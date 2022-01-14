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الإمارات تواصل تصدرها لقائمة أقوى جواز سفر في العالم
الإمارات تواصل تصدرها لقائمة أقوى جواز سفر في العالم
استمرت دولة الإمارات في التربع على قائمة أقوى جواز سفر في العالم، على الرغم من عودة العديد من الدول إلى إغلاق حدودها بسبب تفشي المتحور أوميكرون. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T09:45+0000
2022-01-14T09:45+0000
العالم العربي
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وقالت صحيفة "البيان" إن جواز السفر الإماراتي حافظ على مركز الصدارة كأقوى جواز سفر في العالم، برصيد 160 نقطة إعفاء من التأشيرة (107 دول دون تأشيرة و53 دولة بتأشيرة إلكترونية أو لدى الوصول)، بحسب مؤشر "باسبورت إندكس" العالمي.ياتي ذلك استمرارا لتفوق الإمارات في هذا الصدد، حيث أنه قبل انتشار جائحة كوفيد وحتى مطلع العام 2020 احتفظ جواز السفر الإماراتي بالمرتبة الأولى عالميا، وذلك منذ صعوده إلى المركز الأول في ديسمبر/كانون الأول 2018.جاءت في المركز الثاني عالميا جوازات سفر ثلاث دول أوروبية، وهي السويد وفنلندا وإيطاليا، برصيد 156 نقطة، تليها 9 دول في المركز الثالث برصيد 155 نقطة وهي: ألمانيا وهولندا والدنمارك والنمسا ولوكسمبورغ وفرنسا وسويسرا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.وتحتل 6 دول المركز الرابع على مستوى العالم برصيد 154 نقطة، وهي: بلجيكا وإسبانيا والبرتغال والنرويج وبولندا وأستراليا، بينما يستقر في المركز الخامس برصيد 153 نقطة كل من: مالطا وجمهورية التشيك والمجر والمملكة المتحدة وآيرلندا، وفقا لآخر تحديث من مؤشر "باسبورت إندكس".
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العالم العربي

الإمارات تواصل تصدرها لقائمة أقوى جواز سفر في العالم

09:45 GMT 14.01.2022
© REUTERS / Stringerطائرة إماراتية، تابعة لشركة Emirates، بعد هبوط اضطراري لها في مطار دبي الدولي، الإمارات المتحدة 3 أغسطس/ تموز 2016
طائرة إماراتية، تابعة لشركة Emirates، بعد هبوط اضطراري لها في مطار دبي الدولي، الإمارات المتحدة 3 أغسطس/ تموز 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / Stringer
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استمرت دولة الإمارات في التربع على قائمة أقوى جواز سفر في العالم، على الرغم من عودة العديد من الدول إلى إغلاق حدودها بسبب تفشي المتحور أوميكرون.
وقالت صحيفة "البيان" إن جواز السفر الإماراتي حافظ على مركز الصدارة كأقوى جواز سفر في العالم، برصيد 160 نقطة إعفاء من التأشيرة (107 دول دون تأشيرة و53 دولة بتأشيرة إلكترونية أو لدى الوصول)، بحسب مؤشر "باسبورت إندكس" العالمي.
ياتي ذلك استمرارا لتفوق الإمارات في هذا الصدد، حيث أنه قبل انتشار جائحة كوفيد وحتى مطلع العام 2020 احتفظ جواز السفر الإماراتي بالمرتبة الأولى عالميا، وذلك منذ صعوده إلى المركز الأول في ديسمبر/كانون الأول 2018.
جاءت في المركز الثاني عالميا جوازات سفر ثلاث دول أوروبية، وهي السويد وفنلندا وإيطاليا، برصيد 156 نقطة، تليها 9 دول في المركز الثالث برصيد 155 نقطة وهي: ألمانيا وهولندا والدنمارك والنمسا ولوكسمبورغ وفرنسا وسويسرا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.
وتحتل 6 دول المركز الرابع على مستوى العالم برصيد 154 نقطة، وهي: بلجيكا وإسبانيا والبرتغال والنرويج وبولندا وأستراليا، بينما يستقر في المركز الخامس برصيد 153 نقطة كل من: مالطا وجمهورية التشيك والمجر والمملكة المتحدة وآيرلندا، وفقا لآخر تحديث من مؤشر "باسبورت إندكس".
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