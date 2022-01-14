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إعلام: إصابة حبيب نورمحمدوف بفيروس كورونا
إعلام: إصابة حبيب نورمحمدوف بفيروس كورونا
أصيب بطل الفنون القتالية المختلطة السابق، الروسي حبيب نورمحمدوف، بفيروس كورونا. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T14:06+0000
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حبيب نورمحمدوف
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وبحسب ما نقله موقع Asian MMA، أظهرت الفحوصات إصابة نورمحمدوف بالفيروس التاجي.يذكر أن المصارع الروسي كان قد أنهى مسيرته في هذه الرياضة في أكتوبر 2020 بعد فوزه على الأمريكي جاستن غيني.واعتزل الروسي بعد فوزه بـ29 نزالا دون أي خسارة.
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حبيب نورمحمدوف

إعلام: إصابة حبيب نورمحمدوف بفيروس كورونا

14:06 GMT 14.01.2022
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حبيب نورمحمدوف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
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أصيب بطل الفنون القتالية المختلطة السابق، الروسي حبيب نورمحمدوف، بفيروس كورونا.
وبحسب ما نقله موقع Asian MMA، أظهرت الفحوصات إصابة نورمحمدوف بالفيروس التاجي.

وأضاف الموقع أن صاحب الـ33 عاما يخضع للحجر الصحي بفندق في سنغافورة.

يذكر أن المصارع الروسي كان قد أنهى مسيرته في هذه الرياضة في أكتوبر 2020 بعد فوزه على الأمريكي جاستن غيني.
واعتزل الروسي بعد فوزه بـ29 نزالا دون أي خسارة.
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