwc— כאן חדשות (@kann_news) January 13, 2022
وأكدت القناة العبرية أنه تم تشخيص 20 حالة على الأقل في مختبرين، وأن العدد في ازدياد مطرد، خاصة وأن السلالة أو المتحور المعروف بـ"أوميكرون" سريع الانتشار، في وقت أكدت مصادر في وزارة الصحة الإسرائيلية أنها ستعمل على زيادة عدد أجهزة الفحص في أنحاء البلاد.
وأوضحت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، ظهر اليوم الجمعة، أن ما أعلنته وزارة الصحة الإسرائيلية عن المتغير BA2 يعني أنه الأكثر عنفا من أوميكرون، وأنه كان موجودا منذ نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأطلق عليه "أوميكرون الكامن"، نظرا لخطورته وسرعة انتشاره.
© Sputnikأوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
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