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https://arabic.sputniknews.com/20220114/إعلام-موظفو-رئيس-الوزراء-البريطاني-أقاموا-حفلات-لاحتساء-الخمور-في-أثناء-العزل-1056214456.html
إعلام: موظفو رئيس الوزراء البريطاني أقاموا حفلات لاحتساء الخمور في أثناء العزل
إعلام: موظفو رئيس الوزراء البريطاني أقاموا حفلات لاحتساء الخمور في أثناء العزل
قالت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، إن الموظفين في مقر إقامة رئيس الوزراء بوريس جونسون أقاموا تجمعات باسم "أوقات للنبيذ في أيام الجمعة" في أثناء فرض... 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T21:30+0000
2022-01-14T21:30+0000
رئيس الوزراء البريطاني
حفلات
فيروس كورونا
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وذكرت صحيفة "ذا ميرور"، أن رئيس الوزراء كان يشهد التجمعات بانتظام ويشجع الموظفين على "تفريغ طاقتهم المكبوتة".وأضافت "ذا ميرور" أن جونسون حضر "عددا محدودا" من التجمعات، عندما كان الاختلاط في الأماكن المغلقة محظورا، وفقا لرويترز.ويحقق موظف حكومي كبير في عدد كبير من الحفلات التي أُقيمت في داونينغ ستريت.واعتذر جونسون عن هذه الأحداث في وقت سابق من هذا الأسبوع.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/حفلات-الإغلاق-والفساد-فضائح-تهدد-بقاء-جونسون-على-رأس-الحكومة-1055936399.html
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رئيس الوزراء البريطاني, حفلات, فيروس كورونا

إعلام: موظفو رئيس الوزراء البريطاني أقاموا حفلات لاحتساء الخمور في أثناء العزل

21:30 GMT 14.01.2022
© REUTERS / DYLAN MARTINEZموظفو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أقاموا حفلات لاحتساء الخمور في أثناء العزل
موظفو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أقاموا حفلات لاحتساء الخمور في أثناء العزل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / DYLAN MARTINEZ
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قالت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، إن الموظفين في مقر إقامة رئيس الوزراء بوريس جونسون أقاموا تجمعات باسم "أوقات للنبيذ في أيام الجمعة" في أثناء فرض إجراءات العزل العام بسبب جائحة كورونا.
وذكرت صحيفة "ذا ميرور"، أن رئيس الوزراء كان يشهد التجمعات بانتظام ويشجع الموظفين على "تفريغ طاقتهم المكبوتة".

وأكدت الصحيفة، أن الموظفين كانوا قد اشتروا ثلاجة (براد) مشروبات كبيرة للمكتب وأعادوا ملأها عن طريق حقيبة أخذوها إلى متجر محلي لشراء زجاجات الخمر.

وأضافت "ذا ميرور" أن جونسون حضر "عددا محدودا" من التجمعات، عندما كان الاختلاط في الأماكن المغلقة محظورا، وفقا لرويترز.
ويحقق موظف حكومي كبير في عدد كبير من الحفلات التي أُقيمت في داونينغ ستريت.
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
حفلات الإغلاق والفساد.. فضائح تهدد بقاء جونسون على رأس الحكومة
12 يناير, 20:22 GMT
واعتذر جونسون عن هذه الأحداث في وقت سابق من هذا الأسبوع.
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