تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220114/الاستخبارات-البريطانية-تحذر-من-جاسوسة-صينية-في-البرلمان-وبكين-تعلق-1056183299.html
الاستخبارات البريطانية تحذر من "جاسوسة صينية" في البرلمان... وبكين تعلق
الاستخبارات البريطانية تحذر من "جاسوسة صينية" في البرلمان... وبكين تعلق
حذرت أجهزة الاستخبارات البريطانية من نشاط محامية صينية يشتبه في أنها تتجسس داخل مجلس العموم البريطاني (البرلمان) لصالح الحزب الشيوعي الحاكم في بكين. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T14:04+0000
2022-01-14T14:04+0000
العالم
الصين
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103075/38/1030753885_20:0:1908:1062_1920x0_80_0_0_9e624ed6d6d7e8edeb897bbf9564307f.jpg
وبعث رئيس مجلس العموم، ليندسي هويل، رسالة إلى النواب اعتمدت على تحذير من أجهزة الاستخبارات البريطانية "MI5"، بشأن محامية صينية، يشتبه في أنها جاسوسة تعمل لحساب الحزب الشيوعي الصيني، للتواصل والانخراط مع أعضاء البرلمان والكيانات السياسية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".وكشفت بيانات اللجنة الانتخابية عن تبرعات قدمتها كريستين لي وشركتها للمحاماة، تقدر بنحو ربع مليون جنيه إسترليني لحزب العمال في بريطانيا، منذ عام 2009.وأشارت البيانات إلى أن "هذه التبرعات لم تكن فقط للحزب المركزي بالأساس، وإنما أيضا لفروع الحزب في الدوائر الانتخابية"، كما تبرعت شركة المحاماة بمبلغ 5 آلاف جنيه إسترليني لحزب "الديمقراطيين الليبراليين" في عام 2013.وبشكل منفصل، أظهرت بيانات اللجنة أن شركة لي تبرعت بنحو 420 ألف جنيه إسترليني لعضو البرلمان عن حزب العمال، باري جاردينر، منذ عام 2015.من جهتها، نفت السفارة الصينية في لندن الاتهامات، قائلة: "لسنا بحاجة ولا نسعى إطلاقا لشراء نفوذ، في أي برلمان أجنبي".وأضافت: "نعارض بشدة خدعة ترهيب وتلطيخ سمعة الجالية الصينية في المملكة المتحدة"، بحسب وكالة "فرانس برس".
https://arabic.sputniknews.com/20190513/إيران-السجن-10-سنوات-التجسس-بريطانيا-1041027760.html
https://arabic.sputniknews.com/20210906/جماعة-أنصار-الله-تتهم-بريطانيا-بالتجسس-على-شبكات-اتصالات-في-اليمن-1050062500.html
الصين
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103075/38/1030753885_291:0:1707:1062_1920x0_80_0_0_eb239c3ae011655ecc34879e206d7a33.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الصين, بريطانيا

الاستخبارات البريطانية تحذر من "جاسوسة صينية" في البرلمان... وبكين تعلق

14:04 GMT 14.01.2022
© REUTERS مجلس العموم البريطاني، لندن، بريطانيا 14 مارس/ آذار 2018
 مجلس العموم البريطاني، لندن، بريطانيا 14 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© REUTERS
تابعنا عبر
حذرت أجهزة الاستخبارات البريطانية من نشاط محامية صينية يشتبه في أنها تتجسس داخل مجلس العموم البريطاني (البرلمان) لصالح الحزب الشيوعي الحاكم في بكين.
وبعث رئيس مجلس العموم، ليندسي هويل، رسالة إلى النواب اعتمدت على تحذير من أجهزة الاستخبارات البريطانية "MI5"، بشأن محامية صينية، يشتبه في أنها جاسوسة تعمل لحساب الحزب الشيوعي الصيني، للتواصل والانخراط مع أعضاء البرلمان والكيانات السياسية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".
