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https://arabic.sputniknews.com/20220114/اختصاصية-تغذية-4-عادات-بسيطة-للشرب-تساعد-على-خسارة-الوزن-سريعا-1056174839.html
اختصاصية تغذية: 4 عادات بسيطة للشرب تساعد على خسارة الوزن سريعا
اختصاصية تغذية: 4 عادات بسيطة للشرب تساعد على خسارة الوزن سريعا
قد يكون تحقيق أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن في بعض الأحيان أكثر تعقيدا مما كان متوقعا، حتى بعد تغيير نظامك الغذائي وممارسة المزيد من التمارين. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T12:46+0000
2022-01-14T12:46+0000
مجتمع
منوعات
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لكن في بعض الحالات، نصطدم بهذه الصعوبات بسبب عادات معينة لم نتمكن من كسرها بعد، مثل التعوّد على تناول الطعام في وقت متأخر من الليل.وحسب موقع "eat this not that"، تقول خبيرة التغذية لورين ماناكير، إنه عندما يتعلق الأمر بعادات الطعام التي قد تعيق خسارة الوزن، فإن عادات الشرب تلعب دورا أيضا في ذلك.ووفقا لها، فإن هناك 4 عادات صحية للشرب يجب اتباعها لفقدان الوزن والحصول على جسم رشيق.ركز على الماءالبقاء رطبا هو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لتحقيق أهداف إنقاص الوزن، ولصحتك العامة بشكل عام. في الواقع، توصلت دراسات أمريكية إلى أن زيادة شرب الماء كان مرتبطا بفقدان الوزن.وتقول ماناكير إنه "في حين أنه قد يبدو أمرا أساسيا جدًا، فإن شرب الماء العادي يمكن أن يساعد في الحفاظ على رطوبة جسمك دون سكر أو سعرات حرارية أو ملح أو دهون إضافية".انتبه لما تضيفه إلى قهوتكعندما يتعلق الأمر بالالتزام بأهداف إنقاص الوزن أثناء الاستمتاع بفنجان القهوة الصباحي، تقترح ماناكير الاهتمام بالمكونات التي تضيفها.وتضيف أن "القهوة والشاي خاليان من السعرات الحرارية بشكل طبيعي ويمكن أن يكونا جزءًا من نظام غذائي صحي شامل، ولكن إضافة ملاعق كبيرة من السكر أو كمية كبيرة من الكريمة يمكن أن تضيف سعرات حرارية كبيرة إلى مشروبك الخفيف".لذلك عند الاستمتاع بهذه المشروبات، قلل من إضافة أي شيء يضيف سعرات حرارية إلى مشروبك.قلل من المشروبات الكحوليةلست مضطرًا لتخطي الكحول تمامًا، لكن ماناكير تنصح بالحد من استهلاكها للمساعدة في الحصول على هدفك الذي تسعى إليه.وتوضح: "يمكن للمشروبات الكحولية أن تغذي جسمك بالسعرات الحرارية غير المرغوب فيها، فإن كأسا من النبيذ أو البيرة مرة واحدة من وقت لآخر لا بأس به، لكن الإسراف في شرب المشروبات الكحولية قد يتسبب في زيادة محيط الخصر بشكل ملحوظ.كما تحذر دراسة تقارير السمنة الحالية من مخاطر استهلاك الكحوليات بكثرة، وخلصت إلى أن شرب نحو 7 مرات في الأسبوع أو أكثر يرتبط بزيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالسمنة.مزج عصير الفاكهة الطبيعية بالماءوأخيرًا، فإن إضافة عصير فواكه طبيعي 100% إلى نظامك الغذائي يمكن أن يمنحك دفعة مغذية غنية. ومع ذلك، توصي ماناكير بمزجه بالماء لتوفير السعرات الحرارية.وتوضح أن "عصائر الفاكهة الطبيعية بنسبة 100% تعتبر مصدرًا طبيعيًا للفيتامينات والمعادن دون سكر مضاف، ولكن في الوقت نفسه شرب كميات كبيرة منها يمكن أن يسهم في زيادة استهلاك السعرات الحرارية".لذلك فهي توصي "بوضع نصف الكوب من العصير وملء النصف الأخر بالماء، وبذلك نحصل فقط على نصف السعرات الحرارية من العصير مع الحصول على فوائده التي يحتاجها الجسم".
