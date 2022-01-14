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https://arabic.sputniknews.com/20220114/البنتاغون-لا-نرى-ضرورة-لـخط-ساخن-بين-واشنطن-وموسكو-بشأن-أوكرانيا--1056209751.html
البنتاغون: لا نرى ضرورة لـ"خط ساخن" بين واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا
البنتاغون: لا نرى ضرورة لـ"خط ساخن" بين واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا
أعلن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لا ترى في الوقت الحالي حاجة لإنشاء "خط ساخن" مع روسيا مخصص للأزمة في أوكرانيا. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T18:02+0000
2022-01-14T18:02+0000
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "لدينا العديد من قنوات الاتصال، بما في ذلك التواصل المباشر مع القيادة العسكرية الروسية، وقبل أيام قليلة أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن محادثة مع الوزير شويغو... لا أعتقد أننا بحاجة إلى خط ساخن منفصل لأوكرانيا في الوقت الحالي".كما أضاف كيربي أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ليست مستعدة بعد لحديد المسؤولين عن الهجمات الإلكترونية الأخيرة على المواقع الأوكرانية، قائلا "لسنا مستعدين الآن لتحديد من نفذها. لكن مرة أخرى، هذا جزء من السيناريو الذي رأيناه من روسيا في الماضي".وأشار أيضا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عما إذا كانت الهجمات الإلكترونية مرتبطة بالاستعداد الروسي للتصعيد على أراضي أوكرانيا، التي وصفتها روسيا باتهامات لا أساس لها وتنفيها نفيا قاطعا.في غضون ذلك، أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تقترح عقد قمة افتراضية ثلاثية الأطراف مع روسيا والولايات المتحدة.قال أندروي يارماك، مدير مكتب الرئيس زيلينسكي، في خطاب خلال فعالية في "المجلس الأطلسي" اليوم الجمعة ""نعتقد أنه سيكون من الممكن العمل على اجتماع ثلاثي، ربما مؤتمر عبر الفيديو".وأشار يارماك إلى أن الجانب الأوكراني ينتظر رد الفعل الروسي، مشيرا إلى أن "الشركاء الأمريكيين أبدوا اهتماما عميقا".
https://arabic.sputniknews.com/20220114/مكتب-زيلينسكي-أوكرانيا-تقترح-عقد-قمة-افتراضية-ثلاثية-الأطراف-مع-روسيا-والولايات-المتحدة--1056202629.html
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العالم

البنتاغون: لا نرى ضرورة لـ"خط ساخن" بين واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا

18:02 GMT 14.01.2022
CC0 / pixabay.com / البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
CC0 / pixabay.com /
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أعلن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لا ترى في الوقت الحالي حاجة لإنشاء "خط ساخن" مع روسيا مخصص للأزمة في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "لدينا العديد من قنوات الاتصال، بما في ذلك التواصل المباشر مع القيادة العسكرية الروسية، وقبل أيام قليلة أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن محادثة مع الوزير شويغو... لا أعتقد أننا بحاجة إلى خط ساخن منفصل لأوكرانيا في الوقت الحالي".
كما أضاف كيربي أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ليست مستعدة بعد لحديد المسؤولين عن الهجمات الإلكترونية الأخيرة على المواقع الأوكرانية، قائلا "لسنا مستعدين الآن لتحديد من نفذها. لكن مرة أخرى، هذا جزء من السيناريو الذي رأيناه من روسيا في الماضي".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
مكتب زيلينسكي: أوكرانيا تقترح عقد قمة افتراضية ثلاثية الأطراف مع روسيا والولايات المتحدة
14:58 GMT
وأشار أيضا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عما إذا كانت الهجمات الإلكترونية مرتبطة بالاستعداد الروسي للتصعيد على أراضي أوكرانيا، التي وصفتها روسيا باتهامات لا أساس لها وتنفيها نفيا قاطعا.
في غضون ذلك، أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تقترح عقد قمة افتراضية ثلاثية الأطراف مع روسيا والولايات المتحدة.
قال أندروي يارماك، مدير مكتب الرئيس زيلينسكي، في خطاب خلال فعالية في "المجلس الأطلسي" اليوم الجمعة ""نعتقد أنه سيكون من الممكن العمل على اجتماع ثلاثي، ربما مؤتمر عبر الفيديو".
وأشار يارماك إلى أن الجانب الأوكراني ينتظر رد الفعل الروسي، مشيرا إلى أن "الشركاء الأمريكيين أبدوا اهتماما عميقا".
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