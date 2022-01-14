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وزيرة تحذر التلميذات بكلمات "خادشة للحياء" وتثير جدلا واسعا
وزيرة تحذر التلميذات بكلمات "خادشة للحياء" وتثير جدلا واسعا
أثارت تصريحات وزيرة في جنوب إفريقيا، قالتها في إطار التشجيع على عدم ممارسة الجنس في سن مبكرة، انتقادات واسعة بين المواطنين ورموز المعارضة. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T17:26+0000
2022-01-14T17:37+0000
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وكانت وزيرة الصحة في مقاطعة ليمبوبو، فوفي راماثوبا، تزور مدرسة "غنيوان" الإعدادية، في بلدة سيغاكابنغ، يوم الأربعاء الذي صادف بداية العام الأكاديمي الجديد، عندما خاطبت الطلاب قائلة:وانتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي التصريح، وتساءلوا عن أسباب توجيهه للفتيات فقط، كما عبر بعضهم عن غضبه من أن "هذا أسلوب غير مناسب للتحدث للأولاد عن الإساءة والجنس والقبول به".وأضافت الوزيرة أن رجالا كبارا يغرون الفتيات عبر كماليات باهظة الثمن، مثل الهواتف الذكية.تشير الإحصاءات الحكومية في جنوب أفريقيا إلى أن نحو 33 ألفا و400 فتاة دون سن السابعة عشرة أنجبن خلال 2020.وتقول منظمة "أنقذوا الأطفال" الخيرية إن غياب التثقيف الجنسي الشامل، وكذلك غياب الخدمات الصحية الأساسية والمناسبة، من العوامل الرئيسية التي تسهم في حمل المراهقات في جنوب أفريقيا.
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مجتمع, العالم, جنوب أفريقيا

وزيرة تحذر التلميذات بكلمات "خادشة للحياء" وتثير جدلا واسعا

17:26 GMT 14.01.2022 (تم التحديث: 17:37 GMT 14.01.2022)
© AFP 2021 / Marco Longariأطفال المدارس في جنوب أفريقيا يتوفون أمام صورة للناشطة المناهضة لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ويني ماديكيزيلا - مانديلا، الزوجة السابقة لزعيم المؤتمر الوطني الأفريقي نيلسون مانديلا، على جدار منزلها في سويتو 3 أبريل/ نيسان 2018
أطفال المدارس في جنوب أفريقيا يتوفون أمام صورة للناشطة المناهضة لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ويني ماديكيزيلا - مانديلا، الزوجة السابقة لزعيم المؤتمر الوطني الأفريقي نيلسون مانديلا، على جدار منزلها في سويتو 3 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© AFP 2021 / Marco Longari
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أثارت تصريحات وزيرة في جنوب إفريقيا، قالتها في إطار التشجيع على عدم ممارسة الجنس في سن مبكرة، انتقادات واسعة بين المواطنين ورموز المعارضة.
وكانت وزيرة الصحة في مقاطعة ليمبوبو، فوفي راماثوبا، تزور مدرسة "غنيوان" الإعدادية، في بلدة سيغاكابنغ، يوم الأربعاء الذي صادف بداية العام الأكاديمي الجديد، عندما خاطبت الطلاب قائلة:
"للفتاة الصغيرة أقول: افتحي كتبك، وضمي ساقيك. لا تفتحي ساقيك، افتحي كتبك. شكرا جزيلا".
وانتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي التصريح، وتساءلوا عن أسباب توجيهه للفتيات فقط، كما عبر بعضهم عن غضبه من أن "هذا أسلوب غير مناسب للتحدث للأولاد عن الإساءة والجنس والقبول به".
لكن الوزيرة قالت إن حديثها أُخرج من سياقه، وإنه كان موجها للفتيان أيضا، موضحة "قلت للفتيان أن يركزوا على دراستهم وألا يناموا مع الفتيات"، وفقا لمواقع محلية.
وأضافت الوزيرة أن رجالا كبارا يغرون الفتيات عبر كماليات باهظة الثمن، مثل الهواتف الذكية.
تشير الإحصاءات الحكومية في جنوب أفريقيا إلى أن نحو 33 ألفا و400 فتاة دون سن السابعة عشرة أنجبن خلال 2020.
وتقول منظمة "أنقذوا الأطفال" الخيرية إن غياب التثقيف الجنسي الشامل، وكذلك غياب الخدمات الصحية الأساسية والمناسبة، من العوامل الرئيسية التي تسهم في حمل المراهقات في جنوب أفريقيا.
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منتخب المغرب لكرة القدم - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة المغرب (1) وجزر القمر (0) في كأس أمم إفريقيا (الشوط الثاني)15:34 GMT
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