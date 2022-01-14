الاستخبارات البريطانية تحذر من "جاسوسة صينية" في البرلمان... وبكين تعلق

وبعث رئيس مجلس العموم، ليندسي هويل، رسالة إلى النواب اعتمدت على تحذير من أجهزة الاستخبارات البريطانية "MI5"، بشأن محامية صينية، يشتبه في أنها جاسوسة تعمل لحساب الحزب الشيوعي الصيني، للتواصل والانخراط مع أعضاء البرلمان والكيانات السياسية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".وكشفت بيانات اللجنة الانتخابية عن تبرعات قدمتها كريستين لي وشركتها للمحاماة، تقدر بنحو ربع مليون جنيه إسترليني لحزب العمال في بريطانيا، منذ عام 2009.وأشارت البيانات إلى أن "هذه التبرعات لم تكن فقط للحزب المركزي بالأساس، وإنما أيضا لفروع الحزب في الدوائر الانتخابية"، كما تبرعت شركة المحاماة بمبلغ 5 آلاف جنيه إسترليني لحزب "الديمقراطيين الليبراليين" في عام 2013.وبشكل منفصل، أظهرت بيانات اللجنة أن شركة لي تبرعت بنحو 420 ألف جنيه إسترليني لعضو البرلمان عن حزب العمال، باري جاردينر، منذ عام 2015.من جهتها، نفت السفارة الصينية في لندن الاتهامات، قائلة: "لسنا بحاجة ولا نسعى إطلاقا لشراء نفوذ، في أي برلمان أجنبي".وأضافت: "نعارض بشدة خدعة ترهيب وتلطيخ سمعة الجالية الصينية في المملكة المتحدة"، بحسب وكالة "فرانس برس".
حذرت أجهزة الاستخبارات البريطانية من نشاط محامية صينية يشتبه في أنها تتجسس داخل مجلس العموم البريطاني (البرلمان) لصالح الحزب الشيوعي الحاكم في بكين.
وبعث رئيس مجلس العموم، ليندسي هويل، رسالة إلى النواب اعتمدت على تحذير من أجهزة الاستخبارات البريطانية "MI5"، بشأن محامية صينية، يشتبه في أنها جاسوسة تعمل لحساب الحزب الشيوعي الصيني، للتواصل والانخراط مع أعضاء البرلمان والكيانات السياسية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".
وبحسب الرسالة التي حملت عنوان "تحذير أمني من التدخل"، فإن المحامية الصينية كريستين لي، تعمل بالتنسيق مع إدارة الجبهة المتحدة بالحزب الشيوعي، إذ تقوم هذه الجبهة بـ"اختيار الأفراد وتضعهم في مواقع مختلفة، بهدف تعزيز أجندة الحزب".
وكشفت بيانات اللجنة الانتخابية عن تبرعات قدمتها كريستين لي وشركتها للمحاماة، تقدر بنحو ربع مليون جنيه إسترليني لحزب العمال في بريطانيا، منذ عام 2009.
وأشارت البيانات إلى أن "هذه التبرعات لم تكن فقط للحزب المركزي بالأساس، وإنما أيضا لفروع الحزب في الدوائر الانتخابية"، كما تبرعت شركة المحاماة بمبلغ 5 آلاف جنيه إسترليني لحزب "الديمقراطيين الليبراليين" في عام 2013.