الحرس الثوري الإيراني - إيران 22 سبتمبر/ أيلول 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2019
إيران: السجن 10 سنوات لمواطن بتهمة التجسس لصالح بريطانيا
13 مايو 2019, 08:43 GMT
وبحسب الرسالة التي حملت عنوان "تحذير أمني من التدخل"، فإن المحامية الصينية كريستين لي، تعمل بالتنسيق مع إدارة الجبهة المتحدة بالحزب الشيوعي، إذ تقوم هذه الجبهة بـ"اختيار الأفراد وتضعهم في مواقع مختلفة، بهدف تعزيز أجندة الحزب".
وكشفت بيانات اللجنة الانتخابية عن تبرعات قدمتها كريستين لي وشركتها للمحاماة، تقدر بنحو ربع مليون جنيه إسترليني لحزب العمال في بريطانيا، منذ عام 2009.
وأشارت البيانات إلى أن "هذه التبرعات لم تكن فقط للحزب المركزي بالأساس، وإنما أيضا لفروع الحزب في الدوائر الانتخابية"، كما تبرعت شركة المحاماة بمبلغ 5 آلاف جنيه إسترليني لحزب "الديمقراطيين الليبراليين" في عام 2013.
سفينة ميرسر ستريت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2021
جماعة "أنصار الله" تتهم بريطانيا بالتجسس على شبكات اتصالات في اليمن
6 سبتمبر 2021, 16:50 GMT
وبشكل منفصل، أظهرت بيانات اللجنة أن شركة لي تبرعت بنحو 420 ألف جنيه إسترليني لعضو البرلمان عن حزب العمال، باري جاردينر، منذ عام 2015.
من جهتها، نفت السفارة الصينية في لندن الاتهامات، قائلة: "لسنا بحاجة ولا نسعى إطلاقا لشراء نفوذ، في أي برلمان أجنبي".
وأضافت: "نعارض بشدة خدعة ترهيب وتلطيخ سمعة الجالية الصينية في المملكة المتحدة"، بحسب وكالة "فرانس برس".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:34 GMTالعراق... الانتهاء من إنجاز الخندق الحدودي مع سوريا
14:25 GMTالسفير الأمريكي لدى إسرائيل: لن أزور المستوطنات أبدا
14:19 GMTأول فيديو على "يوتيوب" يحقق 10 مليارات مشاهدة
14:18 GMTنبذة مصورة عن أحداث الأسبوع
14:14 GMTعمدة موسكو يحذر من وصول إصابات كورونا إلى رقم مخيف في العاصمة
14:12 GMTالأمن الروسي يحبط أعمال مجموعة "آر إيفيل" التي تمارس سرقة الأموال باستخدام برامج خبيثة
14:07 GMTتونس... أحزاب معارضة للرئيس تتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة
14:06 GMTإعلام: إصابة حبيب نورمحمدوف بفيروس كورونا
14:04 GMTالاستخبارات البريطانية تحذر من "جاسوسة صينية" في البرلمان... وبكين تعلق
14:00 GMTمنظمة الصحة العالمية توصي بدواءين جديدين لعلاج "كوفيد-19"
13:59 GMTأول فوج من العاملات المغربيات يصل إلى إسبانيا بعد توقف بسبب كورونا
13:56 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 330 مسلحا من "أنصار الله" خلال الـ24 ساعة الأخيرة
13:55 GMTفي خطوة تضعف فرنسا... السويد تقرر سحب جنودها من بعثة القوات الخاصة الأوروبية في مالي
13:49 GMTمركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا
13:48 GMTإميل لحود: المرحلة الحالية تتطلب علاجا صعبا باعتماد قانون انتخابي وطني وليس حوارا شكليا
13:42 GMTفتاة سورية تواجه سرقة نفط بلادها عبر الـ"توك توك"... صور وفيديو
13:37 GMTوفد حكومي سوري يزور القرم
13:24 GMTهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد... والرئاسة اللبنانية تحمل رافضي الحوار مسؤولية تعطيل السلطات
13:15 GMTالصين... اكتشاف آثار تعود إلى ما قبل التاريخ وسط البلاد
13:12 GMTلحظة سقوط رافعة عملاقة على برج بواجهة زجاجية في ليبيا... فيديو