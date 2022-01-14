إسرائيل تلغي اجتماعا مهما لـ"الكابينيت"... ما السبب؟

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه تقرر إلغاء اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة، والذي كان مقررا عقده يوم الأحد المقبل، بعد التأكد من إصابة مستشار الأمن القومي، إيال خولتا، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وأكدت القناة العبرية أنه تم إلغاء اجتماع "الكابينيت" الإسرائيلي بعد التأكد من إصابة مستشار الأمن القومي، ووزير الخارجية يائير لابيد، ووزير الأمن الداخلي، عومير بارليف، وآخرين بفيروس كورونا.وأوضحت القناة أنه تم إجراء اختبار أو فحص كورونا لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت وموظفيه، وتبين أن العينة كانت سلبية، ولكن جاء القرار بإلغاء الاجتماع المقرر للحكومة المصغرة "الكابينيت" بعد التخوف من التفشي الكبير للفيروس بين أعضاء الحكومة في البلاد.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل الآن عبر سبوتنيك.
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بإلغاء الاجتماع المهم والمرتقب للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه تقرر إلغاء اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة، والذي كان مقررا عقده يوم الأحد المقبل، بعد التأكد من إصابة مستشار الأمن القومي، إيال خولتا، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأكدت القناة العبرية أنه تم إلغاء اجتماع "الكابينيت" الإسرائيلي بعد التأكد من إصابة مستشار الأمن القومي، ووزير الخارجية يائير لابيد، ووزير الأمن الداخلي، عومير بارليف، وآخرين بفيروس كورونا.
وأوضحت القناة أنه تم إجراء اختبار أو فحص كورونا لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت وموظفيه، وتبين أن العينة كانت سلبية، ولكن جاء القرار بإلغاء الاجتماع المقرر للحكومة المصغرة "الكابينيت" بعد التخوف من التفشي الكبير للفيروس بين أعضاء الحكومة في البلاد.