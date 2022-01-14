الأمن الروسي يحبط أعمال مجموعة "آر إيفيل" التي تمارس سرقة الأموال باستخدام برامج خبيثة

وأشار بيان الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن الجهات المعنية في الولايات المتحدة قد أبلغت موسكو بشأن قائد مجموعة "آر إيفيل" وتورطه في هجمات على مصادر المعلومات في شركات أجنبية.وأضاف البيان: "نتيجة لعدد من التدابير المنسقة وعمليات البحث في 25 عنوان معيشة 14 عضوا من أعضاء المجموعة الإجرامية تمت مصادرة المبالغ المالية الآتية: أكثر من 426 مليون روبل روسي [نحو 5.5 مليون دولار]، و600 ألف دولار أمريكي، و500 ألف يورو، كما تمت مصادرة عدة حواسب وأدوات تستخدم في ارتكاب الجرائم، و20 سيارة...".في روسيا ، تم إيقاف مجموعة "آر إيفيل"، بعد مشاركة أعضائها في سرقة الأموال باستخدام برامج القرصنة.يشار إلى أن السلطات الأمريكية المختصة أبلغت موسكو عن زعيم "آر إيفيل" وتورطه في هجمات على مصادر معلومات الشركات الأجنبية.
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، إحباط أعمال مجموعة "آر إيفيل"، التي يمارس أعضاؤها سرقة الأموال عن طريق برامج القرصنة.
وأشار بيان الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن الجهات المعنية في الولايات المتحدة قد أبلغت موسكو بشأن قائد مجموعة "آر إيفيل" وتورطه في هجمات على مصادر المعلومات في شركات أجنبية. وأضاف البيان: "نتيجة لعدد من التدابير المنسقة وعمليات البحث في 25 عنوان معيشة 14 عضوا من أعضاء المجموعة الإجرامية تمت مصادرة المبالغ المالية الآتية: أكثر من 426 مليون روبل روسي [نحو 5.5 مليون دولار]، و600 ألف دولار أمريكي، و500 ألف يورو، كما تمت مصادرة عدة حواسب وأدوات تستخدم في ارتكاب الجرائم، و20 سيارة...".
في روسيا ، تم إيقاف مجموعة "آر إيفيل"، بعد مشاركة أعضائها في سرقة الأموال باستخدام برامج القرصنة.
يشار إلى أن السلطات الأمريكية المختصة أبلغت موسكو عن زعيم "آر إيفيل" وتورطه في هجمات على مصادر معلومات الشركات الأجنبية.