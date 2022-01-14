تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
لافروف حول إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الناتو: ظهور تحالف على الحدود الروسية "خط أحمر"
https://arabic.sputniknews.com/20220114/إسرائيل-تلغي-اجتماعا-مهما-لـالكابينيت-ما-السبب؟-1056101783.html
إسرائيل تلغي اجتماعا مهما لـ"الكابينيت"... ما السبب؟
إسرائيل تلغي اجتماعا مهما لـ"الكابينيت"... ما السبب؟
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بإلغاء الاجتماع المهم والمرتقب للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت". 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T09:16+0000
2022-01-14T09:16+0000
العالم العربي
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1054665877_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_52d5fc70d8a62929c29eb32b4c0ed58f.jpg
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه تقرر إلغاء اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة، والذي كان مقررا عقده يوم الأحد المقبل، بعد التأكد من إصابة مستشار الأمن القومي، إيال خولتا، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وأكدت القناة العبرية أنه تم إلغاء اجتماع "الكابينيت" الإسرائيلي بعد التأكد من إصابة مستشار الأمن القومي، ووزير الخارجية يائير لابيد، ووزير الأمن الداخلي، عومير بارليف، وآخرين بفيروس كورونا.وأوضحت القناة أنه تم إجراء اختبار أو فحص كورونا لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت وموظفيه، وتبين أن العينة كانت سلبية، ولكن جاء القرار بإلغاء الاجتماع المقرر للحكومة المصغرة "الكابينيت" بعد التخوف من التفشي الكبير للفيروس بين أعضاء الحكومة في البلاد.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل الآن عبر سبوتنيك.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1054665877_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7fc6abeded806d88236b2258ae67fff5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, إسرائيل

إسرائيل تلغي اجتماعا مهما لـ"الكابينيت"... ما السبب؟

09:16 GMT 14.01.2022
© REUTERS / NIR ELIASرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / NIR ELIAS
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بإلغاء الاجتماع المهم والمرتقب للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه تقرر إلغاء اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة، والذي كان مقررا عقده يوم الأحد المقبل، بعد التأكد من إصابة مستشار الأمن القومي، إيال خولتا، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأكدت القناة العبرية أنه تم إلغاء اجتماع "الكابينيت" الإسرائيلي بعد التأكد من إصابة مستشار الأمن القومي، ووزير الخارجية يائير لابيد، ووزير الأمن الداخلي، عومير بارليف، وآخرين بفيروس كورونا.
وأوضحت القناة أنه تم إجراء اختبار أو فحص كورونا لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت وموظفيه، وتبين أن العينة كانت سلبية، ولكن جاء القرار بإلغاء الاجتماع المقرر للحكومة المصغرة "الكابينيت" بعد التخوف من التفشي الكبير للفيروس بين أعضاء الحكومة في البلاد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل الآن عبر سبوتنيك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:50 GMTنادي باريس للمقرضين الدوليين يمدد تعليق ديون اليمن
09:49 GMTمتحدث طالبان لـ"سبوتنيك": لا توجد اشتباكات أو أحداث عنف شمالي أفغانستان
09:45 GMTالإمارات تواصل تصدرها لقائمة أقوى جواز سفر في العالم
09:45 GMTأدرعي ينشر فيديو "لعناصر من حزب الله تحاول إطلاق طائرة مسيرة" باتجاه إسرائيل
09:40 GMTلافروف حول إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الناتو: ظهور تحالف على الحدود الروسية "خط أحمر"
09:39 GMTالتبادل التجاري بين روسيا والصين يسجل رقما قياسيا في 2021
09:35 GMTلافروف يجيب حول إمكانية فرض عقوبات جديدة على عملية منظمة الأمن الجماعي في كازاخستان
09:32 GMTلافروف: آمل ألا يتم تطبيق تجربة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي مرة أخرى
09:28 GMTعلماء مناخ: ربع سكان العالم تعرضوا لدرجات حرارة قياسية في 2021
09:25 GMTبدء أول أيام الليالي السود في تونس
09:22 GMTستولتنبرغ: الناتو لن يتنازل عن التوسع ونشر القوات في الشرق
09:17 GMTالدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له منذ بداية نوفمبر الماضي
09:16 GMTإسرائيل تلغي اجتماعا مهما لـ"الكابينيت"... ما السبب؟
09:06 GMTشوارع تونس تشهد انتشارا أمنيا كثيفا تحسبا لتظاهرات اليوم
08:54 GMTروسيا تجد وسيلة فعالة لإيقاف الطائرات المسيرة المهاجمة
08:50 GMTإسرائيل... بلدية القدس تطالب بهدم مسجد "القبة الذهبية الجديدة".. صور
08:47 GMTكوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا للمرة الثالثة خلال أسبوعين
08:42 GMTالجيش الروسي يخضع لتفتيش مفاجئ للوقوف على حالة الاستعداد القتالي... فيديو
08:40 GMTلافروف: روسيا تنطلق من مصالح الاستقرار العالمي عند النظر في قضايا توسيع الوجود العسكري
08:38 GMTوزير الإعلام الكازاخستاني: عملية منظمة معاهدة الأمن الجماعي كانت ضرورية ودور روسيا لا يقدر بثمن