وزيرة تحذر التلميذات بكلمات "خادشة للحياء" وتثير جدلا واسعا
17:26 GMT 14.01.2022 (تم التحديث: 17:37 GMT 14.01.2022)
© AFP 2021 / Marco Longariأطفال المدارس في جنوب أفريقيا يتوفون أمام صورة للناشطة المناهضة لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ويني ماديكيزيلا - مانديلا، الزوجة السابقة لزعيم المؤتمر الوطني الأفريقي نيلسون مانديلا، على جدار منزلها في سويتو 3 أبريل/ نيسان 2018
© AFP 2021 / Marco Longari
أثارت تصريحات وزيرة في جنوب إفريقيا، قالتها في إطار التشجيع على عدم ممارسة الجنس في سن مبكرة، انتقادات واسعة بين المواطنين ورموز المعارضة.
وكانت وزيرة الصحة في مقاطعة ليمبوبو، فوفي راماثوبا، تزور مدرسة "غنيوان" الإعدادية، في بلدة سيغاكابنغ، يوم الأربعاء الذي صادف بداية العام الأكاديمي الجديد، عندما خاطبت الطلاب قائلة:
"للفتاة الصغيرة أقول: افتحي كتبك، وضمي ساقيك. لا تفتحي ساقيك، افتحي كتبك. شكرا جزيلا".
‘To the girl child: open your books and close your legs’ - says the *Health* MEC. @PhophiRamathuba - this kind of narrative to young children is deeply problematic. Shifts responsibility to girl children to shoulder the burden of safe sex practices & rape culture. It’s rubbish. https://t.co/wBC3VXij74— Siviwe Gwarube (@Siviwe_G) January 12, 2022
وانتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي التصريح، وتساءلوا عن أسباب توجيهه للفتيات فقط، كما عبر بعضهم عن غضبه من أن "هذا أسلوب غير مناسب للتحدث للأولاد عن الإساءة والجنس والقبول به".
لكن الوزيرة قالت إن حديثها أُخرج من سياقه، وإنه كان موجها للفتيان أيضا، موضحة "قلت للفتيان أن يركزوا على دراستهم وألا يناموا مع الفتيات"، وفقا لمواقع محلية.
What is this trash? 😠😡 https://t.co/GIm4mxDWPZ— Lindiwe Mazibuko (@LindiMazibuko) January 12, 2022
وأضافت الوزيرة أن رجالا كبارا يغرون الفتيات عبر كماليات باهظة الثمن، مثل الهواتف الذكية.
تشير الإحصاءات الحكومية في جنوب أفريقيا إلى أن نحو 33 ألفا و400 فتاة دون سن السابعة عشرة أنجبن خلال 2020.
وتقول منظمة "أنقذوا الأطفال" الخيرية إن غياب التثقيف الجنسي الشامل، وكذلك غياب الخدمات الصحية الأساسية والمناسبة، من العوامل الرئيسية التي تسهم في حمل المراهقات في جنوب أفريقيا.