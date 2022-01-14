الاتصال بالإنترنت في كوريا الشمالية ينقطع لعدة ساعات

نقل الموقع عن ملفات السجل وسجلات المجال. وبحسب قوله، بسبب عدم توفر خوادم مهمة، تم تعطيل بعض المواقع الإلكترونية وخدمات البريد. ونتيجة لذلك، "اختفت كوريا الشمالية من الإنترنت لعدة ساعات". وفقًا للباحث في الأمن السيبراني جوناد علي، تشير الأدلة إلى أن "البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية ربما تعرضت لهجوم DDoS". ونشر المنشور هذه المعلومات قبل وقت قصير من ظهور تقارير عن إطلاق قذيفة مجهولة الهوية من كوريا الديمقراطية. ولم يتم تحديد ما إذا كانت هذه الأحداث مرتبطة أم لا. في وقت سابق، ذكرت وكالة "يونهاب" نقلا عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن كوريا الديمقراطية أطلقت قذيفة غير معروفة باتجاه الشرق. أصدر خفر السواحل الياباني تحذيرا بشأن احتمال إطلاق صاروخ كوري شمالي.
تعطلت بعض الخوادم الرئيسية في كوريا الديمقراطية لعدة ساعات صباح الجمعة نتيجة هجوم DDoS محتمل، وفقًا لـ NK News.
نقل الموقع عن ملفات السجل وسجلات المجال. وبحسب قوله، بسبب عدم توفر خوادم مهمة، تم تعطيل بعض المواقع الإلكترونية وخدمات البريد. ونتيجة لذلك، "اختفت كوريا الشمالية من الإنترنت لعدة ساعات".
وفقًا للباحث في الأمن السيبراني جوناد علي، تشير الأدلة إلى أن "البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية ربما تعرضت لهجوم DDoS". ونشر المنشور هذه المعلومات قبل وقت قصير من ظهور تقارير عن إطلاق قذيفة مجهولة الهوية من كوريا الديمقراطية.
ولم يتم تحديد ما إذا كانت هذه الأحداث مرتبطة أم لا.
في وقت سابق، ذكرت وكالة "يونهاب" نقلا عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن كوريا الديمقراطية أطلقت قذيفة غير معروفة باتجاه الشرق. أصدر خفر السواحل الياباني تحذيرا بشأن احتمال إطلاق صاروخ كوري شمالي.