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مجتمع, منوعات

اختصاصية تغذية: 4 عادات بسيطة للشرب تساعد على خسارة الوزن سريعا

12:46 GMT 14.01.2022
CC0 / Pixabay/ Ragabz / الأكل الصحي - الصحة - التغذية الصحية
الأكل الصحي - الصحة - التغذية الصحية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
CC0 / Pixabay/ Ragabz /
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قد يكون تحقيق أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن في بعض الأحيان أكثر تعقيدا مما كان متوقعا، حتى بعد تغيير نظامك الغذائي وممارسة المزيد من التمارين.
لكن في بعض الحالات، نصطدم بهذه الصعوبات بسبب عادات معينة لم نتمكن من كسرها بعد، مثل التعوّد على تناول الطعام في وقت متأخر من الليل.
وحسب موقع "eat this not that"، تقول خبيرة التغذية لورين ماناكير، إنه عندما يتعلق الأمر بعادات الطعام التي قد تعيق خسارة الوزن، فإن عادات الشرب تلعب دورا أيضا في ذلك.
ووفقا لها، فإن هناك 4 عادات صحية للشرب يجب اتباعها لفقدان الوزن والحصول على جسم رشيق.
ركز على الماء
البقاء رطبا هو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لتحقيق أهداف إنقاص الوزن، ولصحتك العامة بشكل عام. في الواقع، توصلت دراسات أمريكية إلى أن زيادة شرب الماء كان مرتبطا بفقدان الوزن.
وتقول ماناكير إنه "في حين أنه قد يبدو أمرا أساسيا جدًا، فإن شرب الماء العادي يمكن أن يساعد في الحفاظ على رطوبة جسمك دون سكر أو سعرات حرارية أو ملح أو دهون إضافية".
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انتبه لما تضيفه إلى قهوتك
عندما يتعلق الأمر بالالتزام بأهداف إنقاص الوزن أثناء الاستمتاع بفنجان القهوة الصباحي، تقترح ماناكير الاهتمام بالمكونات التي تضيفها.
وتضيف أن "القهوة والشاي خاليان من السعرات الحرارية بشكل طبيعي ويمكن أن يكونا جزءًا من نظام غذائي صحي شامل، ولكن إضافة ملاعق كبيرة من السكر أو كمية كبيرة من الكريمة يمكن أن تضيف سعرات حرارية كبيرة إلى مشروبك الخفيف".
لذلك عند الاستمتاع بهذه المشروبات، قلل من إضافة أي شيء يضيف سعرات حرارية إلى مشروبك.
قلل من المشروبات الكحولية
لست مضطرًا لتخطي الكحول تمامًا، لكن ماناكير تنصح بالحد من استهلاكها للمساعدة في الحصول على هدفك الذي تسعى إليه.
وتوضح: "يمكن للمشروبات الكحولية أن تغذي جسمك بالسعرات الحرارية غير المرغوب فيها، فإن كأسا من النبيذ أو البيرة مرة واحدة من وقت لآخر لا بأس به، لكن الإسراف في شرب المشروبات الكحولية قد يتسبب في زيادة محيط الخصر بشكل ملحوظ.
كما تحذر دراسة تقارير السمنة الحالية من مخاطر استهلاك الكحوليات بكثرة، وخلصت إلى أن شرب نحو 7 مرات في الأسبوع أو أكثر يرتبط بزيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالسمنة.
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مزج عصير الفاكهة الطبيعية بالماء
وأخيرًا، فإن إضافة عصير فواكه طبيعي 100% إلى نظامك الغذائي يمكن أن يمنحك دفعة مغذية غنية. ومع ذلك، توصي ماناكير بمزجه بالماء لتوفير السعرات الحرارية.
وتوضح أن "عصائر الفاكهة الطبيعية بنسبة 100% تعتبر مصدرًا طبيعيًا للفيتامينات والمعادن دون سكر مضاف، ولكن في الوقت نفسه شرب كميات كبيرة منها يمكن أن يسهم في زيادة استهلاك السعرات الحرارية".
لذلك فهي توصي "بوضع نصف الكوب من العصير وملء النصف الأخر بالماء، وبذلك نحصل فقط على نصف السعرات الحرارية من العصير مع الحصول على فوائده التي يحتاجها الجسم".
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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