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الأمن الروسي يحبط أعمال مجموعة "آر إيفيل" التي تمارس سرقة الأموال باستخدام برامج خبيثة
الأمن الروسي يحبط أعمال مجموعة "آر إيفيل" التي تمارس سرقة الأموال باستخدام برامج خبيثة
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، إحباط أعمال مجموعة "آر إيفيل"، التي يمارس أعضاؤها سرقة الأموال عن طريق برامج القرصنة. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T13:18+0000
2022-01-14T13:18+0000
روسيا
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وأشار بيان الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن الجهات المعنية في الولايات المتحدة قد أبلغت موسكو بشأن قائد مجموعة "آر إيفيل" وتورطه في هجمات على مصادر المعلومات في شركات أجنبية.وأضاف البيان: "نتيجة لعدد من التدابير المنسقة وعمليات البحث في 25 عنوان معيشة 14 عضوا من أعضاء المجموعة الإجرامية تمت مصادرة المبالغ المالية الآتية: أكثر من 426 مليون روبل روسي [نحو 5.5 مليون دولار]، و600 ألف دولار أمريكي، و500 ألف يورو، كما تمت مصادرة عدة حواسب وأدوات تستخدم في ارتكاب الجرائم، و20 سيارة...".في روسيا ، تم إيقاف مجموعة "آر إيفيل"، بعد مشاركة أعضائها في سرقة الأموال باستخدام برامج القرصنة.يشار إلى أن السلطات الأمريكية المختصة أبلغت موسكو عن زعيم "آر إيفيل" وتورطه في هجمات على مصادر معلومات الشركات الأجنبية.
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الأمن الروسي يحبط أعمال مجموعة "آر إيفيل" التي تمارس سرقة الأموال باستخدام برامج خبيثة

13:18 GMT 14.01.2022
© Sputnik . Igor Zarembo / الذهاب إلى بنك الصورعناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، إحباط أعمال مجموعة "آر إيفيل"، التي يمارس أعضاؤها سرقة الأموال عن طريق برامج القرصنة.
وأشار بيان الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن الجهات المعنية في الولايات المتحدة قد أبلغت موسكو بشأن قائد مجموعة "آر إيفيل" وتورطه في هجمات على مصادر المعلومات في شركات أجنبية.
وأضاف البيان: "نتيجة لعدد من التدابير المنسقة وعمليات البحث في 25 عنوان معيشة 14 عضوا من أعضاء المجموعة الإجرامية تمت مصادرة المبالغ المالية الآتية: أكثر من 426 مليون روبل روسي [نحو 5.5 مليون دولار]، و600 ألف دولار أمريكي، و500 ألف يورو، كما تمت مصادرة عدة حواسب وأدوات تستخدم في ارتكاب الجرائم، و20 سيارة...".
في روسيا ، تم إيقاف مجموعة "آر إيفيل"، بعد مشاركة أعضائها في سرقة الأموال باستخدام برامج القرصنة.
يشار إلى أن السلطات الأمريكية المختصة أبلغت موسكو عن زعيم "آر إيفيل" وتورطه في هجمات على مصادر معلومات الشركات الأجنبية.
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